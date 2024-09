Retratos aéreos

Los fotógrafos Dan Meyer y Brayden Olson han sido amigos de VICE desde hace mucho, así que cuando nos propusieron esta idea fumada, nosotros escuchamos con atención. Ellos querían volar por todo Estados Unidos durante varios días y fotografiar a las personas en los aeropuertos, sin que se enteraran. Lo interesante: nunca saldrían de los aeropuertos y solamente echarían alguna que otra cabezada para dedicar toda su energía a documentar a los atormentados peregrinos que llegan a Estados Unidos, intentando escapar de los aeropuertos tan rápido como sea posible.

Dan y Brayden empezaron su viaje en La Guardia, en la ciudad de Nueva York, y volaron a Orlando, donde perdieron su vuelo a Portland, Oregón, y fueron enviados de vuelta al norte, al aeropuerto internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey. De ahí, siguieron un itinerario hacia Portland, con escala en Denver, bajaron a Houston, y luego volvieron a La Guardia. Brayden olvidó llevar consigo una identificación válida, así que siempre tuvo problemas para pasar los controles de seguridad. Él afirma que, contrario a lo que todos piensan, uno no necesita una identificación para volar dentro del país: eso fue una novedad para nosotros. «Pero me cachearon mil veces», dijo. Mientras que la revista Travel + Leisure recientemente dijo que el aeropuerto internacional de Portland era el número uno de Estados Unidos, Dan y Brayden dijeron que el de Orlando era su favorito porque hay una piscina con vista a las pistas. Dan no llevaba traje de baño, pero se fue de compras y encontró una oferta en Billabong. Todavía no nos ha pasado las facturas de los viajes, pero no es probable que le paguemos ese gasto.