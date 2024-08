Alguien creó un perfil de O.J. Simpson en Tinder

Luego de que el exjugador de la NFL más famoso de los Estados Unidos, Orenthal James, mejor conocido como O.J. Simpson, obtuviera la libertad condicional a finales de julio después de ser absuelto de un asesinato en 1995, los chistes comenzaron a brotar en el internet.

Algunos bromearon con la noticia de que los Browns de Cleveland buscarían ficharlo para la próxima temporada (no sería mala idea) y otros más bromearon con nunca más salir de sus casas una vez que Simpson ponga un pie fuera de la cárcel el primero de octubre después de nueve años de encierro.

Muchos intentaron ser graciosos, pero quizá el mejor y más original de todos fue el tipo que creó un perfil de O.J. en la picante red social de citas Tinder.

La descripción del perfil es una joya:

«Estoy muy emocionado de haber regresado al juego de las citas. La gente dice que soy bueno matando el tiempo. ¡Me encanta la emoción de las persecuciones! El mejor regalo que me han dado ha sido un par de guantes que no me quedaron. Prefiero a las mujeres blancas».

Por si no se dieron cuenta de las referencias a las que alude la descripción de arriba, ahí les va un breve resumen. La polémica más sonada en la carrera de O.J. Simpson tiene que ver con el doble homicidio de su exesposa Nicole Brown y la pareja de ésta, Ronald Goldman, del cual fue absuelto después de un juicio televisado que duró 134 días; el famoso «juicio del siglo» en los Estados Unidos.

La resolución a favor del jugador fue para muchos una farsa, ya que todas las evidencias apuntaban a que fue Simpson quien privó de la vida a Brown y su pareja. Se dice que la absolución fue una forma de compensar la sentencia en el juicio de Rodney King, taxista afroestadounidense que fue brutalmente golpeado por agentes de la policía de Los Ángeles en 1992.

Durante el juicio, una de las pruebas fehacientes, según el jurado, y más inverosímiles de todas para comprobar la inocencia de Simpson fue el momento en que se probó los guantes que encontraron en la escena del crimen. Simpson ni siquiera intentó calzarse los guantes en un intento por hacernos creer que no le quedaban. El jurado quedó convencido y lo absolvió de los cargos.

En cuanto a la «emoción de las persecuciones» se refiere, Simpson fue perseguido por varias horas arriba de una Ford Bronco blanca antes de su arresto, la cual pronto saldrá en un famoso programa de televisión para su venta.