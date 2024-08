Aleks Syntek hizo una playlist de “música elevada” y me aburrí reseñándola

Ya conocemos la historia de Syntek con la música que los seres humanos escuchan. No le gusta. Odia el reggaetón, eso está claro. Y está sumergido en una cruzada para educar nuestros oídos y llenarnos de música de sus héroes y lo que él considera “bueno”. Últimamente, el buen Raúl Alejandro Escajadillo ha estado seleccionando rolas y haciendo playlists en Spotify para compartir sus gustos musicales. Hace días, publicó una lista para “elevar nuestros sentidos” y en sus Instagram Stories la promocionó obsesivamente. Y bueno, como buenos escuchas, realmente no nos queda otra cosa que sentarnos en nuestros hogares o en alguna silla de la oficina que paga nuestra renta y dejarnos seducir por la levedad de cada canción escogida por Aleks. No son canciones solamente. Estas son canciones que pretenden demostrarnos que “hay un mundo más allá”, son un argumento. Canciones para convencernos.

Así que prometo ser mega objetivo y, sabiendo que ni en 250 años habrá un reggaetoncito en la lista de Aleks, abrir mis oídos, mi corazón y mi cerebro, para así conectar su selección y poder sentirme como él se siente cada mañana que se levanta de su cama con edredón de terciopelo, (probablemente traído de mercados selectos de Europa donde la gentrificación no ha llegado). Dios bendiga a Aleks.

La playlist tiene un mensaje: “Gimnasio musical para elevar tus pensamientos, ideal para el auto en el tráfico”. O sea: un gimnasio musical. ¿Qué diablos es eso? ¿Hay instrumentos haciendo pecho y tríceps? ¿El saxofón tendrá que hacer mucho cardio para rebajar su barriga? La verdad no tengo idea de qué puede significar esto. Pero lo investigaré para poder estar al mismo nivel de entendimiento musical que Aleks. Esta es una playlist de casi 84 canciones, es imposible que me siente a escuchar todas, así que presionaré el botón de “aleatorio” en Spotify para escuchar 42 canciones. La mitad. Soy un hombre justo.

CONCERTO FOR 2 OBOES IN C MAJOR, OP. 7, NO 5: I. ALLEGRO – TOMASO ALBIONI

No me imaginaría escuchando esto en un auto en el tráfico horrible de CDMX. Quizás grite por la ventana. Pero de alguna manera me hace sentir bien.

SINFONÍA FOR TRUMPET IN D MAJOR, G 8: III ALEGRO – GIUSEPPE TORELLI

Me siento elevado. Muy elevado.

RELIGION – PHILIP GLASS

Jamás pensé que un tema llamado “Religion” me iba a gustar tanto. Estoy en un laberinto magnético, todos mis amigos me abandonaron y tengo que escapar de él. Miro a los lados, a mi izquierda está J Balvin vestido de Jesucristo diciéndome todos los pecados que cometí en la vida. A mi derecha, está Aleks Syntek seduciéndome con un disco de AC/DC y tocando un solo de guitarra eléctrica. ¿Quién ganará? Apenas decido escoger un bando despierto en casa de mi ex novia luego de tener sexo sin preservativo. Termina el sueño.

KLARINETTENKONZERT A-Dur, K. 622:2. Adagio (JENSEITS von Afrika): II.Adagio – MOZART

De solamente escribir el nombre de esta canción, siento que debería estudiar en una universidad privada y tener unas gafas carísimas en mi cara. Creo que ya odio perrear. No entiendo ese baile.

CELLO SUITE NO.1 IN G MAJOR, BWV 10007: I. PRELUDE – BACH

Todo esto me recuerda a un templo de Zelda Ocarina Of Time. Extraño mi vida de niño.

ATTABOY – STUART DUNCAN

Aburrido.

Elegischer Gesang, OP. 118 – BEETHOVEN

Me dieron ganas de un gin tonic de 250 pesos mientras veo la lluvia caer en mi casa de tres pisos en el Pedregal.

PIANO TRIO NO.1 IN D MINOR, OP. 49: III SCHERZO: LEGGIERO E VIVACE – YO YO MA

Esta canción me hace sentir angustiado. No sé por qué. Y aún no entiendo cómo esto me ayudará en el tráfico.

BABAR – FEAR DETROIT SYMPHONY ORCHESTA – ZAKIR HUSSAIN

Quiero hacer yoga en la Condesa.

GOAT RODEO – STUART DUNCAN

Es como si John Mayer se hubiese metido dos ácidos con Kenny G, y despertaran en un pueblito remoto del sur de Estados Unidos. Obviamente John Mayer está sin playera y Kenny G se toma un ron con coca cola.

SONATA FOR VIOLA DA GAMBA NO 3 IN G MINOR, BWV 1029: III. ALLEGRO – BACH

Esta sí la había oído. El bueno de Bach. Soy un conocedor de la música.

IMPROVISATION ON DONA NOBIS PACEM – PAQUITO D’ RIVERA

Esta canción me hace sentir menos ansioso.

YOU COULDN’T BE CUTER – DIANA KRALL

Diana Krall está muy bien. Bien ahí mi Aleks.

AIR (FOR THE G STRING) – BACH

¿Hay alguna manera de ponerle esta canción a AMLO? Siento una extraña conexión entre esta rola y AMLO. Alguien pásesela.

SEÑORITA – CHICK COREA

Quiero un whisky.

SUNRISE – SAM BUSH

Esta sí que me sacó de onda. Demasiada agresividad para mis oídos.

CONCERTO GROSSO IN A MINOR, OP. 8, NO 2 III. ALLEGRO – GIUSEPPE TORELLI

Angustia de nuevo.

TRIO SONATA NO. 6 IN G MAJOR, BWV 530: I. VIVACE – BACH

No.

AVE MARIA – CHARLES GOUNOD

Ay, Aleks, ¿qué quieres demostrar? Todos hemos oído esta. Es como si en una fiesta de reggaetón pongo “Gasolina”. O sea, todo bien. Pero pasemos la página.

PRELUDE NO.1 (FROM “THREE PRELUDES”) – GEORGE GERSHWIN

No es mi taza de té.

FRANZ AND THE EAGLE – STUART DUNCAN

Me aburrió. Dudé si seguir haciendo este experimento y me siento un poco deprimido y aún no entiendo por qué estas canciones ayudan en el tráfico.

JOY TO THE WORLD – YO – YO MA

¿Cuántos años tengo?

CONCERTO FOR 2 OBOES IN C MAJOR, OP. 7 – TOMASO ALBINONI

Me siento en Hungría. Nunca he ido a Hungría. No tengo dinero para eso.

PRELUDE FROM CELLO SUITE #1 – BACH

Bach me gusta. Me quita la ansiedad.

LESS IS MOI – STUART DUNCAN

Bien ahí mi Aleks, rolón.

CONCERTO GROSSO IN A MINOR, OP. 8 NO. 2: ALLEGRO – GIUSEPPE TORELLI

Me siento en navidades con mi Abuela María preguntándome por “las novias”.

PIANO CONCERTO NO.19 IN F MAJOR – MOZART

Juré que no iba a decir esto. Pero, ¿cuándo una más movida, mi Aleks? Ya la gente en la fiesta se va a dormir. O sea.

CONCERTO IN B FLAT MAJOR FOR CELLO, STRINGS AND BASSO CONTINUO, RV 423: I. ALLEGRO – YO – YO MA

Aleks ha seleccionado como doce temitas de Yo-Yo Ma. Es su más fiel defensor.

MENINO – YO – YO MA

No soup for you!

CONCERTO FOR STRINGS IN D MAJOR, OP. 7 – Tomaso Albinoni

Ya me está empezando a sonar igual todo.

SAMAMBAIA – CESAR CAMARGO MARIANO

Algo más movido. Por fin mi rey.

THE CLIMB – CHICK COREA

Chick Corea es mi hombre principal. Todo bien con él. Pero aún no entiendo como Chick me ayudaría en el auto con el tráfico de CDMX.

JESU, JOY OF MAN’S DESIRING

Juro por mi vida que siento que me estoy casando. Veo a mi esposa. El vestido blanco. Mi madre llorando, mis amigos de la escuela con cinco o seis hijos cada uno; diez o doce kilos de más en sus barrigas y los ojos de mi abuela viéndome desde la primera fila pensando: “Por fin se casó este muchacho, pensé que terminaría solo con 17 gatos”.

PRELUDE IN C# FROM THE WELL – TEMPERED CLAVIER – BACH

Sigo diciendo que Bach es cabrón. Hubiese querido ser su amigo.

CONCERTO GROSSO IN F MAJOR, OP.8 NO 11: I. ALLEGRO – GIUSEPPE TORELLI

¿Seguimos atascados en el tráfico? ¿Por qué todas las canciones suenan igual? No entiendo.

SLIDING DOWN

Me siento muy triste. No es una buena idea escuchar canciones que nos hagan sentir mal y mucho menos en el tráfico. Mala elección.

SINFONIA FOR TRUMPET IN D MAJOR, G.8: I. ALLEGRO – GIUSEPPE TORELLI

Siento que por este tipo de temas la selección de México nunca llega a cuartos de final fuera del país. O sea. ¿Se imaginan a Gio Dos Santos escuchando esto antes de jugar contra Holanda? De seguro sale corriendo a pedirle perdón a Belinda.

PIANO CONCERTO NO.22 IN E-FLAT MAJOR, K ,482: III. – MOZART

Estoy estresadísimo oyendo esto. Incluso siento dolores en mi costilla derecha. Le voy a dar stop en este preciso momento porque mi costilla vale más que todos los gimnasios mentales de Aleks Syntek. Sin mi costilla no puedo trabajar.

JOBAN DNA NOPIA – CHICK COREA

Los minutos que duró esta canción mi mente estuvo en blanco todo el tiempo. Creo que me drogaron.

SYMPHONY NO. 35 IN D MAJOR, K. 385 – MOZART

Siento que quedaría perfecto como soundtrack de Goldeneye en Nintendo 64.

WALTSE FOR ABBY – CHICK COREA

No mi buen. Esta sí que no.

CONCORDIA – DAVE BRUBECK

Esta canción me hace recordar a Roberto Palazuelos y su Instagram. Por favor vayan y chéquenlo, es una obra de arte contemporáneo.

MASS IN C MAJOR, OP. 86: GLORIA

Las canciones que nos hacen sentir en una iglesia deberían ser solamente para personas que se emocionan al asistir a las iglesias. No para playlists que tienen como misión entretenernos en el tráfico. Ay, Aleks.

Terminé mi misión. ¿Conclusión? Aleks sería un gran DJ para una fiesta donde la gente no quiera bailar y su máxima misión sea platicar del PRI y el “gran trabajo” que han hecho por México. Platicar sobre las gigantes obras de arte que ha dejado Televisa al país y, mientras el mesero deja tragos de 500 pesos a cada asistente, susurrar “cómo Luis Miguel volvió al mainstream” mientras en cada sofá de la fiesta, el bueno de Syntek platica sobre el “Apocalipsis musical” que es el reggaetón.

Me aburrí. No invitaría a Aleks a poner música en mi fiesta ni en mi auto.

