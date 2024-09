Ahora puedes comer en el restaurante de ‘Salvados por la Campana’

Los 90 quieren recordarle a todo el mundo que es la mejor década de todas. Un ejemplo de esto es: Saved by the Max, un restaurante temporal directamente inspirado en el comedor ficticio que aparecía en una de las mejores series de televisión de principios de los años 90, Salvados por la Campana.

Si la idea de atascarte de «Mac & Screech» con una guarnición de «papas a la francesa Mr. Belding» (acompañado con cerveza de raíz flotante para conmemorar el emotivo día de graduación del programa) te suena apetitoso, podría ser buena idea que dejes de leer esto, tomes el primer vuelo a Chicago y vayas a Wicker Park.

Pero prepárate para esperar hasta cinco horas en la fila si no eres uno de los pocos afortunados en alcanzar una reservación cuando los boletos salieron a la venta vía Facebook, sin ningún tipo de publicidad. Las reservaciones el restaurante, que estará abierto sólo tres meses, se vendieron durante los primeros 15 minutos.

«Tori’s Fried Chicken»

Naturalmente, Chicago siendo la institución restaurantera que es, la comida no será un simple truco imitando algo de calidad. Brian Fisher, quien solía trabajar en el restaurante con estrellas Michelin, Schwa, está detrás del menú. Los pequeños toques, como el uso de la mayonesa Kewpie en la «Hamburguesa Bayside», o los waffles de leche de coco y el pollo frito coreano «Tori’s Fried Chicken», son pruebas de ello.

MUNCHIES contactó al visionario detrás del proyecto, Derek Berry, para saber cómo era recrear un comedor originado en la ficción en la vida real, y por qué le dio tanta importancia a la calidad de la comida.

MUNCHIES: Hola, Derek. ¿Cómo estás hoy? Derek Berry: Estoy de maravilla. Abrimos el miércoles pasado, realizamos nuestro primer brunch el fin de semana y estamos preparándonos para nuestro servicio nocturno a las 5 PM.

¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora de los chicos de los 90? Ha sido fantástica. Se agotaron las reservaciones para nuestra cena hasta finales de agosto. Hemos tenido filas masivas afuera para ocupar alguno de nuestros limitados lugares para peatones, durante los servicios de desayuno, comida y cena. La gente espera hasta por cinco horas para probar nuestro menú. El sábado pasado, me presenté a las 6 AM y ya había 15 personas haciendo fila, puede haber hasta más de doscientas. Todo ha sido fantástico y sobrecogedor.

Hemos sido lo suficientemente afortunados como para recibir a todos y ofrecerles un lugar, aunque a veces la gente tiene que esperar un rato, por desgracia. Nuestra cocina está haciendo el triple de la cantidad de comida originalmente planeada. Yo diría que el 30 por ciento de los visitantes vienen de fuera de la ciudad. De hecho, estoy en proceso de casar en el restaurante a una pareja que me contactó de Nueva Zelanda. Este fin de semana, estaré en línea, seré ordenado y los casaré. Quizá me vista como Mister Belding, aún no estoy seguro.

«Mac & Screech»

Vaya, la nostalgia es real. ¿Tenías idea de lo popular que sería tu concepto? Absolutamente no. Sabía que el programa era grande, me gustaba y a algunos de mis amigos también. He organizado un par de fiestas con temática de los 90 en los últimos ocho años y resultaron bastante bien con el tema Salvados por la Campana, pero no suponía esto. Nuestras reservaciones para todo el proyecto se agotaron en solo 15 minutos, un mes y medio antes de que abriéramos. Es algo loco.

¿Qué estabas haciendo cuando pensaste, ‘¡Quiero traer The Max a la vida real! Y El concepto empezó soltando ideas por ahí. El momento en que nos dimos cuenta de que todo esto sería grande, fue cuando pusimos los boletos a la venta. Esperábamos vender algunos cientos. Hicimos un video para el proyecto y obtuvo medio millón de visitas el primer día. Entonces, supimos que teníamos un monstruo en nuestras manos.

Suponía que se estancaría en algún momento. Y todavía estamos procesando el éxito.

¿Cúal fue el proceso para abrir un restaurante basado en un programa de TV noventero? Fue una experiencia de aprendizaje. NBC nos otorgó la licencia desde el inicio del proyecto, apoyaron nuestra idea. Nos movimos muy rápido y nos ayudaron a planear movimientos estratégicos. Esto hizo crecer todo. En vez de ser la mierda que podría esperarse, fue algo realmente magistral.

«Bayside Burger»

¿Cuánto énfasis se puso en la comida de esta fantasía noventera resucitada? Podríamos haber hecho hot dogs y dedos de pollo empanizado y dejarlo hasta ahí, pero contactamos a Brian Fisher para que diseñara un menú asombroso. Hay personas que solo han venido para probar su comida. Estamos alcanzando muchos niveles con este concepto. Es una extraña culminación de la gastronomía, el entretenimiento y el servicio. Quizás la comida es lo que perdurará más de este proyecto. Puedes venir un día y tomar una selfie, pero si vienes, tomas una selfie y te vas con el mejor sabor de boca, sin duda, volverás.

Conocí a un cliente que no era muy fan de Salvados por la Campana, pero vino por nuestra comida. Incluso, la gente pide postres para llevar. La marca no tiene tiempo específico y es fantástica, y tratamos de mantener la comida al mismo nivel.

«AC Siders»

¿Alguno de los actores del programa te ha contactado? Todos y cada uno de los personajes del programa, incluyendo a los escritores y productores. Estamos trabajando algo realmente cool en Saved by the Max. El chico que interpretaba a Max en el programa —Ed Alonzo— nos visitó durante los primeros días. Ayudó a atender las mesas y a acomodar a la gente. El hecho de que lo hiciera en el programa y lo hiciera en la vida real fue mágico.

¿Sigue siendo un proyecto eventual o estás considerando convertirlo en un restaurante permanente? No hay ningún plan después del 31 de agosto, pero se ve bien. Hay suficientes personas comentando al respecto. Seré 100 por ciento transparente contigo y te diré que la cantidad de personas en la lista de espera es tan grande como la cantidad de personas a la que le vendimos boletos. De modo que sí, acabamos de empezar la conversación sobre cómo podemos extender esto.

Gracias por hablar conmigo.

