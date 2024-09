Alguien está hackeando una estación de radio en Inglaterra con música setentera para masturbarse

Inglaterra es un lugar particular. Todavía tienen realeza, San Jorge es más bien un cuento pachecón, y sólo los británicos reutilizarían «Seven Nation Army» primero como cántico de fútbol y ahora como cántico de fútbol sobre un líder político que es conocido coloquialmente como The Absolute Boy. El video del don paseando a su avestruz tal vez sea la manera más sencilla de explicar lo que digo. Básicamente, lo mejor de esta pequeña isla es su enorme capacidad para hacer bromas.

Así que, obviamente, sentí un gran orgullo de la nación inglesa, al enterarme de que una estación de radio local en Mansfield, una ciudad del Condado de Nottinghamshire, está siendo hackeada para que toque una canción llamada «The Winker’s Song», de Ivor Biggun (también conocida como Doc Cox), que incluye la palabra «wanker» todo el tiempo. Para quien no esté familiarizadx, wanker es la manera en cómo se refiere en slang británico a aquél que se maturba, o sea, un chaquetero. Aquí está la «The Winker’s Song», si no estás familiarizado con ella:

La condena eterna no puede estar muy lejos, ¿verdad?

The Guardian informó que han tocado la canción a través de Mansfield 103.2 por lo menos ocho veces en el último mes. Es decir, dos veces a la semana. Que la verdad no es ni demasiado ni demasiado poco, sino el número perfecto de veces para hacerle bromas a la gente de Mansfield. Excepto que, lamentablemente, muchas de estas personas tienen hijos y probablemente no están disfrutando el tener que explicarles lo que es un «wanker». El controlador de la estación Tony Delahunty dijo a The Guardian que «Algunas personas me han dicho que sus hijos han empezado a tararear la canción en el coche», lo que resulta, de cualquier manera que se mire, increíblemente chistoso. Y claro, mucha gente ya se quejó. El regulador de las radiodifusoras del Reino Unido, Ofcom, ha dicho que lo está tomando «muy en serio», que es lo que Ofcom dice sobre todo, así que esperamos que esto solo signifique que Ofcom también quiere bromear y dejará que quien esté tocando la canción continúe tocándola en paz.



Sin embargo, de lo que quiero hablar es sobre la elección de «The Winker’s Song». Es una abominación, ¿no? Resulta que Johnny Rotten eligió la canción como una «compra definitiva» cuando fue el editor invitado de NME en 1978. Y, porque caí en el hoyo del conejo de Alicia en una serie de videos de YouTube y no es sano estar aquí solo, les pongo abajo algo más de la buena producción musical de Ivor Biggun alias Doc Cox. Aparentemente era un periodista (??) y en el programa de televisión That’s Life en los años 80 y 90 (pregúntele a la persona británica que puede encontrar con más de 40 años). Pero lo más importante para nuestro propósito es que parece que hizo una carrera de décadas con canciones sobre coger y cagar:

Esta es «Anybody Seen My Cock» que ostensiblemente trata sobre los animales, pero obviamente también no es sobre animales. La palabra «pussy» sucede antes de que cumpla siete segundos la canción.

Aquí hay una canción sobre el vello púbico que, siendo honestos, tuvimos que apagar a los 30 segundos. ¿Hemos encontrado en Doc Cox a la persona que se burla de nosotros para siempre?

«No puedes coger con un muñeco de nieve porque su botón está hecho de nieve». Oye, sí.

No lo sé. Esperamos que el secuestrador de la radio de Mansfield se ramifique con el resto de la obra de Doc Cox, pero honestamente (con la excepción del muñeco de nieve, que sería un cambio agradable en Navidad) es casi demasiado asqueroso, sobre todo sólo porque el tipo canta como si estuviera siendo físicamente exprimido. De todos modos, siento que necesito tomar una ducha ahora. Larga vida al hacker de la radio en Mansfield.

