Ahora más que nunca necesitamos chismear

No le digas a nadie, pero una amiga de mi novio se rompió el diente. No se lo puede arreglar porque no es un procedimiento esencial. No estoy segura de qué tan feo se lo rompió, pero es uno de los dientes frontales. Es horrible (y solo un poco divertido), ¿no? Tampoco le digas esto a nadie pero: en una clase de física que un amigo de mi novio tuvo vía Zoom, ¡un estudiante le gritó y maldijo a la maestra! Se enojó porque no podía ver los problemas porque los pasaba demasiado rápido. Exageró un poco, ¿no? Dijo cosas muy inapropiadas, la maestra debió haberlo silenciado.

Estos chismes salen de las cosas que nos contamos por la noche mi novio y yo, un nuevo ritual que hemos aprendido durante la pandemia gracias al distanciamiento y a que trabajamos desde casa. A medida que los días comenzaron a perder sentido, una noche le dije: “Cuéntame chismes”. Lo que me contaba mi novio no era tan interesante, pero etiquetarlo como chisme era emocionante y nos daba dos minutos de entretenimiento que no fueran noticias o programas de televisión o libros con los que matamos el tiempo.

Desde entonces, eso hacemos todas las noches. Durante el día, considero cuáles serán mis chismes para compartirle, y él hace lo mismo. Por la noche, uno de nosotros (generalmente el que tiene los mejores chismes) proclama: “¿Estás listo para los chismes?” El otro deja de hacer lo que está haciendo y pone toda la atención.

Todos aman los chismes. Si dicen que no, están mintiendo. No hay nada más emocionante que escuchar que alguien está a punto de contar un chisme. Cuando hay material, nos comen las ansias de tener información privilegiada.

“Seamos honestos”, escribió el poeta WH Auden, en un ensayo de 1937 In Defense of Gossip. “Cuando abres tu periódico, tan pronto como te aseguras de que Inglaterra no ha declarado la guerra, o ha sido bombardeada, ¿qué miras? ¡Por qué, las columnas de chismes!”.

Los chismes tienen mala reputación (“Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada”) pero para nosotros que tenemos la suerte de aburrirnos en casa, ahora más que nunca necesitamos chismes. Contarnos chismes intencionalmente, aunque sea por videochat, no solo es divertido, sino que puede ayudarnos a sentirnos más cerca unos de otros. Los investigadores que estudian el acto de chismear han descubierto que nos ayuda a crear vínculos, aumenta la cooperación y fomenta el buen comportamiento y la autorreflexión, todas cualidades de un buen hábito de cuarentena.

“No hay ninguna razón por la cual los chismes pudieran ser dañinos”, escribió Auden. “Como cualquier juego con las reglas correctas, es un acto de amistad, una liberación del sentimiento y una obra de arte creativa”.

Aquí están las reglas de chismes, acordadas por los investigadores de chismes. Los chismes deben ser información sobre otra persona, no sobre el mercado de valores o el clima. La persona no puede estar allí mientras habla de ella, debe ser un “tercero ausente”. Y el chisme suele ser evaluativo, lo que significa que estás haciendo un juicio moral sobre esa persona y su comportamiento, juzgando si algo que hicieron es bueno o malo.

“Es entretenido”, dijo Frank McAndrew, profesor de psicología en el Knox College en Illinois que ha realizado varios estudios sobre chismes. “No podemos mirar hacia otro lado. Simplemente nos atraen”.

Aunque Eleanor Roosevelt dijo “las grandes mentes discuten ideas; las mentes promedio discuten eventos; las mentes pequeñas discuten sobre las personas”, la verdad es que muchas veces somos de mente pequeña: chismeamos todo el tiempo. En una persona el acto de chismear comienza alrededor de los 5 años, y un estudio encontró que alrededor del 60 por ciento de nuestras conversaciones están formadas por chismes.

El chisme es universal en todas las culturas y ha existido durante siglos. Cuando una característica del comportamiento humano es tan omnipresente, los científicos tienden a pensar que se ha mantenido por una razón, que de alguna manera nos ha ayudado a sobrevivir.

Robin Dunbar, antropólogo y psicólogo evolutivo de la Universidad de Oxford, ha propuesto que el chisme es la versión humana de los primates que se acicalan unos a otros; es una forma de compartir información social, pero verbalmente, y en grupos más grandes que un mono quitándole bichos a otro. El chisme puede haberse desarrollado porque los primeros humanos necesitaban comunicarse y cooperar para sobrevivir. McAndrew dijo que en las primeras civilizaciones humanas, a una persona no le habría ido bien sin estar interesada en lo que otros estaban haciendo. Hemos evolucionado para preocuparnos (y hablar) sobre quién es mejor cazando, quién es la mejor pareja y quién nos podría apuñalar por la espalda.



Investigaciones más recientes han demostrado que los chismes pueden unir incluso a los humanos modernos. Compartir chismes le dice a una persona que confías en ellos. “Que van a ser responsables de eso, y que ahora sabemos algo que la mayoría de la gente no sabe. Eso realmente nos une”, dijo McAndrew.

Jennifer Bosson, psicóloga social de la Universidad del Sur de Florida, dijo que los chismes también comunican nuestros gustos y disgustos a los demás. Ella ha estudiado cómo compartir nuestros sentimientos sobre otra persona lleva a las personas a formar lazos. Descubrió que hablar sobre nuestras opiniones negativas sobre los demás puede fortalecer las nuevas relaciones más que las opiniones positivas: mientras más interesantes son los chismes, más ayuda a crear lazos socialmente.

El chisme también nos anima a comportarnos, ya que sabemos que si hacemos algo escandaloso, otros estarán susurrando al respecto a nuestras espaldas. El chisme es una de las principales formas en que hablamos y aprendemos sobre la reputación de los demás.

El deseo de mantener tu reputación promueve la cooperación con los demás y también disuade a las personas de hacer cosas desagradables y horribles. Puede obligarnos a ser buenos ciudadanos y hacer lo correcto, lo que significa que chismear sobre tus amigos que están violando las reglas de distanciamiento social podría ser una forma de asegurar que las personas se queden en casa. Estudios realizados sobre los ganaderos de California, los pescadores de langosta de Maine y los equipos de remo universitarios descubrieron que todos usaban chismes para hacer cumplir las normas sociales de sus grupos.

El chisme también puede protegerte de aquellos con mala reputación. El chisme prosocial es cuando alguien comparte información negativa sobre otra persona, y te ayuda a evitar experimentarlo tú mismo, como una cadena de favores. Después de escuchar de un amigo que un tipo ghostea a todas sus citas a la cuarta cita, puedes elegir no salir con él. Los chismes sobre otras personas también pueden hacerte pensar sobre ti y tus propias acciones, y querer ser mejor, o estar orgulloso de ti mismo por actuar de manera diferente.

“Creo que una de las razones por las cuales el chisme es tan parte de lo que somos es porque se adapta de diferentes maneras”, dijo McAndrew.

El chisme puede lograr todas estas cosas incluso si se trata de alguien que no conoces, como una celebridad. Debido a que podemos tener una familiaridad extrema con la vida de las celebridades, incluso sin haberlas conocido, los chismes sobre ellos son tan importantes como los de las personas que conocemos. En una entrevista reciente en The Cut, Elaine Lui, periodista de Lainey Gossip.com, explicó por qué incluso los chismes de celebridades, acusados de ser poco profundos, pueden revelar partes íntimas de ti a los demás.

“Tú y yo estábamos chismeando sobre Ben Affleck y Ana de Armas“, dijo Lui. “Para mí, nuestra conversación se trató más sobre pasar la cuarentena con alguien de quien no estabas enamorado, sobre las relaciones y la conexión humana, y con quién te gustaría pasar el tiempo. Tu análisis de Ben y Ana me dice algo acerca de ti: lo que buscas en una pareja, si es que necesitas compañía, y cómo quieres pasar el tiempo. Esas son pistas valiosas para que te entienda mejor como persona”.

Históricamente, los chismosos (especialmente las mujeres) han sido castigados injustamente con artilugios crueles, como la jaula de hierro con púas de los años 1500, que se usa en la cabeza para impedir que una persona hable. O el “taburete de sumersión” de la década de 1800: una viga de 3 a 5 metros en la que se ataba a una persona a un extremo y la sumergía en el agua.

“Dada la condición de las aguas ubicadas en o cerca de las ciudades durante este período de la historia, en lo que sumergían a la mujer generalmente no era mucho mejor que las aguas residuales, lo que era un fuerte incentivo para que mantuviera la boca bien cerrada”, McAndrew escribió en Psychology Today.

Pero nada de eso fue suficiente para reducir los chismes en aquel entonces, por lo que en la actualidad podríamos simplemente aceptarlo y mejor averiguar cómo ser mejores chismosos, de maneras que nos unan y no lastimen a los demás.

McAndrew no piensa que los chismes sean inherentemente buenos o malos, sino que los ve como una habilidad social: si no lo haces bien te meterás en problemas. Una forma de ser un mal chismoso es compartiendo únicamente información negativa sobre otras personas, en formas que obviamente te benefician. Por ejemplo, compartir constantemente chismes sobre por qué un compañero de trabajo es inferior a ti o cómo la nueva pareja de un ex es peor que tú. Los buenos chismes deben compartir información que aporta valor a la persona con la que lo estás compartiendo, no solo a ti.

Si eres un charlatán que repite todo lo que alguien te dice, entonces la gente no confiará en ti porque saben que eres incapaz de guardarte la información. Mantener el chisme íntimo es una forma de preservarlo como un manjar, sabiendo que es raro y solo se comparte entre unas pocas personas.

Y no debería ser necesario decir que publicar chismes en línea y hacerlos públicos elimina los beneficios positivos. Cuando los investigadores discuten la naturaleza adaptativa de los chismes, hablan de ello como un modo de comunicación que evolucionó mucho antes de que hubiera internet y redes sociales.

“Nuestra capacidad de difundir rumores en línea realmente no es funcional de la misma manera que dos miembros del mismo grupo platiquen sobre si otra persona es confiable o no”, dijo Bosson. “Eso tiene una función diferente a difundir rumores sobre Meghan Markle. Compartir información de forma privada con tu pareja en casa como una forma de conectarse es muy diferente a ir y publicar algo que potencialmente podría dañar a alguien”.

Si te cuesta encontrar buenos chismes mientras estás en cuarentena, no te preocupes por encontrar grandes primicias para compartir. McAndrew dijo que, dado que nuestras vidas sociales han disminuido, es probable que los estándares para los chismes interesantes hayan bajado, incluso las cosas mundanas ahora pueden calificar como centelleantes.

Algunos de los chismes que he compartido con mi novio antes no habrían despertado ningún interés, como escuchar que nuestro vecino encontró hormigas en su apartamento o que el padre del novio de mi hermana vomitó mientras estaban juntos en el auto.

Según Auden, los temas más importantes para el chisme son “amor, crimen y dinero”. Pero cuando tengas dudas, recuerda que los buenos chismes son, en esencia, sobre lo que están haciendo las personas que nos rodean.

“Todo el arte se basa en el chisme, es decir, en observar y contar”, escribió Auden. “El chisme es la forma de arte del hombre y la mujer en las calles, y el tema apropiado para el chisme, como para todo arte, es el comportamiento de la humanidad”.

