Akapellah te llena los oídos de mantequilla con «Gordo Funky»

La verdad, tener flow es algo bien complicado. Y definirlo es aún más. ¿Qué vergas es tener flow o, peor aún, estilo? Como al de Hipona con el tiempo, si nos lo preguntan no sabemos, pero si no nos lo preguntan, escuchando a Akapellah lo sabemos, un gran hijo de puta que tiene flow de sobra. Estoy seguro que si lees en cualquier diccionario, y buscas la palabra «flow», saldrá una foto de Akapellah tomándose una copita de vino tinto como en este video.

«Gordo Funky» probablemente es lo más cercano a Notorious B.I.G, Kurtis Blow y el rap de la llamada «época de oro» que ha estado Akapellah, y estar de ese lado de la historia siempre es mejor. Háganlo siempre, por favor. El mundo será un lugar mucho más habitable, el futuro de los niños estará seguro y el cambio climático parará.

Videos by VICE

Cuando te pones los audífonos y le das play a «Gordo Funky», la canción resbala como lubricante en orgía gay, tal vez no hay mejor manera de describirla. Incluso, cuando acaba, tienes que checarte las manos para ver que no estén sudadas. Estamos hablando del «gordo más pesado del hip hop», amigxs. Reto a todo ser humano que escuche esta canción, a que no mueva la cabeza cuando Akapellah dice: «A mí todo me vale verga porque soy un gordo funky». ¿Hay algo más real que esto? Obvio no.

Esta cancionaza formará parte de Como Nunca, el próximo disco de Pedro, el hombre de Maracay que ya no cena hot dogs. El video fue dirigido por Willie DeVille, el alterego de Jorge ‘Dantés’ Romero (12 Inch Ninjazz, YoYo Dojo) y el beat fue creado por Sanabria.

Escucha la canción acá, deja de trabajar, mueve la cabecita y siéntete agradecido de estar en el mismo timeline universal que este gordo.

Puedes seguir a Diego en Instagram.