Cuánto tiempo puedes aguantar un pedo sin que sea peligroso para tu salud

Todos nosotros, a excepción de esa extraña subespecie humana que se deleita en soltarlos en público, nos hemos aguantado un pedo alguna vez durante más tiempo del deseable. Joder, de hecho, seguro que habrá alguien que, en este mismo instante, se esté aguantando uno.

Ya sea por querer guardar los modales, estar en un restaurante con una cita, en el gimnasio o en el trabajo, todos hemos pasado por esa situación incómoda y dolorosa. Pero, ¿puede llegar a ser también mala para la salud?

Videos by VICE

Para saberlo, contactamos con Clare Collins, profesora de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Newcastle, en Australia. Collins nos contó que la primera vez que se interesó por los efectos de aguantar los vientos traseros fue cuando, en una entrevista por radio, un oyente se lo preguntó. Tras investigar, la respuesta le pareció tan interesante que sintió la necesidad de compartirla con el mundo. Fue así como surgió su artículo, “ Health Check: what happens when you hold in a fart”.

En él, Collins habla de todo lo que quieres saber sobre ese fenómeno que convierte nuestros anos en trompetas. Qué cantidad se considera normal: un volumen medio total de 705 ml de gas en 24 horas; si es normal tirarse más pedos en un avión por la expansión de los gases: sí; si una dieta rica en fibra favorece la producción de más flatulencias: no, aunque “la dieta rica en fibra de psilio provocó una retención inicial de gas más prolongada, pese a que el volumen seguía siendo el mismo, lo cual se traducía en menos pedos pero más sonoros”.

Esto es lo que aprendimos de nuestra charla con Collins.



MIRA:

VICE: ¿Cuál es la idea equivocada más extendida respecto al hecho de aguantarse los gases? Clare Collins: Que puedes retenerlos al cien por cien (y también pensar que nadie excepto nosotros sufre flatulencias).

¿Qué consejo darías a alguien que tiene una cita importante y no puede tirarse pedos?

Que no coma durante la hora o las dos horas anteriores a la cita. Que no vaya caminando al punto de encuentro, porque el acto de andar incrementa el movimiento de los gases intestinales.

¿Hay un tiempo máximo durante el cual que puedes retener los gases? No estoy segura. Creo que eso depende de muchas variables, como la cantidad de gas o lo fuertes que sean tu esfínter anal y los músculos de las nalgas.

¿Retener los gases puede tener efectos perjudiciales para el cuerpo?

En este punto la investigación no dejaba claro si hacerlo contribuye a la diverticulitis o no importa. Pero algunos gases se reabsorben y se exhalan con el aliento, así que no recomiendo convertir esto en una práctica habitual o acabarás con muy mal aliento.

Has mencionado la palabra diverticulitis. ¿Qué significa?

Son como pequeñas bolsas que se desarrollan en las paredes del intestino cuando se somete a presión. Pueden inflamarse o infectarse.

Has dicho que el organismo reabsorbe parte del gas y, básicamente, puedes exhalar un pedo. ¿Cómo funciona eso?

El gas cruza la pared del intestino y entra en los vasos sanguíneos. Cuando la sangre vuelve a los pulmones para soltar dióxido de carbono y coger más oxígeno, suelta los gases que ha absorbido de tu colon y los exhalas.

¿Y al sacarlo por la boca olería igual que un pedo?

Desde luego.

¿Consideras que es un tema digno de estudio?

Creo que es útil estudiar algunas de estas cosas básicas. La investigación ha ayudado a determinar cuánto gas es normal y el papel que este desempeña en nuestra salud y en las enfermedades.

Se ha editado la entrevista por motivos de extensión y claridad. Puedes leer el artículo completo de Collins aquí.

Sigue a Mack Lamoreaux en Twitter.

Este artículo se publicó originalmente en VICE Canadá.