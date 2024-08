La parodia porno de ‘Aladdin’ ha llegado, y hemos decidido cambiarle el nombre

La nueva película de Aladdin con personajes reales está a punto de llegar a los cines, con DJ Khaled y Will Smith encarnando a un genio horrible y, como era de esperar, también ha salido una parodia porno de Aladdin. Wood Rocket, la compañía que hay detrás de piedras angulares de la cultura tales como Game of Bones 2: Winder Came Everywhere y esa horrible película porno de LEGO, sacó el tráiler de la versión porno de Aladdin el pasado jueves y es… Bueno, demasiado, incluso para Wood Rocket.

No se han cortado un pelo a la hora de hacer esta película: tenemos números musicales, y muchos de ellos los canta un genio generado por ordenador con unos gráficos muy chungos. No hacía falta que el vestuario fuese tan elaborado ni tan detallado. Hay juegos de palabras, demasiados juegos de palabras. Lo podéis ver aquí:

Videos by VICE

Anteriormente, las parodias porno de Wood Rocket siempre habían tenido una gran cantidad de juegos de palabras (Game of Bones 2, presentando a Jon Blow luchando con White Wankers porque, ¿por qué no?) pero esto ya es otro nivel. En el tráiler de dos minutos han acumulado más bromas por segundo que un episodio de 30 Rock, cada una más merecedora de gemidos que la anterior. Aun así, el mejor es el que le da título a la parodia: Aladdick.

Venga ya, Wood Rocket, ¿en serio? Podíais hacerlo mejor. Hay muchos juegos de palabras sexuales relacionados con Aladdin ahí fuera esperando a que los robéis, como si se tratase de la lámpara de la cueva de las maravillas, ¿y os quedáis con esta? ¿Aladdick? Bueno, en honor del nombre y de ese tráiler tan raruno que hace que te explote la cabeza, en VICE hemos decidido reunirnos para elaborar una lista de las 10 mejores opciones para el título de esta película porno de Aladdin.

¿Estáis listos? ¡Empecemos!

Estas son algunas de las propuestas en inglés:

1. A Hole New World (Un nuevo mundo ahí dentro, de la canción en inglés A Whole New World, en español Un mundo ideal)

2. Genie in a Butthole (Un genio dentro del ano)

3. Rub My Lamp (Frótame la lámpara)

Quizá no es muy ingenioso, pero sigue siendo mejor que limitarse a coger la palabra dick y ponerla al final de Aladdin. Tampoco os pedíamos tanto, Wood Rocket.

4. A Lad In (Un chico ahí dentro)

Protagonizada por un reparto británico.

5. I Dream of Creamie (Un creampie genial, de la canción en español Un genio genial)

En español se nos han ocurrido las siguientes:

6. Si a Arabia tú vas, te darán por detrás

7 . Final feliz en Agrabah (Al título de este tema de la banda Sonora ni siquiera le hemos tenido que cambiar el nombre).

8 . Un genio genital (de la canción Un genio genial)

Y, por cierto, esta canción todavía sigue en nuestra cabeza:

9. El beso negro (de la canción El Beso).

10. La mamada final (de la canción La batalla final)

Gracias de antemano, Wood Rocket. No dudéis en contactar con nosotros para futuras parodias porno, estaremos dispuestos a ayudaros.

Este artículo apareció originalmente en VICE US.