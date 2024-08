Cómo ‘Africa’ de Toto se convirtió en la canción favorita del Internet

Este artículo fue publicado originalmente en Motherboard, nuestra plataforma de tecnología.

Nunca le he eché mucha cabeza al hit de 1982 hecho por la banda de rock californiana Toto. «Africa» solo pareció haber estado siempre ahí. Pero un día, aparentemente de la nada, la canción floreció y quedé enganchado. Ocurrió en el asiento trasero de un taxi que serpenteaba por las calles de Amsterdam en la mitad de la noche. Estaba ebrio en el cálido verano, con buena compañía y una exquisita botella de vino. En otras palabras, me encontraba en el estado de ánimo perfecto para quedar encantado con este jam ochentero, con su sincera melancolía que se asemejaba a la banda sonora de la vida misma.

Una vez me enamoré de «Africa» descubrí que no era el único que la amaba. «Africa» es tan popular en la web que es prácticamente un meme. Es el catnip virtual: sus 4 minutos y 55 gloriosos segundos son la primera indicación de por qué es una gran canción. «Africa» es menos una pieza musical y más un sentimiento. Comienza con delicadeza, así que me tomó un momento caer en cuenta qué era lo que sonaba en el taxi. “I hear the drums echoing tonight,” cantó en voz baja David Paich sobre el teclado, y se filtró en mis oídos llenando con su sincera voz todo el carro, en ese momento, llenando posiblemente todo el mundo. «Hurry boy, it’s waiting there for you!» Pronto abandoné cualquier pretensión de entablar una conversación y para el momento en que el coro entró pueden apostar que ya estaba cantando: “It’s gonna take a lot to drag me away from you!”

«Africa» cumple treinta y cinco años este año y de alguna manera esta cursi y emotiva melodía ha inspirado una adoración virtual casi unívoca. Hay un bot publicando en Twitter la letra de la canción. Hay un www.ibless.therains.downin.africa, donde el video oficial de «Africa» es un bucle infinito. (A la fecha, el video tiene 250 millones de reproducciones solo en YouTube). La canción ha sido utilizada en numerosas campañas publicitarias y en series televisivas, recientemente salió en Stranger Things, la serie sic-fi de nostalgia ochentera; en South Park; Community (presentando a Betty White); y en The Tonight Show with Jimmy Fallon (con Justin Timberlake), todos mostrando una versión parodiada de la canción.

Este es el tipo de apreciación genuina que «Africa» de Toto inspira en la gente. Busquen en Twitter «Africa + Toto» y observen cómo su pantalla es invadida con declaraciones sin ningún propósito, llenas de felicidad y amor: «No sé que tenga ‘Africa’ de Toto pero me hace sentir como si pudiera hacerlo todo», dice uno. «No me hablen hasta que no haya tenido mi momento ‘Africa’ en la mañana», escribe otro. «Si te sientes estresado», dice algún inspirado, «solo recuerda que ‘Africa’ de Toto existe».

Y la lista continua.

Nick Desideri, un entusiasta de la música pop radicado en Chicago, puede confirmar que «Africa» de hecho sí conserva un lugar especial en el corazón del internet. «Buenos días, mis menciones están llenas de 50+ personas gritándome ‘Africa’ de Toto» publicó en su Twitter un día después de que su teoría unificadora (un gráfico que compara los hits musicales por su calidad vs su euforia gay, y por su composición relajada vs su intención fiestera), se hiciera viral más temprano este mes.



«A parte de ‘Africa’ de Toto, Love On Top [de Beyonce] fue la posición más polémica», me escribió Desideri en un mail. Dice que la mayoría de personas le enviaron comentarios de apoyo, pero reconoce haber recibido un número significativo de mensajes por parte de fans frustrados, que denunciaban que la baja posición otorgada a «Africa», invalidaba la totalidad del gráfico. «Ya que ‘Africa’ de Toto es casi un meme, no me sorprendió el alcance de la insatisfacción, pero si la profundidad», dijo Desideri.

Este nivel de afecto puede explicar por qué incluso nuevas canciones se ven comparadas con el clásico de la banda californiana. Cuando Taylor Swift sacó el primer sencillo de su nuevo album, Mollie Goodfellow, un periodista radicado en Londres, obtuvo casi 60.000 likes después de publicar en Twitter: «Por qué habría de escuchar seis veces la nueva canción de Taylor Swift ‘hasta que me guste’ , si puedo escuchar ‘Africa’ de Toto e irme instantáneamente a la mierda».

Y sí.

Pero, ¿cómo exactamente se convirtió «Africa» de Toto en el favorito del internet? Muchos otros clásicos del rock y el pop, incluyendo a Billie Jean de Michael Jackson, Let’s Dance de David Bowie, y 1999 de Prince, llegaron a las listas en el mismo año que «Africa» alcanzó la primera posición en la US Billboard Hot 100. Mientras esos álbumes y sus respectivos sencillos, permanecen ampliamente populares y aclamados por la crítica, «Africa» puede haberles ganado un poco como sencillo que se defiende solo, al ser lo suficientemente tonta como para seducir a la comunidad del meme que habita en internet.

«‘Africa’ es un climax en la música ochentera. Es completamente de su tiempo» dijo Ben Lunt, Director Digital Ejecutivo de BMB, una agencia de publicidad de Londres. Lunt es lo suficientemente viejo para recordar que «Africa» estaba «extremadamente pasada de moda» cuando era un niño a final de los ochentas, pero ahora la disfruta como un placer culposo. «‘Africa’ atraviesa generaciones. Hay una nostalgia genuina entre las personas de mi edad, y una prestada, entre las generaciones más jóvenes». El Director Ejecutivo sugiere que tal vez los más jóvenes la disfruten porque les recuerda a la música que sus padres escuchaban cuando eran chicos. «Tiene ese lazo al pasado, a su infancia, y eso los hace sentir seguros».

“Es más sobre lo que evoca y cómo te hace sentir que sobre una construcción narrativa cohesiva»



La popularidad de la canción se sirve del hecho de que es una pieza musical muy bien concebida, con impulsos de percusión, armonías en capas y un coro de himno. La letra puede ser un poco difícil de entender, caso común en las canciones de los ochenta, donde aún después de escuchar las palabras, puede que no les halles ningún sentido.

Lo anterior pudo ayudar a que creciera en internet, dice Lunt, ya que un meme debe ser lo suficientemente vacuo como para que la gente pueda darle el giro que quiera y así sea esparcible. «Pero por lo general cuando algo se convierte en meme hay algo que está siendo subvertido (..) No hay mucha subversión en el meme de ‘Africa’, la gente lo está utilizando básicamente como expresión de amor y goce».

En el momento en que el teclista de Toto, David Paich, y el baterista, Jeff Porcaro, escribieron la canción, nunca habían estado en África. Porcaro, quien murió en 1992, describió la letra de esta manera: «Un chico blanco trata de escribir una canción sobre África, pero como nunca ha ido, solo puede contar lo que ha visto en televisión o recordar en el pasado». No se supone que sea una canción sobre el continente, es sobre una idea, o una nostalgia prestada por un lugar al que nunca se ha ido.

«‘Africa’ fue el producto de un momento cultural específico» dijo Kate Miltner, investigadora de internet de la Universidad de Sur Carolina. La línea ‘I bless the rains down in Africa‘ tiene sentido en el contexto de la hambruna Etíope a comienzos de los ochenta, situación que evocó una serie respuestas globales expresadas en sencillos caritativos como ‘We Are The World‘ y ‘Do They Know It’s Christmas?‘», añadió Miltner. La canción de Toto es similar en cómo exhibe la mirada blanca, occidental de un continente, y su video musical también contiene un imaginario genérico de África, lo cual si hubiera salido hoy, seguro habría evocado críticas (como descubrió Taylor Swift cuando grabó su video «Wildest Dreams» en África»).

El internet no es precisamente conocido por indultar los elementos problemáticos de apropiación cultural y del blanqueamiento, así que es sorprendente que este tipo de críticas no se hayan levantado en contra del hit, escrito por una banda cuyo lineamiento original eran seis tipos blancos. Miller señala que tal vez es gracias a su vaguedad, a que no es muy explícita. En la superficie «la canción parece tratar de un chico que tiene sentimientos hacia una chica, y luego hay referencias mitológicas», dice Miltner destacando la línea geográficamente imposible: “As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti” [algo como «tan seguro como se levanta el Kilimanjaro, se alza el Olimpo por encima del Serengenti]. «Se trata más de evocar un sentimiento que de construir una narrativa coherente», añade.

Así que Africa puede parecer un poco cursi y ordinaria en 2017. Pero en 1982 fue completamente sincera: «Actualmente existe una fetichización de lo serio y lo puro dentro de la cultura de internet. Puedes ver una foto de un perro y un venado arrunchados con un texto que reza ‘demasiado puros para este mundo’», dice Miltner, quien cree que la razón por la que el internet ha elevado la canción es porque pertenece a una época en la que la franqueza era socialmente más aceptada.

Los ochenta tuvieron sus propios problemas socio-políticos. Pero Miltner, por su parte, cree que el clima político actual puede darnos otra pista de por qué el internet adoptó «África» de Toto. Esta evocación de la canción hípersincera puede nunca haber sido considerado cool, pero ese es justamente el punto: podemos cantar a grito herido la ridícula letra de la canción y aún amarla sin reserva, como me descubrí haciéndolo en la parte trasera de un taxi en Amsterdam.

«Es un permiso a la catarsis», dice Miltner. «Ahora vivimos en tiempos raros.»