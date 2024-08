Ahora puedes descargar los documentos sobre ovnis de la CIA

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

A la expectativa del reporte oficial sobre ovnis del gobierno de Estados Unidos, que publicará en menos de seis meses gracias al proyecto de ley general COVID-19, ahora puedes descargar toda la documentación de la CIA sobre ovnis, disponible de manera pública.

The Black Vault, un centro de información para documentos desclasificados, ha publicado un archivo de documentos descargables, el cual contiene archivos PDF de la CIA sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP), el término preferido del gobierno. Algunos de los reportes datan de la década de 1980 y, según John Greenewald Jr., fundador del sitio, la agencia de espionaje afirma que este acervo es la totalidad de sus documentos sobre UAPs.

Según Greenewald, se requirieron alrededor de 10.000 reportes de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA) para obtener los PDFs y el proceso fue insoportablemente largo, ya que tuvo que escanear los documentos a mano.

“Hace unos 20 años, había luchado durante mucho tiempo para obtener registros adicionales sobre ovnis liberados por la CIA”, contó Greenewald a Motherboard en un correo electrónico. “¡Fue como arrancarme los dientes! Luego de muchos esfuerzos para intentar que lo hicieran, finalmente lo logré. Recibí una caja grande, de cerca de 2.000 páginas, y tuve que escanear una por una”.

De acuerdo con un blog que ha anunciado el lanzamiento del archivo, la CIA creó un CD-ROM que contenía los registros publicados anteriormente, así como los que Black Vault estaba intentando desclasificar. Para garantizar que Black Vault tenga el registro más completo posible de los documentos disponibles de la CIA, la organización compró este CD-ROM a mediados de 2020.

Según el blog de Black Vault, la CIA afirma que este acervo contiene todos sus documentos, pero puede que no haya forma de verificarlo, así que es posible que existan más.

“Tanto los investigadores como las mentes curiosas prefieren la simplicidad y la accesibilidad cuando observan transmisiones de datos como estas”, dijo Greenewald. “La CIA ha hecho que sea INCREÍBLEMENTE difícil usar sus registros de una manera razonable. Ofrecen un formato muy desactualizado (.tif de varias páginas) en archivos de texto, en gran parte inutilizables, que creo que pretenden que la gente utilice como herramienta de “búsqueda”. En mi opinión, este formato obsoleto hace que sea muy difícil para las personas ver y usar los documentos, para cualquier propósito de investigación”.

Según Greenewald, ha habido miles de descargas dentro de las primeras 24 horas del lanzamiento. Desde una disputa con un fugitivo bosnio que supuestamente se puso en contacto con un extraterrestre, hasta las misteriosas explosiones en mitad de la noche en una pequeña ciudad rusa, los reportes definitivamente llevan a los lectores a un viaje lleno de especulaciones salvajes. Algunos de los documentos son nítidos y claros, mientras que otros son casi indescifrables.

Según Greenewald, uno de los documentos más interesantes involucra al subdirector adjunto de Ciencia y Tecnología, quien recibió de primera mano información sobre un ovni en la década de 1970.

La primera información sobre el fenómeno ovni desclasificada bajo las leyes FOIA se produjo en la década de 1970 y principios de la de 1980. Después fue excepcionalmente difícil obtener información del gobierno sobre los fenómenos extraterrestres, dijo Greenewald.

“¡Simple y llanamente, el público tiene derecho a saber!”, dijo Greenewald. “Cuando comencé a investigar hace casi 25 años a la edad de 15, sabía que había algo que descubrir sobre este tema. No lo hice por los engaños virales en internet. Tampoco por las reuniones secretas de las que no puedo contarles nada, pero que prometo que involucran información alucinante. No, nada de eso. Fue simplemente por la evidencia que obtuve directamente de la CIA. Y de la Agencia de Seguridad Nacional. Y de la Fuerza Aérea. Y de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Siento que estoy logrando lo que me propuse. Facilitar el acceso a materiales importantes para que las personas decidan por sí mismas lo que está sucediendo”.

La CIA no respondió a nuestra solicitud de comentarios.