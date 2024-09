Algunas mujeres nos cuentan sobre la primera vez que fueron solas a conectar drogas

Casi todos los dealers son hombres. Todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, como mujer, entrar en el coche de un extraño –por lo general en la noche– para comprar sustancias ilegales no es lo ideal. Además, aún parece ser socialmente inaceptable, incluso en los grupos de amigos que consumen drogas; los hombres suelen ser los que tienen los números de los dealers y le conectan a sus amigas.

Pero ya es 2017. ¿Quién necesita esperar a que un hombre haga algo? ¿el feminismo? Además, si vas a consumir drogas, debes hacerlo con seguridad –y gran parte de eso se trata de saber qué estás comprando, en lugar de simplemente consumir lo que tus compañeros del sexo opuesto te dan.

Aquí hay algunas historias de la primera vez que algunas mujeres fueron solas a conectar drogas.

Rose, 25 años

La gente con la que salgo siempre me consigue las drogas. Después de mi ruptura más reciente me di cuenta de que no quiero otra relación hasta que me empiece a poner aguada y deje de llamar la atención, por lo tanto, si quiero seguir con mi horrible pero deliciosa vida y gastarme una buena proporción de mi sueldo en coca, tenía que empezar a conseguirla yo misma. Durante un tiempo mi roomie y yo íbamos a conectar juntas con un tipo que nos veía en la parte de atrás de la casa.

Una vez ella no estaba y yo necesitaba conectar esa noche. Le envié un mensaje al chico y tuve que esperar dos horas –para los que no sepan, los dealers son súper impuntuales– durante las cuales me puse nerviosa. El dealer estaba ocupado, así que me quedé de ver con su primo, que por cierto estaba muy guapo. Coqueteamos un poco y luego me fui con las drogas en el bolsillo. No podía creer que hubiera sido tan fácil.

Fue una buena iniciación y me hizo sentir muy poderosa –mucho mejor que la semana siguiente cuando conecté MDMA de un grupo diferente de chavos afuera del trabajo y todos se empezaron a reír cuando caminé hacia el coche y vieron que era una chava rubia pequeña la que les había mandado los mensajes. Pero así es esto, a veces se gana y a veces se pierde.

Anna, 28 años

Mi novio o mis amigos hombres siempre me consiguen las drogas –una porque todos son más drogadictos que yo y tienen múltiples números, y dos porque ponerte de acuerdo para conectar siempre me ha parecido difícil. Sin embargo, hubo un fin de semana en la que vinieron algunas amigas a cenar y nos acabamos como ocho botellas de vino en una hora y necesitamos algo para aguantar, así que yo tuve que comprar la coca.

Estaba un poco nerviosa cuando le hablé al tipo –¿Qué dices? ¿Hay un código? ¿Finges la voz?– pero en realidad era bastante fácil: acabe de decir lo que quería y dónde estaba, y él me dijo: «ok, vale». Luego pasé la siguiente media volviéndome loca con la idea de entrar a la parte de atrás de un coche oscuro con tres tipos que nunca en mi vida había visto. Pero llegó el momento y me llamó una mujer, lo cual me tranquilizó bastante y –me imagino que eso es bastante raro.

De todos modos, salí, y resultó que la primera vez que conecté drogas fue con la mujer embarazada más encantadora del mundo. Así que todo resultó absolutamente bien.

Lina, 27 años

Empecé a fumar mariguana cuando era una adolescente. Me juntaba con puros hombres, así que básicamente me fumaba su hierba, y luego me fumaba la mota de cualquiera que fuera mi novio en ese momento. Las pocas veces que me tocó estar presente cuando conectaban, todo el proceso me parecía muy aburrido –sentarte en un coche afuera durante una hora, esperando a un tipo que por fin llega después de decirte «dame cinco minutos» cada vez que lo llamas. En ese momento, nunca solía fumar sola, así que no tenía problema con eso.

Finalmente, las relaciones, las amistades y los años de mi adolescencia llegaron a su fin, y me encontré con una niña solitaria que ahora tenía que conectar su propia mota o quedarse sobria. Tenía que sobrevivir por mi cuenta.

Para mí, la parte de miedo no era entrar en el coche de algún tipo extraño o lo que sea, sino cómo empezar. ¿Le habló? ¿Le mando un mensaje? ¿Mejor por WhatsApp porque está cifrado? ¿Debo usar una palabra clave para las drogas? Creo que las mujeres muchas veces pueden dudar cuando se trata de conectar hierba –mucha gente todavía la ve como una droga muy masculina y aunque fue mi primera vez quería asegurarme de que el dealer no me iba a dar algo que no fuera mariguana. Cuando llegó el momento, (afortunadamente) no me engañó, y en realidad tuvimos una relación de trabajo bastante buena hasta que hace poco decidió convertirse en un vendedor de autos usados y tuve que buscar a alguien más.

Gabby, 27 años

La primera vez que conecté, era una idiota de 17 años, tuve que tomar el tren para conseguir tres pastillas de éxtasis de un amigo que conocí por MySpace. De lo único que me acuerdo ahorita es de que él llevaba una chamarra de cuero y se peinaba muy bien, y sin duda tenía una cita de On The Road en su biografía de MySpace. La verdad estaba guapo. Sólo me dio las pastillas en un lugar extremadamente público y me fui después de cinco minutos para tener una noche mágica en la sala de casa de mis papás con mis dos mejores amigas. Esa fue la única vez que nos encontramos en persona, pero me gustaría poder recordar su apellido para averiguar si trabaja en algún bar, si está muerto o si escribe para VICE.

Kelly, 26 años

Dios mío, mi primera vez fue muy vergonzosa. Conocí al tipo en el pasillo del edificio donde vivía con una amiga mía, que nunca antes había comprado drogas, y nosotras hicimos todo el deal, y luego, mientras nos alejábamos, mi amiga y yo gritamos algo como: «¡Lo logramos, compramos drogas! » Y las chocamos. Y de repente volteamos y nos dimos cuenta de que el dealer seguía ahí y se estaba riendo de nosotras.

Ash, 22 años

Aprendí muy rápido después de salir de la universidad. Obviamente dejé de drogarme bastante rápido porque, honestamente, mi dealer en ese momento era un tipo llamado Manny que se tardaba cinco horas y llegaba apestando a hierba, y luego te daba todas las drogas gratis – eso era lo bueno, pero prefería no perder casi medio día esperándolo. Ahora, casi no me meto drogas. Pero si lo hago pido mucho para que me dure un par de meses porque es una hueva conectar.

¡Creo que es muy importante que las mujeres conecten sus propias drogas! Muchas veces mis amigas no tienen idea de lo que se están metiendo –les dicen a sus novios o amigos hombres para que ellos les conecten. He tenido amigas a las que las engañan y no está divertido. Además, es más probable que te timen si le compras drogas a un amigo que lo compró a un dealer –no confíes en tus amigos; consigue a tu propio dealer. Las primeras veces que conectas son un poco incómodas, pero aprendes cómo lidiar con la situación. Y, obviamente, no le compres a alguien al azar –consígue un número de alguien en quien confíes.

Sorcha, 24 años

Tenía 14 años y todavía estaba en la secundaria. Mi mejor amiga vivía en una finca en Camberwell, y nuestro compañero que normalmente conectaba no estaba, así que nos desesperamos. Su hermanastra nos contó de un dealer que vivía cerca de la carretera principal, así que decidimos hacerlo. Subimos las escaleras hasta una puerta con circuito cerrado con cámaras y todo eso, y luego el tipo salió y le dimos el dinero nos dio la droga y ya. Estábamos a punto de irnos cuando el dealer de repente me dijo: «Estás muy bonita, ¿cuántos años tienes?» Le dije 16 y luego casi me obligó a darle mi número porque pensó que sería perfecta para su hijo.

Me sentí muy orgullosa, pero la cantidad que nos dio era muy poca. También me sentí muy halagada de que quisiera que fuera la novia de su hijo el cual nunca me llamó. Y desde entonces yo conecto mis drogas.