Aleesha Rose, la Rihanna española que solo tiene 4 temas en YouTube

Cuando Aleesha tenía 17 años subió un vídeo a YouTube con su aka de entonces, Baby Uzi. Era un tema de trap. Cuando empezó a tener un número considerable de visitas empezó a recibir también propuestas de productores. Una discográfica le ofreció un contrato. Y ella, en vez de hacer lo que seguramente hubiéramos hecho más de uno y más de dos, sacar tajada de aquello, decidió poner ese tema y los que vinieron después en oculto.

Dos años después, YouTube me recomienda una de sus canciones. Solo tiene cuatro subidas a la plataforma y dos temas en Spotify. Y, aunque sus temas como Baby Uzi ya no pueden escucharse porque los hizo desaparecer de la plataforma, seguramente poco o nada tengan que ver con aquello. Aleesha suena a RnB y a hip hop. Y suena a que en cuanto suba un par de temas más a YouTube empezará a petarlo en conciertos, festivales y también en radios.

Le tiro por Instagram y le pido una entrevista. Se ríe y se disculpa porque dice que no está acostumbrada a esto y no sabe muy bien de qué va la cosa. Pero en realidad claro que lo sabe.

https://www.youtube.com/watch?v=S58ipQ6ARfc

VICE: Qué hay Aleesha. Solamente sé de ti que tienes cuatro temas maravillosos subidos a YouTube y dos temas en Spotify. Cuéntame un poco más.

Aleesha: Me llamo Aleesha Rose, tengo 19 años y soy de Ibiza. He nacido y crecido allí. Pero en octubre del año pasado decidí que, si quería hacer algo con la música, Ibiza no era el sitio. En principio quería irme a Londres porque pensaba que me iban a tomar un poco más en serio como artista, pero Barcelona me quedaba un poco más cerca así que aquí estoy ahora; viviendo con mi hermana y trabajando. Al principio no me gustaba nada la ciudad, me parecía como que todo lo que se movía en la música era muy cerrado, o que por lo que se hacía conocida la gente de la industria se basaba mucho en estereotipos —en España en general es así, pero yo lo veía en Barcelona—. Pero he ido adaptándome.

“Yo sé perfectamente lo que hay que hacer para pegarse en España. Todo el mundo lo sabe, es relativamente fácil. Pero simplemente prefiero hacer las cosas a mi manera”

¿Cómo es la vida de un artista tan joven como tú, que quiere producir música pero que tiene que currar para mantenerse y para, precisamente, poder producir su música?

Pues estresante. No me quejo para nada porque sé que tengo suerte de tener un trabajo, pero es complicado para un artista, que lo que quiere es dar lo mejor de sí, pensar “joder, eso lo podría hacer cien veces mejor si tuviera más tiempo, si le pudiera dedicar más rato y no tuviera que currar para poder vivir”. Cuando llegué a Barcelona conseguí un trabajo que solo me dejaba un día libre. Y me di cuenta de que no me daba tiempo a casi nada, de que había venido precisamente para hacer música y lo único que hacía era trabajar, estresarme, trabajar y estresarme. Así que me cambié de trabajo a otro que me deja dos días libres, y en ellos tengo que comprimir todo lo que quiero hacer, vídeos, producir, letras…

Hay una pregunta que seguramente te hayan hecho muchas veces y que te harán muchas veces en lo venidero. ¿Por qué cantas en inglés?

Porque de pequeña lo único que conocía de música española era lo que salía en Los 40 Principales y no me gustaba nada. He crecido cantando temas de Whitney Houston en la cocina con mi madre, prácticamente solo escuchábamos música en inglés porque mi madre es de Reino Unido y mi padre indonesio. En 2016, cuando empezó todo el rollo del trap español a mí me gustaba mucho, me parecía muy artístico y creativo e hice temas en castellano, no es que solo quiera cantar en inglés. Pero realmente es como me sale de manera natural, es lo que he escuchado toda mi vida.

Hay un comentario en uno de tus vídeos de YouTube que dice lo siguiente: “Si cantaras en español sería worldwide, pero en el mainstream anglosajón, a menos que vivas en California es muy difícil pegarse”. ¿Crees que te pegarías más si cantaras en castellano?

Yo sé perfectamente lo que hay que hacer para pegarse en España. Todo el mundo lo sabe, es relativamente fácil. Pero simplemente prefiero hacer las cosas a mi manera y que la gente que me apoya sea porque le mola realmente lo que hago y no porque me apunte a una tendencia. Una moda al final se pasa y yo prefiero crecer un poco más lento pero haciendo lo que me gusta, sin subirme a ningún carro.

De hecho con 17 años pusiste un pie en el carro con ese tema de trap que me cuentas y te bajaste casi inmediatamente.

Cuando subí ese tema sentí que mucha gente creía que era una niña tonta y no me tomaba en serio cuando desde pequeña he tenido muy claro lo que quería hacer y que no iba a dejar que nadie me tomara el pelo. No voy a coger la primera oferta que me den. Cuando saqué esa canción también me ofrecieron estar en una discográfica. Me pusieron un papel delante con todas las ideas que tenían para mí, que en realidad era lo que iba a tener que ser si lo firmaba: primero vas a hacer trap en español, luego tal… Dije que no. Tengo un montón de ideas, tengo un montón que aportar y lo quiero y lo voy a hacer yo. Quizá si lo hubiera firmado me habría ido súper bien y ahora podría estar en otro sitio en lugar de currando para ganar dinero y tener que producir música en el tiempo que me deja el trabajo. Pero lo prefiero así. Esto no quiere decir que no quiera o no vaya a hacer temas de trap, pero no quería que se me encasillara en eso.



“A mí lo que está ocurriendo en España ahora, y en particular con los jóvenes españoles me flipa. Cada uno hace una cosa distinta y creo que estamos muy abiertos a todo lo nuevo”

Trabajas con Livinglargeinvenus, que han currado con C. Tangana o Recycled.

Sí. La primera vez que me hablaron fue precisamente cuando subí la canción de trap de la que te hablo. Mucha gente se interesó por mí entonces, por eso pensé “hostia, tengo que parar porque solo me van a tomar como una trapera y yo no quiero ser sólo eso”. Pensaba que si algún día quería sacar una canción rollo Adele no iba a poder hacerlo, incluso por el nombre que había elegido, Baby Uzi.

Pero me quedé con el contacto de Livinglargeinvenus y cuando llegué a Barcelona volvimos a hablar. En principio queríamos hacer una mixtape, pero por problemas (no encontraba un estudio) solo pude grabar dos canciones. Vamos a hacer más cosas juntos y les aprecio mucho porque han sido de los primeros que han querido trabajar conmigo. Yo no tengo dinero para darles, obviamente si ganamos algo es para todos, pero aun así, han sido los primeros que han apostado por mí.

Eres muy joven en una industria, la de la música española, que últimamente se está rejuveneciendo mucho. ¿Crees que tenéis factores diferenciales o comunes, algo que os defina como generación?

Pues no lo sé, pero a mí lo que está ocurriendo en España ahora, y en particular con los jóvenes españoles me flipa. Cada uno hace una cosa distinta y creo que estamos muy abiertos a todo lo nuevo. Me parece que la música de ahora y cómo estamos actuando los artistas jóvenes españoles influye de manera muy positiva en la sociedad, en muchas cosas que van más allá de la música. Por ejemplo, el hecho de que las chicas canten reggaeton y hablen de cosas que a lo mejor hasta ahora no mencionaban en sus letras me parece muy chulo. Creo que ayuda a que ya no haya tantos tíos irrespetuosos con las mujeres, o a ver a una chica casi desnuda en Instagram y no prejuzgarla.

¿Qué te parece que a todas las artistas os tengan que preguntar, en algún momento, qué opináis o qué postura adoptáis sobre el feminismo?

Lo que me jode de todo esto es que a veces se trata como si fuera una moda. Vas a cualquier cadena de ropa y tienen un montón de camisetas con mensajes feministas, y no es que lo vea mal, porque al final tiene un trasfondo bueno, pero esto no tiene que ser tomado como una tendencia. Si no, es normal que la gente no nos tome en serio. El feminismo no es una moda, es una cuestión de lógica, y que a las chicas siempre se les hagan este tipo de preguntas me parece bien, no me quejo porque tienen buena intención, pero hay que tomarlo en serio. Es una cuestión más compleja que cualquier respuesta de dos minutos que puedas dar en una entrevista. También pienso mucho que las artistas han contribuido a cambiar la perspectiva de la gente, pero veo que hablan mucho del feminismo y del empoderamiento cuando aparecen en público y, sin embargo, no se ve a muchas chicas unidas en el panorama español. No hay tantas tías unidas como tíos en la música urbana.

¿Quién te mola de esa nueva escena de la música en la que, dices, hay más tíos apoyándose que tías?

Me encanta Rosalía. Ella sacó algunas canciones más manistream digámoslo así, pero luego ha seguido haciendo la música que a ella le gusta y mira dónde ha llegado. Me jode bastante que mucha gente la critique por no ser purista del flamenco, a mí es lo que más bonito me parece. Las cosas tienen que avanzar, y si te vas a quedar en lo de siempre no vamos a llegar a ningún lado. La aprecio mucho precisamente por eso, porque a pesar de los comentarios, ha seguido haciendo lo que quería, ha aportado algo distinto y ha conseguido triunfar.

¿Te ves cantando en Sónar o en el Primavera, como ella, en un futuro cercano?

Yo soy muy positiva, nunca lo he sido realmente pero últimamente estoy trabajando en ello. Y me veo bien y me voy a esforzar, me veo dando bolos y me veo con gente que me apoye. Hay gente que ya me habla y me dice que le inspiro y alucino, me llena mucho. Es como si estuviera devolviendo lo que mucha gente antes, músicos que me gustan, me dio a mí. Que quizá son cinco personas, pero para mí tiene muchísimo valor.

