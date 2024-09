Al parecer el chocolate es bueno para curar la tos

¿Besaste a tu novia(o) enferma(o) de gripa? ¿Bebiste accidentalmente del mismo vaso que tu compañero de trabajo enfermo después de que depositara sus gérmenes malditos? Tu perdición llegó. Pronto tú también tendrás lo ojos llorosos y toserás cada 15 segundos, sonándote la nariz en la funda de la almohada a mitad de la noche, olvidando cómo se siente sentirse bien.

Es la temporada de gripe. Lo que significa que es la temporada de tos. Y no hay nada peor.

Pero hay buenas noticias para hacernos sentir mejor. En vez de buscar pastillas, cápsulas y jarabes semi-psicotrópicos para calmar nuestra congestión y autocompasión en estos tiempos difíciles, ahora tenemos una excusa para consumir un remedio distinto: el chocolate.

El profesor Alyn Morice, que es jefe de estudios cardiovasculares y respiratorios en la University of Hull, recientemente hizo públicos los resultados de un estudio (lindamente llamado ROCOCO) que puso a prueba la eficacia de un medicamento para la tos a base de chocolate. La investigación completa se publicará este año, pero al menos ya sabemos que los resultados son maravillosos.

Aunque Morice no participó en el estudio en sí, es «una autoridad internacional en la tos», quien estableció la primera clínica especializada en la tos del Reino Unido. Es también un miembro fundador de la International Society for the Study of Cough, de acuerdo con el Daily Mail.

El estudio, un ensayo aleatorio controlado, supervisó a 163 pacientes y fue el «estudio del mundo real más grande de un remedio de venta libre para la tos realizado en Europa».

Los pacientes que sufrían de síntomas de resfriado y tos se sintieron significativamente mejor dentro de dos días al tomar la medicina a base de chocolate. La textura del chocolate también crea una capa en la garganta, que actúa como un supresor de tos sorprendentemente eficaz. La fórmula a base de cacao también funcionó mejor que la medicina para la tos convencional en el estudio.

«Sé que puede sonar como algo salido de Mary Poppins, pero como médico independiente que ha pasado años investigando el mecanismo de la tos, les puedo asegurar que la evidencia es realmente tan sólida como una barra de Fruit and Nut», dijo Morice.

Un estudio anterior del Imperial College de Londres también demostró que un compuesto que se encuentra en el cacao, llamado teobromina, fue más eficaz como supresor de la tos que la codeína, uno de los medicamentos más usados hoy en día para la tos grave.

Comercializado bajo el nombre de Unicough, el medicamento de prueba a base de cacao no solo redujo drásticamente los ataques de tos y la interrupción del sueño en tan solo 48 horas, sino que también resultó en que el doble de pacientes terminaran sus tratamientos antes de tiempo porque sus síntomas se aliviaron con tanto éxito.

Los investigadores del estudio afirman que el chocolate funciona tan bien en esta aplicación debido a su rigidez, o «propiedades emolientes», que calma las terminaciones nerviosas en la garganta para que no te den esas miserables ganas de toser.

Sin embargo, Morice advierte que es poco probable que el consumo de chocolate caliente ofrezca el mismo alivio que tomar la medicina, ya que te lo tomas rápido y no tiene la oportunidad de adherirse al interior de tu garganta y proteger a tus pequeñas terminaciones nerviosas alteradas.

«Chupar poco a poco un trozo de chocolate puede proporcionar algo de alivio», escribe Morice, «pero creo que es la forma en que los compuestos de chocolate trabajan con otros ingredientes en la linctus lo que lo hace tan eficaz».

Además, también se supone que los eternos acompañantes del chocolate caliente (los malvaviscos) tienen propiedades para suprimir la tos (aunque por lo general la referencia es a la raíz del malvavisco, no a los pseudodulces de jarabe de maíz que compras en la tienda, que tienen beneficios más discutibles).

Lo sentimos, amantes del Bisolvon sabor cereza. Pueden tomar todo el jarabe que quieran, pero ¿por qué no mejor comer chocolate?