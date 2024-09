Acusado de asesinato un agente de policía de Carolina del Sur por disparar a un hombre negro desarmado por la espalda

VICE News está siguiendo de cerca a la policía en EEUU. Consulta el blog de ‘Officer Involved’ aquí

Un agente de policía blanco de Carolina del Sur se enfrenta a cargos de asesinato por la muerte de un hombre negro desarmado que huyó durante un control de tráfico, según afirman las autoridades locales.

Según anunció el martes Keith Summey, alcalde de la ciudad de North Charleston, el oficial de policía de la ciudad, Michael Slager ha sido acusado de asesinato por un incidente que tuvo lugar el pasado sábado, 4 de abril.

Slager inicialmente hizo parar el coche a Walter Scott, de 50 años de edad, porque tenía un faro fundido. Según The New York Times, Scott huyó corriendo y Slager le siguió hasta un aparcamiento cercano. El agente supuestamente disparó su pistola paralizante pero no tuvo ningún efecto sobre Scott.

Imágenes obtenidas por el diario New York Times, el Charleston’s Post y Courier muestran a Scott huyendo de Slager y cayendo al suelo tras recibir ocho disparos por la espalda. Slager dijo que temía por su vida después de que Scott le quitase la pistola paralizante, informó The New York Times, pero el vídeo muestra a Slager soltando un artículo — posiblemente una pistola paralizante — cerca del cuerpo de Scott tras el tiroteo.

«Ha habido disparos y el sujeto ha caído. Había cogido mi Taser», informó Slager desde su radio, según informes policiales citados por The New York Times.

Al parecer, el vídeo fue grabado por un transeúnte desde el otro lado de una verja donde ocurrió el tiroteo.

Según las informaciones, el FBI y el Departamento de Justicia estárían investigando el tiroteo, además de una investigación paralela que está siendo realizada por la División de Derechos Civiles de Justicia de Carolina del Sur.

