El meme hecho realidad: estos chavales venden agua del grifo de Madrid embotellada

“En Madrid capital, el agua de nuestros grifos presenta un bajo contenido en sales minerales resultado de una filtración natural típica de un terreno granítico. Es un agua de muy baja conductividad con un PH comprendido entre 7 y 8 y medio. Agua de Grifo de Madrid trata de acercar a todas las personas el placer y los beneficios de beber agua obtenida directamente del grifo de tu casa. Extraemos cuidadosamente cada gota volcándola en esta botella para que llegue a tu paladar tal y como nosotros la disfrutamos cada día. Agua de Grifo de Madrid ha sido envasada en la cocina de nuestra casa en la Calle de la Escalinata, 8, Ópera, Madrid. No podemos asegurar que pase los controles sanitarios pertinentes por lo que no nos hacemos responsables de las consecuencias que el consumo del contenido de esta botella pueda causar. Eso sí, nosotros bebemos todos los días de ese grifo y sabe la mar de rica”.

Así reza el reverso de la etiqueta de Agua de Grifo de Madrid, un proyecto que encarna el orgullo de toda una ciudad y que consiste, simplemente y como su propio nombre indica, en embotellar agua del grifo de Madrid y venderla. Y es que si por algo sacamos pecho en la capital, además de por “ser muy acogedores porque todos somos de fuera” y de que freír los calamares —calamares que evidentemente no se pescan en el Manzanares— es de puta madre, es del agua que mana de nuestros grifos. Ya veis, somos gente sencilla. Al final no dejamos de habitar un pueblacho castellano convertido en Villa y luego en urbe y somos conscientes de ello.

Videos by VICE

Pero eso sí, un pueblacho castellano venido a más con un agua buenísima. Quien la ha probado lo sabe, y sabe también que no hay retorno, que el agua de cualquier otro lugar sabrá a cicuta después de probar la de los grifos madrileños. Quien no la ha probado, por su parte, ya puede hacerlo gracias a la iniciativa del meme convertido en realidad que es Agua de Grifo de Madrid. Entrevistamos a sus creadores.

VICE: Lo primero, ¿quiénes sois, cuál es el equipo de Agua de Grifo de Madrid?

Agua de Grifo de Madrid: De momento somos dos, Adela y Dani. Ojalá Agua de Grifo siga creciendo.

En vuestra primera publicación en Instagram, una usuaria escribió lo siguiente: “Entiendo que es una coña o algún tipo de publicidad del Ayuntamiento de Madrid para que la gente beba agua de grifo y no compre agua embotellada, ya que comprando agua embotellada se contribuye a la producción de más plásticos”. ¿Podéis demostrar que no estáis financiados por Carmena?

Claro que podemos. En principio lo que nosotros queríamos vender era la botella, un producto sencillo que se convirtiera en el mejor souvenir de la ciudad. Siempre se ha dicho que el agua del grifo de Madrid es la mejor que hay y nosotros queríamos jugar con ese mensaje para viralizar el producto. Así que momento no nos financia Carmena ni el Canal de Isabel II, pero oye, estaríamos encantados de hacer una colaboración con cualquiera de los dos.

¿Cuál es el proceso de manufacturación? Porque es agua del grifo de vuestra casa de verdad, ¿no?

Sí, somos totalmente sinceros y tras barajar bastantes opciones, como nos salía muy caro comprar botellas vacías lo que hacemos es comprarlas en el supermercado, cambiarles la etiqueta y rellenarlas con el agua de nuestro grifo. Supongo que ahí entra el asunto de la legalidad, a nosotros nos fliparía llegar a diseñar el envase completo y tener una maquina embotelladora, pero para eso necesitamos financiación. De momento lo mantenemos todo muy artesanal.

¿Cuál es vuestra intención con esta historia? ¿De quién os estáis riendo cuando embotelláis agua “normal y corriente” en vuestro piso de Ópera? ¿Del marketing, de la viralidad o de los madrileños y ese estúpido orgullo nuestro por nuestra agua?

Nos molaba un poco el cachondeo del souvenir y la ironía de embotellar agua del grifo. Hemos llegado a ver botes vacíos con la etiqueta de “aire del concierto de Kanye West” o “arena de la playa de Cancún”, y lo que mejor nos salió fue que además se volviese tan meme todo el asunto del agua. Ahora mismo ya no nos lo tomamos a cachondeo. Queremos que Agua de Grifo de Madrid sea una realidad, poder pasar los controles sanitarios y comercializarla legalmente. Creemos que en muchos sitios de España sería un producto perfectamente vendible.

Porque vosotros, ¿de dónde sois?

De L’Alfàs del Pi (Benidorm) y de Santiago, dos sitios muy turísticos a su manera. Quizá haya cierto aroma de nuestros lugares de origen en esta idea.

MIRA:

¿Y cómo es el agua allí?

El agua en Galicia está bien, hay mucha, pero siempre choca encontrarse con esta calidad en una cuidad de esta envergadura. En L’Alfàs es una jodida mierda, como en todo el levante español. Para Dani es un sueño poder beber el mismo agua con la que se ducha.

Habéis hecho incluso una cata en la Plaza de Callao, ¿qué os decía la gente?

¡La gente lo tiene claro! Como el Agua de Grifo de Madrid, ninguna. Al principio algunos se extrañaban, pero les contábamos un poco la movida y a todo el mundo le hacía mucha gracia. Otros de los que vinieron ya conocían el proyecto, fue divertido. La verdad es que prácticamente todos adivinaron cuál era la mineral y cuál la del grifo. Aquí la gente en casa siempre bebe de grifo porque es la que más les gusta, si compran botellas es para rellenar.

Un usuario comenta en una de vuestras publicaciones que vuestro agua es “un genial acompañamiento para cualquier pastilla” y otro que “con Nexus marida muy bien”. ¿Es eso cierto?

Desde Agua de Grifo de Madrid apostamos por un estilo de vida saludable y no hay nada mejor para prevenir la bajona que estar bien hidratado.



¿Cuáles son los próximos pasos de Agua de Grifo de Madrid?

Lo más inmediato es grabar un buen spot. Ya lo tenemos escrito y el reparto está prácticamente completo. Probablemente hagamos algo de merchandising para Navidad por si la gente quiere regalar camisetas o gorras de la marca. Y de momento la botella sólo la podemos vender como souvenir. De todos modos queremos tenerla en la web lo antes posible. Para el año que viene toca la botella de cristal.

¿Hay algo que represente mejor a Madrid que su agua del grifo?

Sí. Raúl.

Sigue a la autora en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.