Al parecer Tame Impala + A$AP Rocky solo funciona en vivo y Coachella lo probó

Seamos honestos. La canción de A$AP Rocky con Tame Impala no está tan bien como esperábamos. Al menos no tan brillante como suena la idea de juntar al rapero de Harlem con la banda comercialmente más brillante de la neo-psicodelia mundial.

“Sundress”, el tema que estrenó Flacko apenas en noviembre pasado donde samplea “Why Won’t You Make Up Your Mind”, quizás no terminó entregando los resultados ideales, pero no todo está perdido, porque Kevin Parker, a diferencia de mí, sí es un visionario y divisó la oportunidad de salvar el junte presentándolo en vivo.

Videos by VICE

Aunque la banda australiana no participó directamente en la creación del track, decidieron invitar a Rocky a pasar un rato durante su show en Coachella y cantar “Sundress”, además de “Love, Sex Dreams”, otro tema propio de la discografía del neoyorquino. Ahí, tomó el micrófono y comenzó a cantar en ese tonito setentero propio del tema que junto al auto-tune, la cama instrumental de Tame, y la atmósfera multicolor del lugar, fueron simplemente hermosos. La realidad es que, uno tiene mucho sentido dentro del mundo del otro, y quizás solo sea posible entenderlo hasta que los ves juntos, en una misma tarima, compartiendo el cuadro, haciéndonos pensar en que un material conjunto mucho más entero entre ambos curaría al mundo de todos sus males, comenzando por erradicar a todos los quejosos que se quejan de quienes se quejan de Game of Thrones y viceversa. O cosas así.

Checa algunos videos de la presentación tomados por fans abajo y dime si me equivoco.

https://twitter.com/Shaedreams/status/1119863586254249984

https://twitter.com/Shaedreams/status/1119857523333287942

Conéctate con Noisey en Instagram.