Air Max ‘97, el chico ‘oblique’ de la electrónica club underground

Bajo el seudónimo de Air Max ’97, este neozelandés DJ, productor y artista visual radicado en Melbourne Australia se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la electrónica club underground, donde más que el realizar un set para bailar se centra en crear viajes que compone ambientes ‘oblique’.

Su trayectoria a partir del 2013 destaca con lanzamientos en sellos como Trax Couture y Liminal Sounds, además de haber lanzando su propio sello discográfico DECISIONS en 2015 donde destacan artistas como Jikuroux (Australia), Avbvrn (Alemania), el mismo Air Max ’97 y Waterhouse (Australia).

Sus presentaciones van desde Boiler Room Paris, el microfestival Euroassia Angelwave Moscow y en México ha hecho live shows en Monterrey en el Club Viral, Sabroso Veneno en la CDMX junto a NAAFI y recientemente en la ciudad de Querétaro gracias al colectivo de electrónica underground emergente Común, entre otras presentaciones.

Entre sus próximos planes contempla el lanzamiento de un full length album con composiciones originales acompañado de un tour mundial. ¿Qué más tiene que decirnos Air Max ’97? Descúbrelo en esta entrevista:

Foto tomada por Cinthia Balanzario.

THUMP en Español: ¿De dónde proviene la inspiración del nombre de tu proyecto?



Air Max ’97: Fue elegido por capricho con el descaro de hacer mal uso el nombre de un artículo de consumo para mis fines propios.Desde que lo elegí, he aprendido qué y cuánto significa para algunas personas. Solo elegiría un nombre nuevo en el caso de un nuevo proyecto, algo con una intención diferente, etc.

¿Cómo describirías tu música: qué género o estilo? ¿cómo decides proyectar tu música a tu audiencia?



Air Max ’97: Realmente no estoy interesado en recrear géneros ya existentes, estoy más motivado al tratar de crear una cierta textura emocional con mi música. Es importante para mí que mis canciones sean emotivas en la pista de baile, pero siempre estoy presionando los límites, si eso tiene sentido…

¿Cuáles consideras que son tus influencias tanto como artistas, lugares, técnicas?



Air Max ’97: Ahora mismo puedo pensar en personas como Ziúr, MESH., Jikuroux, waterhouse, Elysia Crampton, Nguzunguzu, Laurel Halo, pero por lo general me inspiro en un nivel energético o textural en lugar de querer copiar el sonido de alguien. También estoy realmente inspirado en los lugares que visito, las personas que amo, artefactos extraños en la calle, etc.

¿Cómo es tu proceso creativo?



Air Max ’97: Escribo música esporádicamente, dependiendo de cuánto tiempo tenga que dedicarle. Por lo general, empiezo con un loop rítmico y gradualmente entrelazo cosas, agregando y borrando hasta que siento que he hecho bien la idea inicial.

Desde hace un tiempo estás en América Latina, ¿cómo te sientes con la escena musical en cuanto a la música popular, la escena electrónica y cómo es diferente de todos los países en los que has vivido y visitado?



Air Max ’97: He estado aquí por unos cuantos meses, pero la escena musical aquí se siente realmente vibrante. Siempre hay fiestas, a menudo en espacios muy DIY, de las cuales he participado en lineups grandes y muy diversos. Me encanta el reggaeton que escucho en todos lados, en los Mercados y Taxis. Es increíble que el Mutek esté aquí. Algunas personas con las que he hablado me han comentado sobre lo difícil que es tener una carrera con sonidos más experimentales.

En cuanto a México, ¿qué te parece la música electrónica, qué proyectos te han impresionado y crees que tengan futuro?



Air Max ’97: He estado siguiendo a NAAFI y a Club Viral durante años y ha sido súper agradable conectar con las personas involucradas un poco más. Fui a una gran fiesta de Spider Galaxy con Paula Temple hace un tiempo… Parece que la gente más creativa aquí también son Dj, que es súper divertido. No sé si soy la persona adecuada para juzgar si hay un futuro para las cosas aquí, pero parece bastante burbujeante el underground.

Desde el momento en el que supiste que querías realizar un proyecto musical en comparación al día de hoy, ¿qué cosas han cambiado, cuáles son los obstáculos que tenías antes y cuáles tienes ahora?



Air Max ’97: El internet me ha permitido tener una carrera en esto. Sin Internet nunca habría tenido mi primer lanzamiento o ningún show internacional, ni habría conocido a muchos de mis buenos amigos de ahora. Siendo de Australia fue y sigue siendo un obstáculo, porque está tan geográficamente aislado de Europa y América, donde hay más infraestructura para apoyar el tipo de música que hago. Durante el tiempo en el que he estado involucrado en la música, he visto aparecer pequeños sellos localizados en diferentes partes del mundo transmitiendo sus propios sonidos y agendas únicas, y eso me parece realmente emocionante.

¿Cuáles son tus planes futuros para tu proyecto a corto y largo plazo?



Air Max ’97: A corto plazo: estaré dando shows en China en noviembre/diciembre, luego ire de vuelta a Europa por un tiempo en la primera mitad del próximo año. Estoy en el proceso de terminar un álbum, que será mi próximo lanzamiento. Es un proceso emocionante y desafiante porque parece que las posibilidades son más abiertas que un EP. También continuaré con mi sello discográfico DECISIONS. Hay algunos lanzamientos en progreso por otros artistas que espero que salgan antes de mediados del próximo año.

¿Cosas que quieres compartir con personas / artistas que comienzan con sus proyectos?



Air Max ’97: Concéntrate en desarrollar tu propio oído para los sonidos y deja que esto guíe tu toma de decisiones. La técnica es importante, pero es más importante no limitar tus posibilidades creativas o conceptuales. La mayoría de mis artistas favoritos hacen cosas ‘equivocadas’ de alguna manera y terminan siendo totalmente mágicas.

