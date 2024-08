A$AP Rocky samplea a Tame Impala en “Sundress”, su nueva canción

Como salido de lo más recóndito y nebuloso de nuestro inconsciente, A$AP Rocky se levantó esta mañana, se sirvió un plato de cereal con leche––o lo que sea que su fino paladar esté acostumbrado a desayunar––, prendió la computadora, e inauguró lo que parece ser un nuevo subgénero musical soltando “Sundress”, tema en donde samplea “Why Won’t You Make Up Your Mind?” de Tame Impala.

“Sundress” tiene sentido. Flacko es uno de los artistas más completos que tiene el mundo en la actualidad––sobre todo gracias a su visión tangencial del rap y la psicodelia implícita en él–– y Kevin Parker, otro de esos nombres cuya creatividad parece no tener fondo ni mucho menos forma.

Aunque la mente maestra detrás de Tame Impala no tiene intervención directa en la canción––cosa de la que Travis Scott sí puede jactarse con “Skeletons”, producida por Parker e incluida en Astroworld––, parece que Rocky nació para este momento, pues habita la batería de los australianos tan cómodamente como pantera limándose las uñas sobre un árbol.

La canción está co-producida por otro genio detrás de la rearquitectura del hip hop, Danger Mouse, y es la segunda continuación visual––tras “Fukk Sleep” junto a FKA Twigs––a Testing, el disco que el rapero de Harlem lanzó en primavera.

“Sundress” viene también en forma de video, y muestra una clase de mannequin challenge a mitad de una peda en Nueva York. Bien normal. Chécalo arriba.

