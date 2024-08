Aleks Syntek, te escribí esta carta por tus comentarios racistas sobre el reggaetón

Querido Aleks Syntek:

Hoy amanecí con una noticia terrible, digna de arruinar mis ánimos y mantenerme enojado todo el día. Varios medios amanecieron con el titular «El reggeatón me tiene hasta la madre», y «El reggeatón viene de los simios», frases que diste en una entrevista reciente. Te di el beneficio de la duda porque sentí que quizás los medios habían exagerado tus palabras, y me vi la entrevista completa cinco veces. Sí, cinco. Al terminar el video, sentí que mis ojos y oídos habían presenciado el peor acto de inmadurez posible en 2017. Raúl Alejandro Escajadillo Peña (Aleks Syntek), eres autor de canciones súper importantes en el imaginario popular mexicano como «Te Soñé», «Sexo, Pudor y Lágrimas», «Historias de Danzón y de Arrabal» y más, y te vi caer en la trampa más fácil del lejano Oeste. Al parecer, ni con toda la experiencia en el mundo musical que tienes, pudiste salvarte de caer en la tentación de hablar mal del género musical más importante de esta época: el reggaetón.

Aleks, hay muchas cosas que quisiera decirte; pero como sé que probablemente jamás me invites a tomar un café con leche de almendras, no me queda más que escribirte estas palabras y rogarle a algún ser intermediario que entres en razón y no formes parte de ese equipo por el que al parecer estás fichando. El equipo de perdedores, resentidos, de personas que no respetan la diversidad musical o no dejan que la pinche gente sea feliz escuchando lo que quiera. Güey, sé de tu carrera, tus premios, tu lana, tu gran habilidad en el piano, pero nada de eso te da el derecho divino de criticar despectivamente a la gente que es feliz escuchando a Maluma, Daddy Yankee, Luis Fonsi, J Balvin, (de los más importantes exponentes de esa música que «viene de los simios», según tú).

Aleks, primero que todo, no es absolutamente culpa de nadie que el reggaetón esté dominando el mundo. Son señales de la época en la que vivimos y no debería sorprender ni ser objeto de enojo. A ver, me voy a los números primero.

Bob Lefsetz, una de las voces más autorizadas (y de mis favoritas) para hablar de la industria musical, hizo un análisis tremendo de la data de todos los servicios de streaming. Pero, por si acaso no sabes quién es o no lo leíste, te lo resumo.

Primero, «Despacito» acaba de empatar el récord de más semanas como número uno en Billboard. Gran logro para una canción mayoritariamente en español, y todos los latinos deberíamos de celebrarlo. Así escuchemos exclusivamente música de guitarras distorsionadas; hip hop, gaitas escocesas; guaracha venezolana, o heavy metal.

Ahora, si tienes tiempo y entras a YouTube, verás que «Despacito» tiene, al día de hoy, 30 de agosto del 2017: 3,484,973,165 de views. Lo que significa que es el video más visto en la historia de la plataforma. Sé que acá estarás pensando que «cantidad no significa calidad» o alguna mamada así; y que seguramente me darás el ejemplo de que McDonalds vende mucho y su comida es una terrible mierda, pero por favor, tú y yo sabemos acá que ese no es el caso. Tú sabes que «Despacito» es una rola terriblemente bien producida, y muy inteligente. Yo también escucho jazz, me estudié a Miles Davis, me tragué la armonía de Charly García, fui ultra fan de Thelonious Monk y quemé mis oídos tratando de imitarlo en el piano, y nada de eso me da absolutamente alguna excusa para negar esta rola. Incluso, la disfruto increíblemente y me enorgullece.

Aleks, en una parte de la entrevista dices que «no tienes nada en contra de ningún género», pero lo dices luego de pasar más de tres minutos destruyendo al reggaetón. Pero bueno, vayamos a Spotify y veamos la cantidad de streams que tienen los demás géneros musicales versus los de reggaetón.

En Active Rock, está Foo Fighters y su rola «Run» de número uno, con 15.602.911 plays. Para Adult Rock, está The National de número uno con «The System Only Dreams In Total Darkness», rola que tiene 5.315.342 plays. Si nos vamos a la lista de las Hot Latin Songs Billboard, de las 31 canciones que están ahí; casi más del 90% son reggaetones, géneros urbanos, latinos, o trap.

Aleks, te dije todos estos números para que entiendas que no se puede pelear con la data. Mientras «Mi Gente» de J Balvin tiene 574,871,721 views y «Felices los Cuatro» de Maluma tiene 868,093,148 views, tu video más popular en youtube tiene 22,343,396 millones de views; y es de hace ocho años, mientras los que mencioné arriba son del 2017. A ver, tú y yo sabemos que la música no es una competencia, no es atletismo; porque fácilmente podrías argumentar que cada vez que Paul Mccartney saca un sencillo nuevo no llega a esas cantidades jamás, pero güey, el viejo Paul compuso «Let It Be» y «Yesterday»; himnos pop de hace décadas. Y si hubiese existido YouTube en su época, Paul McCartney sería como los Luis Fonsi, Daddy Yankee, Maluma y J Balvin de hoy en día. El reggaetón hoy es música pop, y tienes que aceptarlo más rápido que tarde.

Ya dejemos los números un rato, volvamos a las frases que dices en la entrevista. Dices, «lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reggaetón, porque las disqueras no sé si los obliguen o les da miedo; el otro día vi a Franco de Vita que es uno de mi súper ídolos en el piano, cantando con Nicky Jam o no sé quién, dije ¿de veras?, o sea a lo mejor se le antojó, pero yo no le entro». Yo te digo, ¿recuerdas cuando Paul McCartney colaboró con Kanye West y Rihanna? Sí, sé que no es reggaetón; pero son artistas pop en este momento, y si el viejo Paul que es un Beatle, pudo colaborar con ellos ya que vio algo que seguramente le interesó, ¿por qué Franco de Vita no puede hacerlo con Nicky Jam? Cada quién hace lo que quiere con su carrera, y sabemos que Franco tiene la credibilidad artística para hacer lo que le venga en gana.

Aleks, pero lo que más me decepcionó de tu entrevista fue cuando hiciste el comentario racista «el reggaetón viene de los simios». Amigo, ¿acaso no somos un tipo de simio? No soy profesor ni teórico de la evolución humana, pero creo que está bastante documentada esta información. Existe Google, pues. Ahora, pienso que lo dices por el ritmo del reggaetón, o algo así. Lo cual está peor, ya que un músico de tu nivel criticando algún ritmo o clave, es muy raro, se siente hasta amateur.

Aleks, mi idea era no hacer este texto tan largo, así que ya lo voy a terminar, tranquilo. Por último, te refieres a las letras del reggaetón como misóginas y vulgares. Acá opino ciertamente parecido a ti, pero, ¿acaso has oído blues? El blues es quizás uno de los géneros más misóginos que haya existido, y su mayor referente, Robert Johnson, tiene letras misóginas bastante reconocidas, acá te dejo un buen texto sobre eso. Y no solo el blues, el rock n’ roll también tiene muchísimos ejemplos de esto. Y ya entrados en gasto, ¿qué acaso no en todos los ámbitos de la producción cultural existe misoginia? Y acá obviamente no estoy defendiendo jamás la misoginia.

También quiero hablar sobre tu comparación del reggaetón con el porno. Aleks, dices que no ves porno, y lo respeto, aunque yo veo porno a diario. Pero, sinceramente, ¿acaso piensas que el porno es malo? ¿Sabes cuántas relaciones con sexo aburrido han salvado todas las páginas de porno gratis que hay online? ¿Sabes toda la educación sexual que aprendemos viendo a otros tipos coger y tocarse? Ahora, sin buscar mucho, recuerdo «Arde», una rola de Fito Páez (a quién sé que admiras) y dice así:

«Voy hacerte todo muy despacio

que sientas como vibra tu palacio

anda abriéndote, estimulándome

a la luz a la luz a la luz de las estrellas«

Dime con tu corazón en la mano, ¿sinceramente no te imaginas esta letra cantada por J Balvin? ¿Acaso esto no es porno? Como lo escribió Fito, ¿sí es poesía?

Aleks, me despido con mucho respeto, pero bastante decepcionado de tu rant en contra del reggaetón. Estamos viviendo el auge del género, es número uno en el mundo y actualmente es la música más escuchada en el planeta. Nadie te está pidiendo que grabes reggaetón y menos obligatoriamente, pero creo que todo el planeta musical estaría más contento y feliz contigo y tu obra si, simplemente respetaras a los demás. Voy a oír «Mi Gente» de J Balvin para celebrar un rato.

Sin más por el momento, quedo atento a esa invitación por un té con leche de almendras, deseándote que tengas un feliz resto de semana, se despide de ti,

Diego.

