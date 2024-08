El diario digital de un adolescente de 19 años

Todo el mundo sabe que a los adolescentes les encanta internet. Un ejemplo: cuando estaba preparándome los exámenes de secundaria, estaba tan enganchada que mi padre se tenía que llevar el router con él al trabajo para asegurarse de que no me distraía curioseando en internet.



En España, el último informe PISA publicado por el Ministerio asegura que el 22% de los adolescentes españoles se pasa más de seis horas al día conectados, 42 horas semanales. El último informe del Ministerio de Comunicaciones británico señala que los jóvenes británicos de entre 16 y 24 años se pasan cerca de 35 horas a la semana conectados. ¿A qué dedican tantas horas, exactamente?



Si por algo nos caracterizamos es por ser unos cotillas, así que le pedí a Leo Bhanji, un joven de 19 años, músico y modelo, que durante 24 horas escribiera un diario de su actividad en internet.

08:00: En cuanto me despierto, miro el móvil. Felicito a Manuel por su cumpleaños en WhatsApp y luego me vuelvo a dormir porque hoy no tengo que trabajar.

12:00: Me vuelvo a despertar, me levanto y lo primero que hago es mirar el móvil. Primero me meto en Instagram, luego en Twitter y después en Reddit. Han sacado nuevas cartas en Hearthstone [un videojuego de cartas coleccionables], así que juego tres partidas desde el móvil. Quiero jugar todo lo que pueda para ver qué mazos son los más populares y cómo contrarrestarlos.

13:00: Le envío a mi amigo un meme de GamersRiseUp.

14:00: Empiezo a conectarme todo el tiempo. Luego tengo que grabar un vídeo, así que aprovecho para enviar mensajes a la gente, sobre todo en redes sociales. Pero de tanto organizar cosas me ha entrado ansiedad, así que dejo el móvil y me pongo a escribir una canción.

15:39: Hemos descansado un rato de la grabación y voy a aprovechar para darme una vuelta y mirar las redes sociales.

16:40: Entro en el chat de mi grupo. Subo a mi Instagram un clip promocional de un amigo que acaba de sacar un nuevo tema. También añado una foto de él en la que sale muy mono, porque es mi colega.

17:10: Comparto música en internet y digo cuatro chorradas en mi chat de grupo.

18:51: Pongo “ohboy” como comentario a la publicación de Instagram de un amigo.

19:00: Empiezo a grabar mi vídeo y lo publico en Instagram Stories.

23:00: Juego a League of Legends con mi padre. Perdemos las dos partidas.

Después de su derrota en League of Legends, llamo a Leo para charlar con él y saber qué hace cuando está en línea, cómo se cuida y de qué manera cree que ha cambiado internet.

VICE: ¿Cómo te sueles sentir cuando te conectas a internet?

Leo: La verdad es que me siento muy orgulloso de mi presencia en la red. A veces es más fácil decir algo por internet que en persona y lo suficientemente alto como para que te oiga todo el mundo. Es más fácil envalentonarse.

Tuviste que dejar de organizar la grabación del vídeo porque te daba ansiedad. ¿Crees que fue por estar conectado?

Puede que el hecho de estar con el teléfono tuviera que ver. Es esa sensación de tener que ocuparme ya de las cosas en cuanto leo una notificación de alguien que necesita que le dé algún tipo de información.

¿Pasas la mayor parte del tiempo en internet, mirando cosas sin mirar?

Total. Tengo TDAH y si me pongo a navegar, no paro. Pero tengo una especie de plan para cuidar de mí mismo.

¿En qué consiste?



Básicamente, no sigo cosas que me cansan. Siempre me fijo en si el contenido me está gustando, y si veo que no me hace bien y es probable que lo vea diez veces al día, dejo de seguirlo.

¿Te gustaría pasar menos tiempo conectado?

No sabría decirte, porque obviamente tengo que relacionarme con la gente, y si internet es el medio para hacerlo, pues que así sea. Hay gente que siempre está disponible y que no tiene privacidad, pero yo soy una persona solitaria y vivo un poco lejos [de mis amigos], por lo que hay días en que agradezco poder estar en contacto con la gente a través de internet sin tener que viajar durante una hora.

¿Qué es lo mejor de internet?

Que puedes sentirte realizado socialmente, sin importar dónde estés físicamente. Y también que ahora puedes dirigir mejor la atención hacia tu obra artística y no depender tanto del factor suerte. Si eres bueno, siempre vas a encontrar una salida.

¿Cómo ha cambiado tu forma de usar internet?

En 2012 prácticamente solo miraba Facebook y blogs personales relacionados con el mundillo fandom. Había mucho anonimato y la gente se ponía nombres como Pokémon o cosas así. También había más cinismo y frustración que ahora. Antes internet era un poco como el último recurso, no un sitio guay en el que estar.

¿Te gustaría cambiar algo de internet?

A la gente le gusta saber qué se siente siendo otra persona. Ahora existe la posibilidad, pero no la aprovechan: todos se aferran a sus opiniones y perspectivas.

¿Crees que tu relación con internet será siempre como ahora?

Siempre he buscado la opinión y el refuerzo de la gente, pero supongo que tampoco me gustaría estar en internet para siempre. Tengo metas en la vida que quizá requieran que deje de lado la interconectividad para centrarme en una porción más pequeña del mundo.

Gracias, Leo.

