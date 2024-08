La actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper es la obsesión de los Óscar

Este artículo fue publicado originalmente en VICE US.

¿Que si he visto A Star is Born? Pues todavía no, la verdad. Pero da igual, porque cuando un grupo de hombres con smoking irrumpió en el escenario para colocar el piano y los micrófonos para la actuación en vivo de Lady Gaga y Bradley Cooper de “Shallow”, el tema principal de la película que ha acabado recibiendo el Óscar a la Mejor canción original, todo lo demás dejó de tener importancia. Si el porno no necesita contexto, ¿por qué iba a necesitarlo una de las actuaciones más sexis de la historia de los Óscar?

Primero, hablemos de cine. El hecho de que la cámara vaya avanzando desde atrás es un morbazo, y todavía lo es más que Gaga y Cooper suban al escenario desde sus butacas entre el público, juntos de la mano. ¿Cambio de vestuario? ¡Ja!, claro que no. No hay tiempo para eso cuando medio mundo está pendiente de este momentazo. Por cierto, nótese que Lady Gaga es capaz de comerse el mundo hasta en un simple paseíllo al escenario.

Gente, en serio: esta actuación lo tiene todo. Miradas tiernas y sostenidas:

El sorprendente talento vocal de Bradley Cooper cantando en directo:

Una voz increíble y un gran talento artístico en general…

…que también puede parecer que esté teniendo un orgasmo.

No pudimos hacer capturas de pantalla del momento en que Cooper se acerca a Gaga porque estábamos demasiado acaloradas con toda la actuación. Pero es que por favor, mira el momentazo:

¿Estás cerca? Porque la cámara sí lo está:

A VER, ES QUE, ¿QUIÉN NO ESTÁ CANSADA DE INTENTAR LLENAR ESE VACÍO, DE BUSCAR ALGO MÁS O DE INTENTAR MANTENER LA PASIÓN?

Yo solo quiero que alguien me quiera tanto como para juntar las frentes así:

¡Ojo a ese momento de miraditas con su mujer entre el público! ¡Solo estamos actuando, mi amor! No te preocupes de nada.

Pero bueno, que entre ellos fluye algo es evidente. Esas miradas lo dicen todo:

En serio, ¿qué orgasmo está completo sin una ovación emitida en todo el mundo?

El momento en que te llevas un Óscar por el tema que acabas de interpretar:

Todo lo que hemos visto podría calificarse como una interpretación brillante, que a fin de cuentas es de lo que van los Óscar. También podríamos decir que ha sido puro erotismo de Óscar. Porque vamos a ver, que a mí estos dos no me engañan.

