Alain Johannes: Un rock star fuera de foco

La música esconde historias espectaculares y gracias a la sobreexposición de información que existe hoy en día, es mas fácil saber más de las diferentes escenas que amamos. Investigando un poco me he encontrado con artistas muy buenos que, por alguna razón, han permanecido a un costado del foco, pero que han logrado hacer grandes cosas y tener una influencia robusta y perenne en la industria, aunque no sean famosos. Uno de esos artistas es Alain Johannes, un músico chileno que junto a su banda Eleven, formó parte fundamental de la historia del grunge.

Alain Johannes nació en Santiago de Chile, pero de adolescente se mudó con su abuela a Europa, tuvo su paso por México y, después de un tiempo, aterrizó en Los Ángeles. Ahí empezó su camino musical. Alain llegó al lugar correcto, en el momento justo y se encontró con la gente indicada: en su barrio conoció al baterista Jack Irons y al bajista Flea -ambos futuros miembros de Red Hot Chili Peppers- con los que formó su primera banda. Es más, Alain ayudó a Flea a incursionar en el bajo.

Videos by VICE

En sus treinta y tres años de carrera, Johannes ha escrito canciones y producido discos con Queens of the Stone Age, PJ Harvey, Arctic Monkeys, entre otros. Además, ayudó a escribir el Euphoria Morning de Chriss Cornell, quien además era uno de sus mejores amigos. Formó una súper banda junto a John Paul Jones, Dave Grohl y Josh Homme llamada Them Crooked Vultures, con quienes llamo la atención de varios personajes de la escena e incluso fue elogiado por Paul Mccartney.

Sin embargo, el núcleo de la música de Johannes nace en Eleven, la banda formada con su difunta esposa Natasha Shneider y Jack Irons. Esta banda tuvo una respetada carrera en el auge del grunge y dejó su huella en la historia del rock. Este multi-instrumentista es un protagonista silencioso de la escena musical de los últimos treinta años y cuenta con una gran historia detrás, historia que se puede ver en el documental Unfinishedplan. The Path of Alain Johannes.

Lamentablemente, Alain Johannes ha tenido muchas tragedias en su vida. En 2008 perdió a su esposa Natasha, con quien hizo gran parte de su carrera musical. También perdió a su madre y, tiempo después, a su padre; con quien en un principio no tenía relación pero que con el tiempo pudo reencontrarse, aunque aún queda la astilla de no poder haber compartido un poco más. Sin embargo, gracias a esto pudo reconectarse con Chile, su país de origen.

El pasado 18 de mayo perdió a su mejor amigo, Chris Cornell, dejando una grieta más en el corazón del artista. Sin duda, estás situaciones han dejado un vació en su vida, pero Alain ha sabido utilizar la música para salir adelante, curar heridas, anestesiar el pasado y lidiar con el presente. Todo el proceso de sanar se ve reflejado en el documental dirigido por Rodolfo Gárate, y en el que varios de los músicos que han trabajado con él prestan su testimonio. Además, se puede apreciar un repaso por todos los puntos claves de su carrera, desde los noventa hasta su actualidad como solista, mostrando cómo Alain ha forjado su carrera y cómo junto a su Cigarbox Guitar compuso canciones increíbles.

Alain Johannes es un artista que se siente cómodo alejado de la idea del RockStar convencional y prefiere permanecer a un lado del foco, haciendo lo que más le apasiona, música. Me puse en contacto con él para charlar y saber más de su historia.



Noisey: ¿Cómo es tu trayectoria musical? ¿Cómo es que terminaste trabajando con músicos tan reconocidos?

Alain Johannes: Bueno, empecé a los 4 años de edad cuando mi tío Peter me enseñó mis primeros acordes en la guitarra. Con esos primeros pasos, yo viví la música cada día enseñándome otros instrumentos y cómo usar bien un equipo de grabación. Mientras tanto, devoraba música de diferentes estilos y países. Yo creo que me dio una fundación muy sólida para ser un buen compañero en cualquier trabajo creativo. Tuve la suerte de estar en Los Ángeles durante mi adolescencia, y con amigos que formaron una gran parte del rock contemporáneo. Mi banda Eleven subió al mismo tiempo que muchas bandas de Seattle y así empezó la amistad y la colaboración. Después con Josh y QOTSA y de eso Desert Sessions donde conocí a Mark Lanegan y PJ Harvey.

Cada proyecto en el que trabajas tiene una dirección musical distinta y los géneros suelen ser bastante variados. ¿Es algo que te nace de forma natural o lo piensas así?

Es natural. Al final se refleja la dirección musical y creativa de cada artista. Yo solo habilito y apoyo.

¿Qué fue lo que mas te ayudó a atravesar por los momentos difíciles de tu vida?

La música por seguro. El amor y apoyo de mi familia y mis amigos.

¿Qué me puedes contar de la gira con Pearl Jam y Soundgarden?

Bueno, esas giras eran increíbles. La primera gira que Pearl Jam hicieron solos. Recorrimos todo Europa y EEUU, y una vez que conocimos a Soundgarden, nos invitaron de teloneros para las giras de Superunknown y Down On The Upside. Lindos recuerdos y gracias a ellos, mucha gente escuchó la música de Eleven que no hubieran tenido la oportunidad por la falta de promoción de las disqueras.

Has trabajado con muchos músicos y artistas, ¿cuál fue el que más te sorprendió y con cuál fue la mejor experiencia?

No sé si algo me sorprendió, porque ya sabia el nivel y la entrega de muchos de los artistas. Claro, me encantaron los resultados pero todos ya teníamos en mente un objetivo de gran nivel. Para mí, la mejor experiencia, salvo todo lo que paso con Eleven, fue Euphoria Mourning. Esos 7 meses que nos encerramos en 11AD fue un periodo muy creativo, entretenido y mágico.

¿Cómo estás asimilando lo que le pasó a Chris Cornell? ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir de cómo fue trabajar con él y su amistad?

Fue un gran amigo, mi cantante y escritor favorito. No puedo imaginar que nunca más vamos a compartir momentos creativos en esta vida. No se puede asimilar. Como lo de Natasha…Es imposible. Todo lo que puedo hacer es vivir mi vida como un tributo a sus memorias.

¿Cuáles son los planes de Alain Johannes para lo que queda del 2017 y 2018?

Gira con PJ Harvey band hasta el fin del año. En octubre en Chile estaré tocando por todos lados con mi proyecto y grabaré nuevos temas con los hermanos Foncea (Lucybell, De Kiruza). Y para 2018 seguiré en la misma línea. Menos producción y enfocarme más en mi carrera artística con más discos y más shows.

Sigue a Noisey en Facebook.