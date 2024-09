Adiós a las lágrimas con las nuevas cebollas de Japón

La humilde cebolla es una piedra angular de la cocina mundial, pero tiene un gran defecto: cortarla asegura que termines inmerso en un terrible valle de lágrimas. Y a pesar de los miles de consejos para evitarlo, todos alguna vez hemos llorado cortando una cebolla. Para de sufrir, si vives en Japón una solución viene en camino. Don’t you cry tonight, Japón.

Investigadores japoneses tienen 20 años intentando crear una cebolla que no haga llorar a las personas mientras la cortara, y parece que lo han logrado (bueno, algo parecido) con la Smile Ball. Si bien la Smile Ball no va a hacerte llorar, aparentemente es un poco diferente a las cebollas normales: no huelen como las otras cebollas y si se comen crudas, saben dulce, como manzanas, según RocketNews 24.

A pesar del perfil de sabor ligeramente diferente, las Smile Balls han demostrado ser una especie de éxito. Se hizo una prueba de mercado en las tiendas departamentales y en línea de Tokio e inmediatamente se agotaron por completo. Cuando estas cebollas estén disponibles para su venta masiva, costarán $4.30 dólares el par; es decir, casi el doble de lo que cuestan las cebollas normales en Japón.

Esta no es la primera vez que los científicos dan a conocer una cebolla «libre de lágrimas». El año pasado un agricultor inglés presentó una similar, misma que también tardó 20 años en desarrollar; además la prensa afirmaba que la Asda Sweet Red no provocaba mal aliento.

Las cebollas producen llanto debido a una reacción química que sucede cuando ésta es cortada, y en el caso de la Asda Sweet Red, el agricultor reprodujo otras de forma selectiva, con niveles más bajos de acritud para poder evitar su efecto lacrimógeno en la gente.

En internet, las cebollas Smile fueron recibidas con escepticismo y comentarios preguntando acerca de su valor nutrimental. Pero si la preventa frenética sirve de algo, las cebollas serán todo un éxito.

Muy pronto preparar una salsa, un pico de gallo o uno tacos al pastor podrá ser una experiencia libre de dolor y sin pañuelos a la mano. Al menos para ti, porque recuerda que las plantas saben cuando son comidas. Ese pensamiento quizá haga derramar una lágrima a algunos.

