Por qué no siento nada al tener relaciones sexuales

Si navegas por internet en busca de cosas relacionadas con el sexo tanto como yo, te toparás con un sinfín de mujeres que se lamentan por «no sentir nada» cuando tienen relaciones sexuales. La mayoría de estas mujeres hace poco que han empezado a compartir el sexo, pero algunas llevan practicándolo desde que se empezó a emitir Friends. Algunas de ellas han intentado masturbarse, pero ni siquiera así consiguen sentir nada.

«Incluso cuando estoy excitada no consigo ningún placer. Y masturbarme tampoco me sirve de nada», dice una chica en el sitio web sobre educación sexual Scarleteen.

Videos by VICE

«¿Estamos hechas solo para dar placer a los hombres o qué? Porque estoy bastante segura de que el tío se siente bien», pregunta una usuaria de Yahoo! Answers.

Tendemos a pensar en el sexo en términos bastante reductores, casi como si el cuerpo humano fuera una máquina expendedora. Inserta las monedas, pulsa el botón adecuado y, hala, a tener un orgasmo. Pero, ¿qué puede hacer una chica cuando la chocolatina se queda atascada dentro de la máquina? ¿Por qué algunas mujeres afirman no sentir nada durante el sexo?

Te puede interesar: Orgasmos vaginales y dónde encontrarlos

«Lo más importante para que las mujeres consigan cualquier tipo de placer sexual es que se sientan seguras», afirma la Dra. Tammy Nelson, autora de Getting the Sex You Want (Obtén el sexo que deseas) que ofrece otra analogía mecánica para el placer sexual femenino. «Las mujeres son como sistemas de protección antivirus, se cierran en banda si sienten que algo amenaza el sistema». La respuesta sexual está regulada por diversos neurotransmisores, entre ellos el guanosín monofosfato cíclico (GMPc), que es la misma sustancia que ayuda a que se produzcan las erecciones. El GMPc funciona de forma similar en el clítoris, provocando que se llene de sangre y salga de su pequeña guarida. El cuerpo sencillamente no se lo pasará bien si no recibe las instrucciones correctas del cerebro y del sistema endocrino.

Ampliando esta metáfora de «la mujer como ordenador» un poco más, pregunté a Nelson y a la Dra. Emily Morse, experta en sexología, cómo solucionarían el problema de una mujer que no siente placer. «La masturbación es una de las mejores maneras de que una mujer vuelva a retomar el contacto con sus deseos y fantasías sexuales más primarios», afirma Morse. «Tiene que activar sus propios puntos de respuesta para recordar lo que se siente sin la presión de una pareja. Es como volver a hacer ejercicio después de haberlo dejado un tiempo».

Descubrir qué te gusta y qué no lleva su tiempo. Es probable que tu clítoris esté involucrado en la tarea, ya que es el único órgano del cuerpo humano que funciona exclusivamente para ofrecer sensaciones de placer, pero algunos clítoris son tan sensibles que la estimulación directa resulta dolorosa. Y, en opinión de Nelson, muchas mujeres se olvidan de involucrar el resto de sus cuerpos en la experiencia. «No entres a saco y vayas directamente a los genitales, es preciso que empieces por las zonas colindantes», afirma. «Mejor calentar a fuego lento que empezar un incendio». Un estudio llevado a cabo en 1994 sugería que respirar profundamente y moverse más durante la actividad sexual puede mejorar la experiencia.

Tu orgasmo empieza con tu mente, no con tus dedos

Y por supuesto no se trata solo del cuerpo: Nelson afirma que no deberías olvidar prestar atención a tu cerebro. «Tu orgasmo empieza con tu mente, no con tus dedos», indica Nelson. Tu clítoris es como un personaje secundario de un videojuego. Solo hará cosas cuando el juego lo desee. Puedes hacer clic sobre el secundario durante horas pero, a menos que se haya iniciado la búsqueda, no va a pasar nada.

Te puede interesar: ¿Puede el sexo curar la resaca? Me puse ciega como un topo para averiguarlo

El sexo gira en torno al contexto. Puede que experimentes algunos de los aspectos fisiológicos del placer sin percibirlos como placenteros. Un estudio sobre pornografía realizado en 1994 concluyó que la respuesta sexual fisiológica no siempre se correspondía con sentirse bien. Se insertó un fotopletismógrafo vaginal a las participantes del estudio (un dispositivo que mide el flujo sanguíneo en el interior de la vagina) y se les mostró porno creado tanto por hombres como por mujeres. Las mujeres se sintieron sexualmente excitadas tanto por el porno creado por hombres como por el creado por mujeres, pero afirmaron haberse excitado mucho más por las indecencias creadas por mujeres. Según el estudio, «la película creada por hombres evocaba más sentimientos de vergüenza, culpa y aversión» en las mujeres, incluso aunque al mismo tiempo también sentían excitación sexual.

«La ansiedad es el peor enemigo del impulso sexual femenino», afirma Morse. «Cuando estamos estresadas, ansiosas y tenemos menos capacidad de atención que un mosquito, lo último que se nos pasa por la cabeza es tener sexo». Nelson también resalta la importancia de tener experiencias masturbatorias libres de estrés. «¿Tienes prisa? ¿Temes que alguien entre en la habitación? ¿Sientes vergüenza?».

Las mujeres que han tenido problemas para llegar al orgasmo en el pasado también podrían sentir algo de ansiedad por el resultado o sufrir una presión añadida debido a la ansiedad para llegar al orgasmo. Además, no todas las mujeres tienen orgasmos y no pasa nada. Hay montones de cosas de las que disfrutar durante el sexo sin que haya un gran final.

«Sí, todos queremos cruzar esa explosiva línea de meta final», afirma Morse, «pero muchas mujeres se someten a tanta presión para llegar al orgasmo que se pierden toda la diversión».