Acuarelas eróticas sobre fetiches y sexo viscoso

Cuando vi las acuarelas de Hannah Louise Plaisted en Instagram, me remitieron a dos referencias de golpe: en estructura a los primeros trazos de Warhol y en estética al impresionismo, particularmente de Monet por sus tonalidades y dinamismo. Quizás fue a través de esas conjeturas que inconscientemente me interesé más por la obra de Hannah, a tal punto que, sobrecogido por su línea e intención ilustrativa, la busqué para conocer más a fondo su práctica.

El estilo de Hannah lo había notado como característica contemporánea en ilustraciones de otros artistas, pero su narrativa erótica, diversa en contenido y forma, es la que transforma la técnica para darle un nuevo significado a la acuarela y así promover la evolución de la gráfica figurativa.

Platiqué con Hannah para conocer su definición de erotismo, los problemas a los que se ha enfrentado por retratar este tipo de situaciones y la manera en que sus creaciones buscan impactar a la sociedad.

VICE: ¿Cómo descubriste tu enfoque ilustrativo?

Hannah Louise: He disfrutado pintar y dibujar desde que tengo memoria. Cuando tenía ocho años, solía dibujar cuerpos desnudos y me sentía genuinamente fascinada por la forma humana. Pero sólo durante estos últimos años he usado mi estilo de acuarela actual. Hace unos años fui a una galería de arte que mostraba en York, Reino Unido, a Flesh; sus pinturas y esculturas me inspiraron por completo y decidí pintar mi propio cuerpo en posiciones femeninas y cotidianas utilizando acuarelas. Encontré esto liberador. Mi estilo ha evolucionado y ahora me concentro exclusivamente en amantes teniendo momentos conmovedores y sentimentales con detalles descarnados.

https://www.instagram.com/p/BZOUqamgI8V/?taken-by=hannahlouiselillie

¿Por qué acuarelas?

Creo que la acuarela es la pintura más emocional y apasionada. Las acuarelas encajan bien con los cuerpos que fluyen entre sí. El objetivo de mi obra no es causar shock, sino hacer sentir a los espectadores. Creo que las acuarelas muestran a los amantes de una manera cruda, pero también explícita.

¿Te has metido en problemas por tu trabajo?

¡Por supuesto! Mi trabajo no sienta bien con algunas personas, eso es seguro. Ciertos miembros de la familia no han estado muy contentos, pero no me molesta, ya que pintar es un ejercicio terapéutico. El sexo, para mí, no es algo para avergonzarse. El placer debe celebrarse en las relaciones y en el arte, y planeo continuar esta celebración en mis pinturas.

https://www.instagram.com/p/BcC9UAVgLoy/?taken-by=hannahlouiselillie

¿Crees que tus ilustraciones cumplen alguna función social?

Sí. Mi trabajo habla con las personas que me siguen en redes sociales, disfruto atacar los sentidos con color, pasión y sensualidad, y sé que esto ha hecho que ciertas personas se sientan de muchas maneras. Las parejas se han acercado a mí y han expresado que mis piezas han agregado un elemento de emoción a su vida sexual.

Personalmente, ¿cómo defines el erotismo?

El erotismo es ser abierto y aventurero en la vida, el sexo y el arte. Puede ser un estado de deseo o excitación lo que me impulsa a pintar, por lo tanto, me impulsa el erotismo. Mi mente está dominada por el erotismo a veces, pero siempre necesito otros componentes para pintar y eso es sensualidad y energía sexual. El erotismo, para mí, no puede existir sin energía sexual, sensualidad y vulnerabilidad.

https://www.instagram.com/p/BZemSWBAw3v/?taken-by=hannahlouiselillie

¿Qué artistas contemporáneos te gustan?

Recientemente trabajé en una pieza para una revista llamada PERV, el título, en cierto modo, revela en qué se basa el contenido. Esta revista mostró muchos talentos de todo el mundo y tuve la suerte de participar. Descubrí muchos artistas nuevos que amé: Jullian Doherty, Cameron Cox, Emma Zanelli, Jennifer Pate y una favorita a largo plazo, Tracey Emin.

