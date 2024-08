Agua frita: la tendencia culinaria más rara del momento

En tiempos donde no tenemos a dónde ir ni qué hacer, la mayoría nos hemos sumergido en algunas tendencias culinarias inesperadas, extrañas e incluso un poco aburridas durante el último año. Mientras intentábamos hacer el café dalgona y perfeccionar la pasta con queso feta al horno —porque eso es lo que hacen todos los chicos cool de TikTok— aprendimos algunas recetas nuevas.

Uno esperaría que el agua frita en realidad fuera agua hervida o al menos un platillo fácil de hacer. Pero no. Se hace con compuesto químico llamado alginato de calcio: una sustancia similar a la gelatina hecha de productos químicos como cloruro de calcio acuoso y alginato de sodio acuoso, que esencialmente une el agua a una membrana líquida.

Videos by VICE

El agua frita llegó por primera vez a internet en 2016 gracias al YouTuber, chef y aficionado a la comida frita Jonathan Marcus. En su video, vemos a Marcus cubrir el agua con harina, pan molido y huevos (aunque este último es opcional si eres vegano), y freír 12 bolas de agua en aceite de maní para un evento llamado The San Francisco Stupid Sh ** Nobody Needs And Terrible Ideas Hackathon.

Cinco años después, en un mundo completamente cambiado, los youtubers están retomando lo que Marcus empezó.

“En primer lugar, es increíble que puedas convertir el agua en un platillo comestible”, le dijo a VICE James Orgill, ingeniero químico y youtuber que dirige el canal The Action Labs. “Parece ridículo decirlo, incluso imposible”.

Freír agua no solo es una actividad poco convencional, también es potencialmente peligrosa. Dado que el agua y el aceite no se mezclan, una pequeña fuga en la bola puede hacer que salte aceite caliente por todas partes. Pero Orgill, cuyos logros incluyen congelar una chispa eléctrica, entre otras cosas, quería enfrentar el reto. Entonces, en algún momento de enero, decidió freír agua y lo logró al primer intento.

Para Orgill, freír agua era una forma de descomponer los productos químicos para su audiencia, que a menudo espera los experimentos para explicar teorías científicas. “Lo hicieron en muchos canales de cocina, pero nadie habló sobre la química detrás de estos polímeros comestibles, para los que se usa el alginato de sodio”, dijo.

Sus experimentos incluyen de todo, desde probar cómo se sentiría conducir un auto en otro planeta hasta ver cuánto peso puede cargar una mosca, por lo que el agua frita fue un intento de encontrar un equilibrio entre hacer contenido viral y dar clases de ciencia. “No tiene sabor, solo se siente un poco salado y viscoso”.

El agua frita también ha provocado que se haga el mismo experimento con otros líquidos: desde Kool Aid hasta hielo seco. También es la tendencia ideal para el mundo cada vez más absurdo en el que vivimos.

Este es uno de los factores clave por los que Eitan Bernath, chef de 18 años, youtuber y creador de contenido en TikTok con más de 4 millones de seguidores, se interesó tanto por la tendencia. “Desde que era niño, siempre había aceite al lado de la estufa, por si necesitábamos freír algo. Entonces, cuando mis seguidores me hablaron del agua frita, al principio pensé que estaban bromeando”, le dijo Bernath a VICE.

Bernath, quien también es corresponsal gastronómico del programa The Drew Barrymore Show y uno de los únicos chefs de TikTok en obtener un papel en televisión, estaba ansioso por experimentar con algo que no sabía que existía. Pero incluso para alguien que ha explorado todo, desde trucos de comida de treinta segundos en Tik Tok hasta permitir que los usuarios elijan los ingredientes para su comida, freír agua representaba todo un reto.

“En la mayoría de los videos usaban alginato de sodio, pero cuando lo colocamos hacía burbujas muy delicadas que se rompían. Así que intentamos con agar-agar, una gelatina vegana que se usa mucho en Asia”, dijo.

Si bien su intento de freír agua fue una forma de sorprender a la audiencia, admitió que aprendió muchas cosas. “Muchas cocinas asiáticas usan agar, por lo que intentar hacer agua frita es como aprender sobre su comida y su cultura”.

¿Pero lo pondría en su menú? “Sabe a medusa”, respondió. Por lo tanto, probablemente no.

Sigue a Shamani en Instagram y Twitter.