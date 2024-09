Adult Swim realizó una perfecta parodia de Giorgio Moroder, Vangelis y Wendy Carlos

Ya hemos mencionado antes como los videos de la gente tocando sintetizadores pueden ser bastante entretenidos. Habiendo dicho eso, Adult Swim llevó este detalle a un nivel completamente diferente, con un nuevo sketch que apareció en línea esta semana. Live at the Necropolis: Lords of the Synth es un homenaje con toda exactitud a los sonidos cósmicos de Giorgio Moroder, Vangeles y Wendy Carlos, tres pioneros de la música electrónica. En esta parodia, los tres personajes son llamados Morgio Zoroger, Carla Wendos y Xangelix, tres maestros que deben salvar al mundo de la exterminación con ayuda de sus sintetizadores.

Mira a continuación el «recientemente desenterrado concierto de 1986».