Alejandro de la Rosa: ‘Creo que 2018 nos va a devolver la materia prima de calidad’

El 2018 ya está aquí y queremos presentarte las propuestas más interesantes que llegarán este año en campos tan variados como la comida, la bebida, la música o el arte urbano. Mantente al día de esta sección porque pronto daremos más detalles sobre la fiesta que se celebrará el próximo 17 de enero para presentar en sociedad algunas de estas propuestas. Todo de la mano de J&B.

A Alejandro de la Rosa le encanta comer cualquier cosa, siempre y cuando la cosa en sí no empiece por “que” y acabe en “so”. Alejandro es el autor del reconocido blog Que no me la den con queso, una plataforma desde la que explora todos los restaurantes habidos y por haber de Madrid (y más allá). Contar con su opinión —likeada en Instagram por decenas de miles a diario— es imprescindible para entender qué y cómo nos vamos a alimentar este año, porque con todos los locales gastronómicos que reseña, no nos cabe duda de que se pasa las 24 horas del día en cocinas ajenas descubriendo secretos que al resto se nos escapan. Si tú también estás harto de ver aguacates por todas partes, si estás pensando en abrir negocio hostelero y no sabes qué línea seguir, o si eres de los que distingue el poke bowl de la Poké Ball, Alejandro tiene una hoja de ruta para 2018 que te irá como anillo al dedo.

Alejandro, eres una de las figuras más relevantes del panorama foodie español. ¿Qué te ha traído a ti el año 2017 que no hubieras experimentado hasta ahora?

He visitado muchos restaurantes y hoteles durante este año, pero sin duda me quedaría con todas esas personas que están detrás de los proyectos que he conocido. He estado en sitios espectaculares, regentados por gente interesantísima, en los que la comida en ocasiones ha pasado a un segundo plano. Y no porque los platos no estuvieran ricos, sino porque las conversaciones alrededor de la mesa han sido maravillosas.

Aunque nos revelas a diario tus rincones preferidos, ¿cuál ha sido EL espacio ganador del año pasado?

Sería imposible quedarme con un espacio de todos los que he visitado. Creo que conocer tantos restaurantes y hoteles a lo largo del año me proporciona algo mágico, que es crear en mi mente mi restaurante u hotel perfecto. De un sitio me quedo con las sillas, de otro con las vajillas, de otro con la merluza, de otro con las cortinas, de otro con el servicio exquisito, de otro con las croquetas de carabinero, de otro con el postre, e incluso de otro con los baños. Lo junto todo y pienso en el que sería mi restaurante favorito.

En los 80 se imaginaban que en 2017 los coches volarían, pero no ha sido así. Sin embargo, al menos a nivel gastronómico, ¿qué nuevas tendencias se han dado? ¿Cuáles son aquellas cositas que de repente han estado, literalmente, en boca de todos?

A nivel gastronómico creo que llevamos ya un tiempo queriendo volver a nuestros orígenes, a la cocina de siempre. A dejarnos de florituras para regresar a los guisos, a las recetas de carnes y pescados más tradicionales, a la cocina lenta. En definitiva, a la «cocina de abuela». Por otra parte, también ha seguido existiendo el boom de lo healthy arrastrado desde 2016 y encabezado en esta ocasión por los poke bowls, un plato de origen hawaiano que ha desembarcado en España con mucha fuerza. Algo que también he observado en todo este tiempo es la dirección gastronómica hacia los locales nicho y superhiperespecializados: un local enfocado solo en las conservas, las cafeterías que no cesan de abrir especializadas en el café de verdad, los ramen bar…

Aunque solo llevamos una semanita en él, ¿qué prevés para 2018? ¿Qué, o cómo, nos va a apetecer comer?

Es muy pronto para atreverme a predecir qué o cómo vamos a comer. Lo único que tengo claro es que el boom de aperturas continúa. Cada mes abren nuevos restaurantes y cada vez con interiorismos altamente cuidados. A veces da la sensación que la comida pasa a un segundo plano, hay muchos clientes que valoran más una buena vajilla o una silla cómoda que un plato con un sabor espectacular.

Si te atreves, haz una predicción del año en cinco ingredientes clave.

Más que de ingredientes, hablaría de materias primas. Creo que una de las máximas en gastronomía debe ser el respeto al producto. Llevamos un tiempo saturados de tartares de salmón, de aguacate por todas partes o de coulants de chocolate para el postre. Llegó un punto en el que las cartas de los todos los restaurantes parecían ser iguales. Creo que 2018 nos va a devolver la materia prima de calidad. Cruzo los dedos.

¿Crees que este año le darás una oportunidad al queso?

Debo confesar que, aunque el queso y yo no somos nada amigos, cada vez intento acercarme más a él. Observo infinidad de gente a mi alrededor que lo disfruta tanto que he empezado a darle una oportunidad a platos con quesos ligeros y sin mucho sabor. Por otra parte, he de confesar que no pienso probar un curado, un azul o una torta del casar. Me niego.

