Ahora puedes comprar salchichas de vodka Red Bull

¿Qué dirías si te dijéramos que en el futuro todas las discotecas, antros y bares del mundo estarán inundadas con un olor a embutido y que los influencers tendrán su propia línea de kielbasa? ¿Creerías en un futuro en que los adolescentes hurtaran a escondidas las salchichas de la alacena de sus padres antes de reunirse con sus amigos?

Preguntamos, porque el mundo está a punto de sufrir una revolución de salchichas como nunca antes y todo se lo debemos a una modesta carnicería ubicada en Irlanda del Norte.



Maguire Meats, una carnicería de 27 años localizada en la ciudad irlandesa de Irvinestown, ha hecho lo inconfesable y comenzó a vender salchichas infusionadas con Red Bull y vodka.

Keelan Maguire, el carnicero inconforme responsable de esta abominación impía, dijo a Belfast Live: «Estábamos pensando en la gama de salchichas para el verano y ésta fue la más loca que pudimos crear. Así que lo intentamos y resultaron muy exitosas y populares. También añadimos una salchicha de res picante que le está yendo bien. Es algo diferente para la parrillada de este año. Tenemos otras ideas, así que manténganse al tanto.

MUNCHIES contactó a Maguire Meats en busca de algún comentario vía correo electrónico y por teléfono, pero aún no recibe respuesta.

Es curioso, pero parece que Maguire Meats no está solo en este intento maquiavélico de pervertir el tejido social con salchichas empapadas de alcohol. McCartney’s Of Moira, una carnicería de 140 años de antigüedad, asentada en la ciudad Craigavon, dio a conocer el mes pasado un par de salchichas de cerdo una infusionada con Gin&Tonic y la otra con sidra de pera. La misma tienda también es conocida por su salchicha Guinness, la cual se recomienda consumir siempre y cuando no vayas a conducir.

Judith Millar, propietaria de la sexta generación de McCartney’s of Moira, dijo al Belfast Telegraph, «Pensamos que podríamos despertar un poco el interés con nuevos sabores de salchichas. No sé de dónde saqué la idea de la ginebra, sólo era una noción del sabor del Gin&Tonic; es algo muy popular y fresco, a todos les encanta la ginebra. Decidimos darle una oportunidad y pensamos ‘el que no arriesga, no gana’».

¿Acabará el mundo sucumbiendo a un frenesí alimentado por salchichas asadas a la parrilla, embriaguez y pánico moral? Sólo el tiempo puede decir si la humanidad caerá bajo el dominio intoxicante de las alcohosalchichas, pero sí diremos que es un buen momento para invertir en una máquina para embutir.