Algunas personas nos enseñan mensajes vergonzosos que mandaron en la peda

Si algo tenemos claro sobre el alcohol es que es el inhibidor legal número uno. Además de matarnos lentamente, nos hace amar a las personas que odiamos, nos pone calientes, puede provocar embarazos no deseados, nos saca las mejores risas y también los peores llantos. En fin, no importa cuánto ni cómo juegue el alcohol con nuestras mentes, al parecer estamos dispuestos a correr el riesgo una y otra vez.

Si a esto le agregamos el inevitable componente tecnológico —poder decir todo lo que sentimos y pensamos por WhatsApp, Tinder, Facebook o el casi obsoleto mensaje de texto—, el alcance de nuestras borracheras se multiplica, pero además quedan registradas para la eternidad: esa es la gran diferencia con las antiguas llamadas en la madrugada para confesar tu amor sin poder recordar tus palabras al día siguiente.

Por eso, y por lo bonito que se siente decir la verdad, le pedimos a algunas personas que nos enseñaran el último mensaje vergonzoso que mandaron en la peda. En lo personal, he pensado en regalar mi celular o, si me pongo un poco más creativa, inventar una app que te impida hacer este tipo de estupideces en la borrachera; pero no todos piensan así. A continuación la evidencia:

Mel, 25 años

VICE: ¿A quién le mandaste ese mensaje tan seductor? Mel: A un güey de Tinder, obviamente.

¿En qué condiciones estabas cuando lo mandaste? Estaba bien peda. Ya estaba yendo a mi casa y tenía ganas de follar con un Tinder que me gusta y en eso se me cruzaron los dedos y empecé a escribir en otra plática, jaja.

¿Crees que es mala idea mandar mensajes en estado de ebriedad? No sé si es tan malo, al menos para mí, porque cuando no estoy peda siempre le doy vueltas al objetivo; o sea, coger.

Diana, 24 años

VICE: Por los errores ortográficos y la poca dignidad, me cuesta trabajo saber quién estaba más ebrio. Pero , ¿quién fue el pobre hombre que recibió estos mensajes? Diana: Se lo mandé a un güey con el que salí en algún punto de mi vida pero descubrí que era bien mitómano y ya no quise volver a salir con él.

Bien por ti. ¿En qué condiciones estabas cuando se lo mandaste? Ese día estaba en casa de una amiga tomando, (aunque no sé si cayéndome de borracha). Nos estábamos riendo mucho. Me armé de valor y decidí mandarlo a la chingada.

¿Crees que es mala idea mandar mensajes cuando estás ebrio? Pues, en lo personal no lo veo MAL, sólo vergonzoso. Me imagino que algunas personas lo ven mal porque se te puede salir alguna cosa y así, pero la verdad yo lo encuentro divertido.

Juanito, 27 años

VICE: Qué profundo, ¿a quién le mandaste este mensaje con tus dudas existenciales?



Juan: A una amiga.

¿En qué condiciones estabas cuando lo mandaste? Pues no sé ni como pude escribir.

¿Crees que mandar mensajes en estado de ebriedad es una mala idea? Nel, está súper cagado.

Rodrigo, 28 años

VICE: No cabe duda de que esta es una de las epifanías más hermosas que he leído, ¿a quién se la mandaste? Rodrigo: Se lo mandé a un amigo que extrañaba, y es lo mejor que puedes hacer: escribirle mensajes homoeróticos a tus amigos que están lejos.

¿En qué condiciones estabas? Estaba en mi casa bebiendo solo.

¿Crees que es mala idea mandar mensajes en estado de ebriedad? En este sentido es buena idea, porque le mandas mensajes pedo a tus amigos que extrañas.

