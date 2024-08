Alemán vino a ponernos al día poco antes del lanzamiento de su nuevo disco

Previo a su presentación en vivo con Darius y Gera MX, un personaje entrañable para nosotros nos visitó en casa. Con esa energía característica y su usual disposición para hablar de lo que sea, Alemán nos actualizó sobre lo que anda haciendo, justo a unas semanas de que el de Homegrown Entertainment la rompiera en nuestras Instagram Stories el 4-20 pasado.

Noisey en Español: Pues bien, el hip hop en México pasó de los tiempos de la vieja guardia—o si quieres, de La Vieja Guardia—a estos días, en que el jefe se llama Alemán.

Alemán: Estoy agradecido por el punto en el que estoy ahora, nací en los años noventa, en esos años ya existía mucho hip hop, los cuates de la Vieja Guardia tenían como 20 años y ya estaban dándole, entre ellos estaba el Muelas que es de la banda Bastón; de ellos aprendí a ser un MC duro y bien old school, del barrio, el barrio lo es todo. Cuando yo estaba morrillo me tocó ver la transición de las redes sociales, vengo de las raíces del MC, aprendí un chingo de las primeras bases y estoy muy agradecido por ello. Creo que el éxito que he logrado conseguir es por la noción que tengo del hip hop, vengo de lo de atrás, me empapé de toda la cultura. Las generaciones actuales traen otra onda, la generación de los 2000 nacieron escuchando trap, algunos buscan de dónde viene ese sonido, otros no.

En Los Cabos ¿cómo te toca vivir y ser parte de la transición entre el hip hop tradicional y lo actual?

Estando en los Cabos comencé a buscar ritmos diferentes, recuerdo que cuando estaba morrito estaba en un Spring Break, en ese tiempo las canciones de moombatohn estaban a tope, pero llegaron los vatos de California con la onda de Nelly y Sean Paul, nada de eso me sonaba como a tirar rimas o punchline, barras; pero se trataba de disfrutar el cotorreo, el club, entonces ya desde niño tenía la idea de entrarle a esas ondas, pero no había beatmakers que le metieran doble tempo a los beats, los que habían tenían que ser descargados de Internet para poder darle a esos ritmos. Había algunos beatmakers que lo comprendían, como cuando salió “In Da CLub” de 50 Cent, esa madre tenía ritmo, los beats que yo agarraba eran muy estáticos, los otros se podían bailar. El MC debe jugar con los ritmos, explotarlos, debes identificarte con los sonidos para saber si es trap de la calle o qué pedo, adaptarte con lo nuevo. Nas que tiene uno de los mejores discos de Hip Hop, Illmatic, ahora está produciendo un disco de trap con Kanye, y ya ha hecho trap con DJ Khaled, la gente no puede decir si está bien o mal. A mi muchas veces me dicen, “hey, regresa al viejo Alemán, es el que nos gusta”, pero les digo que las rolas son para mi; el verdadero arte es el sentir machín, el sentir del personaje que estás viendo, quiero transmitir lo que siento al 100%, si estoy agüitado o estoy feliz hago un trap o un tracksito donde puede rapear.

Actualmente estás viviendo en la Ciudad de México, pero tu vínculo con Los Cabos sigue muy estrecho…

Sí, de hecho ya tengo dos años viviendo aquí, aunque viajo constantemente a los Cabos, apenas hicimos un festival, Cabo Street Life Fest, aunque se llenó de mis compas, pero es el primer festival de este tipo que se hace allá, lo hice junto a mi carnal Pachón con el que crecí en los Cabos y lo hicimos justo para festejar el álbum que está próximo a salir, Eclipse. Pachón murió de cáncer unas semanas después del evento. Haremos este festival cada año en su honor.

¿Qué más has hecho en memoria de tu amigo?

Acabo de escribir una canción, se llama “La Canción que más odio”, nunca hubiera querido escribirla, pero la escribí y apenas la grabamos, creo que es una de mis mejores canciones, tiene sentimiento; se la he enseñado a toda la raza y siempre se ponen a llorar, quedan bien agüitados.

¿Este track estará en el disco?¿Para cuándo está programado el lanzamiento?

Tenemos que sacarlo el 15 de mayo sí o sí porque queremos que el disco entre a varias nominaciones, no quiero adelantarme pero hay gente que está metida e interesada en que el disco esté nominado, si sale después ya no podría entrar a estas nominaciones. Si no sale en físico definitivamente saldrá en digital, ya tenemos el arte hecho por Pierre, es un artista plástico, pero ahora trabaja con foto en 3D, el wey está bien pasado de verga.

¿Qué falta para que salga el álbum?

Sólo falta mezclar y masterizar, en la portada no salgo yo, tratamos de proyectar algo que aluda al día y la noche, ya ves que se llama Eclipse, es como el pedo de la vida y la muerte, ya lo van a ver.

Hablemos acerca de los features

Tengo dos colaboraciones muy importantes que van a marcar en Europa, son con Kidd Keo y con C Tangana, creo que ellos dos son los mejores exponentes que tiene España, y da la casualidad que cuando vino C Tangana a México el vato me contactó para colaborar. También vienen colaboraciones con Akapellah de Venezuela, con Muelas de Gallo, con FNTXY tengo beats en la producción, con Emyl Soul que es de California, y muchos más.

¿Cómo le haces para no marearte con la fama? Tu relación con la gente es un sello característico en tu carrera ¿Cómo evitar crecer el ego y así seguir siendo parte de la misma banda?

Yo en lo personal vengo de bien abajo, mis jefes vivían al día con una fondita que tenía mi mamá, no siempre rentamos, hubo un tiempo que mis papás quisieron tener su propio terreno y se fueron a una invasión, la gente llegaba y ponía su casita, yo estaba bien morro, todo estaba bien humilde, de ahí aprendí a estar con raza que llegaba de todos los lugares a Cabo San Lucas buscando nuevas oportunidades, los morritos estaban con sus jefes trabajando en la construcción. Yo siempre ayudé a mi jefa pero me abrí a la verga, siempre fueron tantas cosas, estuve con raza que dormía en la tierra, yo estaba en mi casa y volteaba hacia arriba y no había nada mas que lamina negra, pero siempre feliz, la neta mis papás siempre se amaban y siempre juntos, nunca peleaban, no pasé por violencia doméstica ni nada de esas mamadas; siempre comíamos, sólo que no teníamos un hogar. Ahora conozco todo tipo de gente, rica, gringos, de todas las clases, no hay diferencia, yo sé de dónde viene toda la gente. El sacrificio siempre genera algo, si llegas con amor tendrás cosas buenas, es como una movie.

Ahora, con la noticia de que QBA es corresponsable de haber disuelto a tres personas en ácido, seguramente el común de los medios, comenzará a decir tonterías con respecto al hip hop y sus seguidores

De entrada, nosotros conocíamos a ese morro, a QBA, y era un pendejo, si me lo ponen enfrente le meto unos vergazos, que se pudra en la cárcel. La gente que cuenta es la gente de corazón. No queremos que piensen que los raperos somos criminales.