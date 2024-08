5 preguntas para el alcalde del PP que ha felicitado el año imitando a Franco

Según Wikipedia, Gallinero de Cameros es un pequeño municipio situado en la comarca del Camero Nuevo, en La Rioja. Aunque a finales del siglo XIX albergó más de 200 habitantes, en la actualidad sólo cuenta con 23 parroquianos censados. Y uno de ellos es Miguel Ángel Gómez de Pedro, su alcalde.

Miguel Ángel Gómez de Pedro, afiliado al Partido Popular y edil de este pequeño pueblo desde 2011, tiene además una hija llamada María —esto según el diario online La Rioja—. En otro orden de cosas y remitiéndonos a los hechos, Miguel Ángel es un hombre guasón y con habilidades interpretativas reseñables.

Videos by VICE

Y es que según ha declarado a los medios comarcales, el 28 de diciembre del pasado año, Día de los Inocentes, don Miguel Ángel se puso torero, pilló el móvil y se grabó imitando a Franco delante de una bandera preconstitucional junto a su hija para después mandárselo a los colegones.

Finalmente, lejos de quedarse en unos simples “jajas” en el grupo de WhatsApp, el vídeo se ha hecho viral en la región porque, en palabras del edil, “alguno lo ha colgado para hacer la gracia”. A continuación planteamos algunas dudas y preguntas sobre la pieza, por la que Don Miguel ya ha pedido perdón “a aquellos que se puedan haber sentido ofendidos”.

¿POR QUÉ EL ALMANAQUE ESTÁ EN ENERO SI EL ALCALDE ASEGURA QUE ES UNA BROMA DE LOS INOCENTES?

No era más que “una parodia para mis amigos en el día de los Inocentes”, aseguró el alcalde cuando el vídeo se hizo viral y los medios le interrogaron al respecto. El día de los Inocentes, recordemos, se celebra cada año el 28 de diciembre. Sin embargo la pieza no se viralizó hasta recién estrenado el año y los dos almanaques que cuelgan junto a la bandera preconstitucional en el set de rodaje están ya en la página de enero.

Llegados a este punto se abren tres opciones en la línea de investigación: o el alcalde miente y el vídeo está grabado en año nuevo o se curró muchísimo el set de rodaje y cuidó el detalle de poner los almanaques nuevos o es una persona de esas que siempre se adelantan y tenía colgados los calendarios de 2019 con los que le obsequiaron el de la pescadería y el del taller desde octubre.

¿POR QUÉ LA CHICA SONRÍE ASÍ DE MAL?

Sonreír mal es complicado. Hay quien llora mal o quien guiña mal el ojo pero ¿sonreír mal? Aunque sea fingiendo es difícil. Y vale que la chica del vídeo, María, hija del alcalde, está actuando pero, ¿qué es ese gesto? ¿Está imitando a Carmen Polo? La muchacha se ha caracterizado para la ocasión así que es probable, podría pensar uno. Pero luego uno googlea “La Collares” y descubre que no, que la mujer de Franco sonreía normal. Así que lo único que puede ocurrir es que la hija del edil de Gallinero de Cameros sonría, efectivamente, mal. Como Camilo Sesto o Britney Spears en la mayoría de las fotos.

MIRA:

MUCHA INOCENTADA PERO, ¿TENÍA EL ALCALDE ESE RIFLE, ESA BANDERA Y ESA PISTOLA EN CASA?

O eso o tiene un colega Guardia Civil que se lo ha prestado. Las armas y el tricornio, porque en el vídeo también aparece un tricornio. Lo de la bandera ya tal. Quizá es otra broma recurrente del alcalde, hay quien te pone un cojín de pedos en la silla y hay quien te saca de pronto la bandera del águila de San Juan.

¿QUÉ REPRESENTA EL ABANICO DE LA CHICA?

Para grabar junto a su padre la desternillante felicitación de año nuevo de Franco, María se peinó de acuerdo a los parámetros de la moda sesentera —bien de cardado— y se colocó un fular. Además de eso, agarró un abanico que antes de ser atrezzo seguramente fuera souvenir que, haciendo zoom, parece comprado en la capital. Pese a la mala calidad del vídeo todo apunta a que representa en el centro la Puerta de Alcalá, a un lado el edificio Metrópolis y al otro una chulapa, una flamenca quizá. ¿Una llamada al centralismo a modo de abanico de los que se le salen las varillas? Puede. Sea como sea, María no deja de agitarlo en todo el vídeo.

¿QUÉ LE DICE EL ALCALDE A LA MUCHACHA JUSTO ANTES DE QUE SE CORTE EL VÍDEO?

Sucede casi siempre cuando uno hace una broma, máxime cuando uno hace una broma y la graba, que acaba partiéndose el culo. Que el vídeo siempre termina en carcajadas porque a nadie le hace más gracia una mofa que a quien la maquina, nadie se ríe más de un chiste que quien lo inventa. Sin embargo Gómez de Pedro acaba su pieza sin un conato de risa. Tras hacer el saludo romano muy serio se gira hacia su hija y comienza a decirle algo que por desgracia no oímos porque se corta el vídeo. Sin embargo, sea lo que sea lo que le dice a la joven María lo hace con el rictus impertérrito, así que hay tres opciones: o don Miguel Ángel, afiliado al PP, alcalde de Gallinero de Cameros, en La Rioja, tiene complejo de Eugenio o se toma muy en serio su performance o las risas se las echó preparando el set, escribiendo el discurso, que puedes leer completo a continuación.

“Españoles todos, un año más me veo obligado a volver para dar un mensaje de Navidad digno y consecuente. España y los españoles están en peligro desde que tuve que abandonaros, pero aún podemos recuperar los logros conseguidos. La gloria de España descansa y descansará siempre en su unidad. Quien contra ella labora, sirve a los propósitos de nuestros enemigos. Por ello, tengo que decir que, terminada victoriosamente nuestra guerra, no acabó con ella nuestra lucha. Yo no puedo ocultaros en este día los peligros que todavía a nuestra patria acechan. Frente a esto, presentamos una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del obrero honrado, a los extranjeros e inmigrantes que directa y solapadamente intentan destruir España. Españoles, ¡Arriba España! ¡Viva España!”.