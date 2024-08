Alguien hizo una playlist perfecta para hacer reanimación cardiopulmonar

¿Alguna vez has ido caminando y de repente alguien necesita reanimación cardiopulmonar (CPR)?

¿No? Pues si llegase a pasar, ya tienes la música perfecta para darle play gracias a la playlist Songs To Do CPR To que hizo el usuario de spotify nyhospital.

Videos by VICE

Según se lee en la descripción de la playlist, las canciones incluidas van a 100 Beats Por Minuto (BPM), la velocidad ideal para hacer las compresiones de pecho y la respiración boca a boca. Entre las 45 canciones que conforman esta lista, se encuentran joyas como “I Will Survive”, el clásico de Gloria Gaynor; “Sweet Home Alabama”, de Lynyrd Skynyrd; “Crazy In Love”, de Beyonce y JAY-Z”; y “Sorry”, de Justin Bieber. Todo un repertorio variado por si te toca actuar en modo CPR en medio de la fiesta, del rodeo, del rave o del concierto de reggaetón.

Aquí te dejamos los temas para que reanimes al que no pueda seguir la fiesta:

Sigue a Noisey en Twitter.