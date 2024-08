«Europa es fútbol, no son pistolas»: entrevistamos a Afrojuice

«Nos conocimos en un centro de menores y allí forjamos esta familia», me responde TJ cuando le pido que me cuente cómo surgió Afrojuice 195. He quedado con él y con Delacalle, Taylor Chris y Veronique, el resto de componentes del grupo, en la Plaza de Lavapiés. Mientras esperamos a Veronique se van al súper y se pillan un brick de zumo. Cantan, se graban y suben el vídeo al stories. Pasa una niña con una pistola de plástico y Taylor Chris le sonríe y levanta los brazos. La niña le responde «no te voy a disparar». Los dos se ríen.

Taylor Chris

Nos vamos a la plaza Nelson Mandela, donde una anciana les pregunta si han marcado ya muchos goles. Me explican que la sacaron en el videoclip de Benzema y que aún se acuerda. En los metros que separan una plaza y otra se paran tres veces a saludar. Aunque no viven en el barrio, viven en Fuenlabrada, «pero no nos gusta estar en un sitio fijo, nos mola andar por todos lados», me dice TJ.

TJ

No se pueden estar quietos. No pueden parar de cantar, ni de bailar, ni de reírse, ni de interactuar con todos y todo lo que encuentran. Y seguramente ese sea parte de su éxito. Cuando por fin se sientan me hablan de su nuevo vídeo, «José Mourinho», que estrenamos hoy en exclusiva. Y me cuentan cómo ha sido pasar de ese centro de menores en el que se conocieron a convertirse en los pioneros del afrotrap en nuestro país y llenar salas.

MIRA EN EXCLUSIVA, EL NUEVO VIDEOCLIP DE AFROJUICE 195:

VICE: ¿Por qué Mourinho?

Taylor Chris: Porque Mourinho somos nosotros.

Pero Mou no es un personaje muy simpático ni muy alegre y vuestra música se basa un poco en eso, ¿no?

TJ: Nos identificamos mucho con él porque dice lo que piensa todo el rato, no dice lo que es correcto, lo que está establecido. A veces incluso resto de gente no quiere oír.

Mike: Y es carismático. Hay que ser carismático para que te quieran y para que te odien, para no provocar indiferencia.

Veronique: Sí, y quizá es lo que le pasa a alguna gente con nosotros, que tiene sentimientos encontrados.

Taylor Chris: Mourinho en realidad no es odiado, o no solo odiado. El amor y el odio están muy cerca y necesitamos odiar para querer. Es algo que va de la mano.

Veronique

¿Por qué habláis tanto de fútbol? Le habéis dedicado canciones a Benzema, al FIFA, a Pogba…

TJ: Porque Europa es fútbol, no son pistolas.

Delacalle: Porque desde pequeño te ponen un balón en los pies. A un niño muchas veces lo primero que se le regala es una camiseta del Barca, del Madrid o del Atleti.

Taylor Chris: Aquí forma parte de la cultura popular. En Estados Unidos el baloncesto está ligado a la cultura hip hop, pero aquí no se puede explicar nada de eso, lo que está arraigado en la sociedad es el fútbol, y por eso cantamos sobre fútbol. Hay un Madrid—Barça en España y se para todo.

TJ

Decís que no le cantáis a las pistolas porque los barrios aquí no son eso. ¿Qué son? ¿Cómo es crecer en Vallecas o en Fuenlabrada?

TJ: Es que en realidad no hemos crecido solo allí, sino en muchas partes. Hemos vivido en todos sitios. En Colmenar Viejo, en Móstoles, en Torrejón o en la Alameda de Osuna.

Veronique: También el hecho de estar en centros de menores nos ha hecho conocer a muchas personas distintas, aprender a relacionarnos con gente muy diferente y madurar en ese sentido.

Taylor Chris: En la residencia donde vivíamos había gente de Leganés, otro era de Parla… así que después, si querías quedar con ellos, tenías que ir a sus barrios o a sus pueblos. Y cada barrio tiene una forma distinta de vivir, así que descubrías una nueva forma de vivir, te empapabas.

Delacalle: Yo en realidad nunca salía de Fuenlabrada porque no me gustaba subir al centro. Ahora me toca hacerlo por obligación.

Veronique: Lo que hay que puntualizar es que también los barrios ahora no son como eran antes, creo que antes había más criminalidad. Ahora son sitios tranquilos donde conviven muchas culturas y hay mucha mezcla.

Delacalle

¿Nunca habéis tenido reparo en contar que os conocisteis en un centro de menores?

Veronique: No. Es nuestra vida, es la realidad. No te voy a decir que vengo de Dubai.

TJ: Nosotros nos conocimos en un centro de menores excepto a De la calle, que lo conocimos porque es del barrio. Somos una mezcla al final entre el día a día del barrio que hacíamos, el día a día en la residencia. Yo cuando me quise dar cuenta ya estaban estos dos comiendo en casa, ya éramos seis. Ya éramos una familia.

Taylor Chris y Veronique

¿Cómo es ser afrodescendiente en España? ¿Hay racismo?

Mike: Sí que lo hay.



Taylor Chris: Hay ignorancia. No hay un odio a los negros, a las personas de distintas razas, más que nada porque no se ha inculcado ese odio. Pero sí que hay desconocimiento.

TJ: La mayor discriminación para mí en este país no es de raza, es de clase. Te discriminan por la pasta. Si tienes dinero, da igual si eres blanco, negro… nadie va a ver tu color sino tu posición social.

Taylor Chris: Cuando un árabe tiene pasta ya es un árabe, no es un moro.

Taylor Chris y Veronique

Hablando de dinero, vosotros no habláis «de putas ni de lambos». No tenéis ese discurso ostentoso de fardar de la pasta que, el que más y el que menos, está adoptando un poco en la música urbana española

Mike: Porque no tenemos pasta. Si la tuviera, podría vacilar o no. Pero como no la tengo, pues directamente no puedo vacilar.

Veronique: Y, aunque la tuviéramos, no lo veo como algo primordial sobre lo que hablar. Yo creo que la música, a la que respeto mucho, es algo más. No es dinero, alcohol, sexo, drogas… o no solo eso.

Delacalle: Además, cuanto menos dinero sepan que tienes, mejor.

TJ: Nosotros hablamos de lo que tenemos al momento. No podemos hablar de cadenas de oro porque no las tengo, es así.

Taylor Chris y Delacalle

¿Vivís entonces entre el contraste de llenar salas y luego volver al barrio de siempre?

TJ: Claro. En ese sentido tenemos suerte porque vemos el contraste, lo vivimos. Un día te vas de concierto y te tratan de una manera, luego vuelves al barrio y tu vida es la de siempre, yo voy al instituto y me tratan de otra manera…es eso, es un continuo contraste.

Veronique: Pero es un contraste también porque nosotros hemos vivido así, de esta manera tan visceral. Hemos estado en centros, hemos ido al instituto con gente que estaba en casa con sus padres y que ni siquiera sabía que nosotros estábamos en residencias, y también hemos tenido esta parte de forjar nuestra propia familia. Vamos a conciertos en VIP y luego llegamos al barrio y nos bajamos al parque.

Pero en algo os habrá cambiado la vida desde que empezasteis

TJ: En lo esencial, en nada. Hemos cambiado de puertas para afuera, pero no de puertas para adentro. Seguimos haciendo las mismas cosas, parando con la misma gente y discutiendo por las mismas cosas.

Taylor Chris: Por quién friega los platos.

Mike: Ha cambiado en que yo ahora mismo voy al centro y me piden dos o tres fotos. Y lo ves normal, pero no es normal.

Veronique: Claro, antes te miraban simplemente porque les llamabas la atención pero ahora es un poco como «sales en…», «te vi en…»

Delacalle: Bueno, por lo menos yo ya no trabajo.

Veronique: Sí, eso es cierto. Ninguno trabajamos fuera de la música ya. Era hora de decidir y entendí que somos jóvenes, y que lo que nos había pasado había ocurrido en un período muy corto de tiempo. Era ahora o nunca, había que cogerlo. Trabajar es algo que está estipulado en la sociedad y que te enseñan a hacer, pero no te han enseñado a luchar por lo que quieres.

Veronique

Me flipa que uséis la Freeway, el refresco de Cola del LIDL, como reivindicación de clase, como una expresión de orgullo por vuestro origen.

Taylor Chris: La Freeway forma parte de nosotros. No somos los primeros que la hemos bebido ni los últimos que la beberán, pero nadie le daba el valor que le damos nosotros a esa bebida. A la gente no le molaba coger una Freeway, sentía vergüenza. Nosotros la hemos reivindicado.



Veronique: Claro. La gente pensaba, «la Freeway es de pobres, es de gente de clase baja»…, y el problema es que desde pequeños nos enseñan a no saber economizar. Nadie te enseña a no comprarte algo que está por encima de tus posibilidades. Y creo que también tiene que ver con el individualismo: una Coca Cola te cuesta más dinero. Si tienes que compartir, como los chicos, que están acostumbrados a estar 15, quizá prefieres comprarte dos Freeways por el precio de una Coca Cola.

Si abrís ahora mismo YouTube, ¿qué os recomienda?

TJ: A nosotros mismos (ríe).

Taylor Chris: A mí Dragon Ball porque lo estoy viendo todo el rato.

Veronique: De todo, la música que se está haciendo en España, porque es importante apoyarla. Hay gente muy buena, y nos parece importante que todos los artistas se apoyen para crecer, que se cree una industria en nuestro país.

Mike

¿Por eso en vuestros temas no hay beefs?

TJ: Bueno, alguno tiramos. Lanzamos cosas al aire y si quieres interpretarlo como un beef…

Mike: No nos hace falta tampoco meternos en esos rollos. Si somos los mejores, ¿para qué vamos a tener necesidad de tirar a los demás?

Veronique: La música no tiene nada que ver con una competición, ni con el ver quién llega más alto, porque cada uno tiene su esencia, su personalidad, su movida… No puedes decir «yo hago esto mejor que el otro». Lo haces distinto.

Delacalle: Los beefs son una manera muy fácil de ganar reproducciones y fama. Te metes con otro y alrededor tuya se genera una polémica que te da visitas.

Taylor Chris: Pero no está bien eso.

Afrojuice 195 en la Plaza de Nelson Mandela de Lavapiés

¿Qué os parece que la estética urbana ahora mole? Que las marcas de lujo se inspiren en la calle, en los barrios, en lo que vosotros habéis vivido, cuando en la mayoría de ocasiones no tienen nada que ver con eso

Veronique: En verdad la estética urbana siempre ha molado, lo que pasa es que la gente ahora quiere cosas nuevas, no le vale lo de siempre, y por eso las marcas se abren. Las nuevas generaciones han roto totalmente todos los esquemas, han roto con lo establecido. Yo creo que se está creando una nueva historia.

Taylor Chris: Los de arriba apuestan ahora por la calle, por el barrio, porque es donde está la actitud y la autenticidad que ellos no tienen, que han perdido.

TJ: Antes te daba actitud por ejemplo tener dinero, pero eso ya no vale. Ya da igual, cualquiera puede conseguir unas zapatillas Nike. Entonces lo que vende y marca la diferencia es la actitud.

Mike: A las marcas no les queda otra que ir a la calle. A los boys de verdad se les busca en la calle, no en agencias de modelos.

Veronique: Todo esto ocurre porque en realidad ahora el poder esté en la tecnología, en las redes, que escapan al control de los medios que antes vendían tal o cual estilo de vida, o una estética concreta.

Si pudierais mandarle un WatsApp a vuestro yo de hace cinco años, ¿que pondría?

TJ: Que crea en sí mismo, porque yo no creía que pudiera hacer nada de esto. Bueno, y a día de hoy me lo sigo sin creer un poco.

Veronique: Que no se nos olvide de dónde empezamos, ni de dónde venimos.

Taylor Chris: Eso es. Que no pierda la esencia. Que evolucione sin que se le olvide dónde se ha criado ni sus costumbres.