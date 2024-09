Ahora puedes estudiar tacos en la Universidad de Kentucky

En la University of Kentucky, el conocimiento de tacos es poder.

¿Y por qué no habría de serlo? En un momento en que las tortillas se están vendiendo más que el pan y la salsa se está vendiendo más que la cátsup en los EE.UU., lo último de lo que alguien quiere ser es ignorante es de los tacos, especialmente en el estado de Kentucky. El estado tiene una de las poblaciones latinas de más rápido crecimiento en el país.

Este semestre, la universidad está ofreciendo un curso de licenciatura llamado: «Taco Literacy: Public Advocacy and Mexican Food in the US South». Dirigida por Steven Álvarez, profesor asistente en el Departamento de Escritura, Retórica, y Estudios Digitales de la universidad, la clase tiene como objetivo enseñarle a los estudiantes las costumbres alimenticias mexicanas en Kentucky y el Sur en general.

Hablé con Álvarez por teléfono para averiguar de qué trata la clase, y cómo es la tarea de un curso sobre comida mexicana (Pista: Comer tacos y escribir sobre ellos).

MUNCHIES: Hola, Steven. ¿Qué te inspiró para crear esta clase?

Steven Álvarez: Parte de ello fue mi participación en la Southern Foodways Alliance. Después de ir a uno de sus simposios, realmente me di cuenta que la comida es importante. Las historias orales de alimentos que escuché eran impresionantes. Las historias eran realmente impactantes, pero la comida se volvió secundaria. Se trataba más de las relaciones sociales que la gente estaba haciendo con los alimentos.

Puedes ir a los pueblos más pequeños de los Apalaches y siempre habrá un restaurante mexicano. Es muy interesante ver cómo la comida mexicana ha evolucionado socialmente aquí. Esta clase le permite a nuestros estudiantes explorar los temas de inmigración, desigualdad, trabajadores, comunicación intercultural, y alfabetización a través del prisma de los alimentos.

Hay mucha presión para que nuestros estudiantes cursen carreras en finanzas, economía, o en la escuela de medicina, porque no le puedes decir a tus padres: «¡Quiero ser escritor!» Frecuentemente muchos de nuestros estudiantes también se retractan de querer ser maestros. Esta clase le ofrece a los estudiantes una mayor flexibilidad cuando se trata de las carreras basadas en la escritura.

¿Cómo han recibido los estudiantes tu clase hasta el momento?

Bueno, se inscribieron más estudiantes de los que necesitábamos, y hubo estudiantes que agregaron la clase después de comenzar. Es interesante observar también que incluso el más terco de los estudiantes que dice que odia escribir, ama escribir cuando se trata de escribir sobre comida.

¿Qué se incluye en tu plan de estudios?

Puedes encontrar todo lo que te gustaría saber en nuestro sitio web.Estamos examinando alfabetizaciones dealimentos comunitarios transnacionalesy cómo éstas conectan las historias de la gente y la comida a través de las fronteras. Exploramos la historia de las redes de comida mexicana y mexicano-americana en Kentucky al escribir sobre recetas y retóricas que tienen que ver con cosas como la autenticidad, las variaciones locales y los preparativos, y elcómo las alfabetizaciones de alimentos sitúan diferentes espacios, identidad y formas de conocimiento. Esto está en nuestra introducción de la clase.

Al final del curso, mis estudiantes serán generadores de conocimiento, tendrán un portafolio lleno de periodismo gastronómico multimedia, y habrán superado la fase de las fajitas de la comida mexicana.

¿Qué lecturas se requieren para tu clase?

Nuestro primer libro es Planet Taco: A Global History of Mexican Food. Luego tenemos la Tacopedia y Taco USA. Por último, un libro exclusivamente de tortillas llamado Tortillas: A Cultural History, porque intento explicarle a mis alumnos que un muy buen taco dependerá siempre de la tortilla.

¿Cómo fue el primer día de clases?

Hice que mis alumnos escribieran sobre su platillo mexicano favorito. Sus respuestas oscilaron entre fajitas y churros. Luego le pedí a mis alumnos que analizaran los ingredientes del platillo y vieran cómo se pueden hacer en casa.

¿Cómo es la tarea en tu clase?

Los hago recolectar historias. Tengo estudiantes que hacen reseñas de restaurantes y excursiones de taco en el área que ahora se conoce como «Mexington», también conocido como el barrio de Lexington. Hago que mis estudiantes publiquen en Instagram y utilicen hashtags como forma de archivar. También los hago ver episodios de MUNCHIES. También hago que mis alumnos lean sus reseñas de restaurantes en voz alta. También hice que mis alumnos leyeran la reciente reseña de Pete Well sobre el Señor Frog’s en The New York Times.

Con todas estas tareas, mis alumnos están practicando diferentes técnicas de narración de cuento y formas de recolectar datos. Al final del curso, mis estudiantes serán generadores de conocimiento, tendrán un portafolio lleno de periodismo gastronómico multimedia, y habrán superado la fase de las fajitas de la comida mexicana.

¿Qué esperas que tus estudiantes aprendan en esta clase y cómo les ayudará el material del curso una vez que se gradúen?

Los estudiantes que están tomando mi clase varían en lo que esperan hacer. Algunos estudiantes quieren ir a la escuela de derecho después de esto; algunos estudiantes están buscando en la escuela de posgrado carreras desde Inglés [hasta] Comunicación. Otros estudiantes quieren entrar en el sector no lucrativo y hacer cosas como escribir solicitudes de becas.

Mi esperanza, por lo menos, es que mis estudiantes construyan más conexiones con la comunidad y ayuden con la escritura pública; cosas como ayudar a los pequeños restaurantes de comida mexicana con sus menús y diseño de sitios web si quisieran. Cosas así.

Este curso te hará experto cuando se trata de retórica. Claro, no hay una manera de convertirte en un escritor, pero le doy a mis estudiantes las herramientas para pensarse como escritores y construir portafolios llenos de escritura para utilizar el resto de su vida.

Gracias por hablar conmigo.