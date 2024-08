Airbnb está vetando a neonazis gringos

Una horda de nacionalistas se dirige a Charlottesville, Virginia, para asistir el fin de semana a las manifestaciones de La Derecha Unida, donde grandes exponentes de lo que los gringos llaman «Alt Right», como Richard Spencer y «Baked» Alaska, se pronunciarán en protesta a la decisión de la ciudad de remover una estatua de los Confederados: el monumento al generalísimo Robert E. Lee. Gente de todo el país planea viajar para apoyar el evento, pero por ahora parece que muchos de ellos no tendrán donde hospedarse.

Airbnb ha bloqueado un puñado de potenciales asistentes quienes reservaron en el área de Charlottesville, por violar los términos de servicio, según reportó Gizmodo. Por lo menos dos individuos han sido revocados por la compañía para siempre, y según los frustrados proto-usuarios, fue por sus ideas de extremísima derecha.

Mientras no es claro cómo Airbnb filtra a sus usuarios por sus posturas políticas, sí sabemos que existe un conducto que permite, tanto a los anfitriones como a los huéspedes, excavar en sus antecedentes, dándoles acceso a bases de datos, registros penales, e incluso a listas OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros). Pero esta herramienta no debería permitirles conocer a los anfitriones lo que sus potenciales huéspedes planean hacer durante el fin de semana.

En cualquier caso, Airbnb explicó a Gizmodo que seguirá removiendo aquellos usuarios que no cumplan con el «Compromiso Comunitario» de la compañía, o que incumplan la cláusula de no discriminación. Este acuerdo fue establecido en noviembre de 2016 como estrategia para prevenir que los anfitriones discriminaran a potenciales huéspedes basándose en su raza, religión, edad o género. La compañía señala que hoy está haciendo uso de la misma cláusula, ahora para decidir a quiénes acepta o no como usuarios.

En 2016 establecimos el Compromiso Comunitario buscando reflejar nuestra misión y creencia de que los miembros de la comunidad Airbnb aceptan a las personas sin tener consideraciones a propósito de su raza, religión, nacionalidad, etnia, discapacidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, o edad. Entonces pedimos a los miembros de la comunidad que se suscribieran a este compromiso. Cuando identificamos a través de nuestro conducto de revisión de antecedentes, o a través de otros conductos, que un potencial usuario defiende un comportamiento que es antitético al Compromiso Comunitario, buscamos tomar las medidas apropiadas que pueden incluir, como este caso, removerles definitivamente de la plataforma.

La decisión de Airbnb de vetar a los usuarios es «irreversible y afectará cualquier cuenta futura o duplicada, asociada a ellos» escribió la compañía por email a uno de los individuos rechazados, añadiendo que no está «en obligación de proveer ningún tipo de explicación» por eliminarlo.

«La esencia de Airbnb es consolidarse como una comunidad abierta y dedicada a crear unión en el mundo, construyendo vínculos y experiencias entre sus usuarios alrededor del globo» reza la cláusula de no discriminación de la compañía. «El sesgo, prejuicio, racismo, y odio no tienen lugar en nuestra plataforma ni en nuestra comunidad.»





