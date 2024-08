Fui al municipio más rico de España para saber cuánto ahorran

Me alejo del centro de Madrid para conocer de primera mano el municipio con la renta per cápita más alta de toda España: Pozuelo de Alarcón. Lo primero de lo que me doy cuenta es de sus preciosas vistas a Madrid y a la Sierra, que ya se viste de color blanco con las primeras nieves de diciembre.

Transito por las amplias avenidas, numerosas terrazas y encuentro bastantes más Mercedes aparcados en doble fila de los que estoy acostumbrado a ver, de hecho, me quedo sorprendido al ver a un runner entrando en un Mercedes de alta gama después de una jornada de footing. Respiro mucha tranquilidad. Una tranquilidad fruto de la elevada renta media per cápita de los 85.000 habitantes del municipio, que asciende a 59.279 euros al año.

Vivir en Pozuelo no cuesta poco dinero. El precio del metro cuadrado se sitúa en torno a los 3.187 euros de media. En la urbanización de lujo La Finca, una de las más exclusivas de España, las mansiones en venta pueden llegar fácilmente a los siete u ocho millones de euros. Dentro de las diferentes áreas del municipio hacen vida deportistas de la talla Cristiano Ronaldo, dueño de una casa de 4.000 metros cuadrados, el Cholo Simeone, la periodista Mariló Montero, la cantante Ana Torroja o el actual secretario general del PSOE Pedro Sánchez.

Las puertas de un centro comercial de Pozuelo

Quiero saber más acerca de lo que las personas que viven aquí. Y sobre todo: con cuánto dinero llegan a final de mes, cuánto ahorran y en qué se gastan todo ese dinero.

Para ello, pasé la tarde del domingo en el centro comercial Zielo Shopping, con la esperanza de poder entrevistar a gente del pueblo más rico de España. Se trata de un centro comercial dirigido a gente con un alto poder de adquisición según su propia página web.

Allí los compradores parecen vivir en un mundo paralelo, sin preocupaciones, al margen del bullicio navideño de la Puerta del Sol o de otros centros comerciales de la Comunidad de Madrid. Durante mi paseo, me da tiempo a cruzarme con Mª Dolores de Cospedal, actual ministra de justicia comprándose un vestido en COS.



Marta brindando con una amiga

Marta (42, abogada): “Ahorro el 70% del dinero que gano”

“Digamos que gano entre 2.000 y 3.500 euros. Normalmente mi jornada laboral es de siete horas y media, pero muchas veces hago horas extra y guardias. Estudié en un colegio público de Pozuelo y me gradué en el CES. Vivo en casa de mis padres. La vivienda está valorada entre 800.000 y un millón de euros, pero no está en La Finca [risas]. Ahorro el 70 % del dinero que gano (es decir, 2.100 euros sobre 3.000) y el resto de mi dinero me lo gasto en viajes, copas, perfumes, cremas y salir con amigos. Me gusta viajar fuera de España, mi último viaje ha sido a Florencia”.

Sergio ha hecho una travesía en moto por Nepal que le 2.500 euros

Sergio, (37 años. Consultor): “Al mes gano 3.000 euros”

“Trabajo en una consultora de negocio y tecnología. Al mes gano 3.000 euros. Vivo en una casa de alquiler con mi pareja y pagamos unos 1.500 euros al mes. Ahorro unos 500 euros al mes. Principalmente el resto del dinero me lo gasto en ocio, viajes y deporte. Me gusta viajar fuera de España y realizar turismo de actividades y deporte como surf; de hecho, mi último viaje ha sido una travesía en moto por Nepal y me costó 2.500 euros”.

María no sabe cuánto cobra al mes. ¿Unos 3.000 euros? se pregunta

María (36, abogada): “Ahorro algo, dependiendo del mes, unos 500 euros”

“No sé cuánto cobro al mes, ¿unos 3.000 euros más o menos? Es que depende de cómo me paguen. Al año sé que gano en torno a unos 56.000 euros. Ahorro algo, dependiendo del mes, unos 500 euros a lo mejor; ahora menos porque tengo un hijo. Actualmente pago una hipoteca de una casa valorada en 450.000 euros. La mayoría del dinero lo gasto en restauración y en viajes. El último viaje que he realizado con mi pareja ha sido a Santander a una casa rural.”

Miguel Ángel cobra unos 100.000 euros al año

Miguel Ángel (37 años, director de compras) e Isabel (34, comercial): “La mayoría de nuestro dinero se nos va en los gastos de nuestro hijo pero ahorramos 2.000 euros al mes”

“No quiero decir cuánto gano al mes, es un dato muy personal… Pero voy a decir que al año gano entre 50.000 y 100.000 euros. Trabajo ocho horas al día. Vivo en una casa en propiedad con mi pareja Isabel. A día de hoy nuestra casa está valorada en torno a 400.000 y 600.000 euros. Más o menos ahorro entre 1.000 y 2.000 euros al mes; ahora mismo la mayoría de mi dinero, junto con el de mi pareja se nos va en los gastos de nuestro hijo. Unos 500 euros al mes de guardería… que al final entre unas cosas y otras llega a los mil euros.”

Isabel ahorra unos 2.000 euros al mes

“Trabajo en los servicios financieros de Mercedes-Benz. Puedo llegar a ganar al año entre 40.000 y 70.000 euros al año. No tengo tiempo para aficiones ni ocios, ahora trabajo siete horas porque es jornada reducida y cuando llego a casa sigo perfilando cosas del trabajo desde mi ordenador portátil”.

Raquel cobra 1.400 euros

Raquel (35 años, escaparatista): “Yo no ahorro, el salario lo uso entero para gastos”

“Soy escaparatista y llevo viviendo en Pozuelo desde hace poco. Trabajo para una marca haciéndoles todos los escaparates, la colocación de productos en las tiendas…En neto mi salario es de 1.400 euros. Yo no ahorro, estoy casada y nuestro salario lo usamos entero para gastos. Ahora tengo poco tiempo para ocio. Antes me gustaba ir de cañas, de restaurantes, con mis amigos, a poder ser en el centro de Madrid porque antes vivía allí, también hacía deporte y muchos cursos de moda, que era lo que me interesaba”.

A Dimas le gusta el pádel

Dimas (27, Sales assitant): “No salgo mucho, mi vicio es el Pádel”

“Trabajo como dependiente en Scalpers y gano en torno a los 1.000 euros mensuales. He estado independizado durante un tiempo, pero ahora he vuelto a vivir en la casa de mis padres y por eso puedo ahorrar. Y de hecho ahorro bastante porque me quitó de otros gastos. No salgo mucho, mi vicio es el pádel, no me drogo, no consumo casi alcohol…”

Javier cobra algo más de 4.000 euros pero dice que no ahorra

Javier (37, Ingeniero): “Ahorro un poquito, tampoco mucho”

“Soy ingeniero y gano de 4.000 a 5.000 euros al mes. Y ahorro un poquito, tampoco mucho. El dinero lo suelo usar para ocios y viajes sobretodo. Mi casa me costó unos 450.00 euros.”