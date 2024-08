Algunas personas nos muestran los calzones que se ponen para tener sexo

Nunca he puesto mucha atención a mis calzones. Para mí, con unos boxers negros basta y sobra. Soy un tipo básico, quizás. Pero cuando sé que voy a tener sexo trato de tener un poco de educación y, al menos, no ponerme un calzón con hoyos. Ahora, por el contrario, sí me fijo en los calzones que usan mis parejas sexuales.

Entiendo que no siempre tenemos la oportunidad de elegir cuándo cogemos, por lo que no siempre disponemos del tiempo para ponernos unos calzones bonitos. Y conociendo a la mala suerte, quizás cuando por fin se arma con esa persona que llevamos meses cortejando, traemos puestos unos calzones bien culeros. Sin embargo, cuando sabemos que es probable tener sexo hacemos nuestro mejor esfuerzo para lucir bien en calzones.

Platicamos con algunas personas sobre los calzones que usan cuando quieren coger, su tipo de calzones favorito y qué esperan ver en los calzones de sus parejas sexuales.

ANA, 19

VICE: ¿Por qué usarías estos calzones para coger? ¿Qué tienen de especial?

Ana: Me pongo ropa interior negra para coger. Sólo me gusta, siento que es más sensual.

¿Cogerías con alguien que no te gustan sus calzones?

Sí. Creo que si ya me gustó todo sobre la persona y estoy en el punto de ver sus calzones no me importaría.

¿Qué tipo de calzones esperarías ver en la persona con que vas a coger?

Los mejores serían unos negros, muy serios. También podrían ser de de rayas o cuadros. También me fijo hasta en los calcetines. Siempre me gustan las camisas de cuadros, las barbas, jeans y botas. Tal vez sea algo que califica para llamar mi atención.

¿Has tenido momentos vergonzosos con tu ropa interior?

Una vez me puse unos calzones normales porque ese día no sabía que iba a ir a una fiesta; solo me vestí y salí de mi casa. Luego llegó el momento de coger con un chico y no lo hice porque mis calzones eran muy feos.

¿Cómo sería tu ropa interior ideal para coger?

Sería una pijama con encajes; son bonitas y cómodas.

LEONEL, 27

VICE: ¿Por qué usarías estos calzones para coger?

Leonel: Me gustan porque son bien pegados al cuerpo.

¿Cogerías con alguien que no te gustan sus calzones?

Si me gusta mucho la persona no me fijaría tanto en los calzones.

¿En qué te fijas de la ropa interior de tus parejas?

Me gusta que sea ropa interior apretada. También me gustan los calzones divertidos con colores y figuritas.

¿Has tenido momentos vergonzosos con tu ropa interior?

No, nunca. Siempre trato de usar ropa interior que esté en buen estado. Si acaso, uso los calzones más viejos para dormir o cuando me quedo en casa.

¿Cómo sería tu ropa interior ideal para coger?

Calzones ajustados siempre.

¿En qué es lo primero que te fijas de la vestimenta de alguien con quien quisieras coger?

Me fijo en todo. Me gustan los chicos que usan chamarras de cuero.

VENEZIA, 19

VICE: ¿Por qué usarías estos calzones para coger? ¿Qué tienen de especial?

Venezia: Solo me hacen sentir más sexy y se prestan para jugar un poco.

¿Cogerías con alguien que no te gustan sus calzones?

No le doy mucha importancia a los calzones, así que sí.

¿Cómo sería tu ropa interior ideal para coger?

Negra o roja: siempre sensual.

Describe qué es lo que más te gusta de la ropa interior de alguien con quien quisieras coger.

No soy aficionada a los calzones. Así que el color, gusto o tipo no me importan.

¿Has tenido momentos vergonzosos con tu ropa interior?

Probablemente sí, pero siempre trato de tener buena ropa interior.

¿Qué te gusta de la vestimenta de alguna pareja?

En su estilo de vestir por completo.

ADAN, 27

VICE: ¿Por qué usarías estos calzones para coger? ¿Qué tienen de especial?

Adan: Se me ven bien, contrastan bien con mi tono de mi piel y son negros. Básicos, como yo. Ja, ja.

¿Cogerías con alguien que no te gustan sus calzones?

Sí, sin ningún problema, mientras no estén rotos. Aunque sí podrían determinar que haya o no un segundo encuentro.

Describe qué es lo que más te gustaría ver en la ropa interior de alguna pareja.

Que se ajusten bien a las formas del cuerpo y lo hagan resaltar, pero sobre todo el olor. Me gusta oler la ropa interior de los güeyes con los que estoy.

¿Algún momento vergonzoso con tu ropa interior?

La verdad es que no.

¿Cómo sería tu ropa interior ideal para coger?

Como la que se ve en la foto. De hecho tengo el mismo modelo como ocho veces.

¿Qué es lo primero que ves de la vestimenta de tus parejas?

Los pantalones. De eso depende que la pasemos bien juntos o que invente cualquier cosa para salir huyendo. Odio esos pantalones medio acampanados. Deberían estar prohibidos.

¿Recuerdas algún calzón favorito?

Sí. Boxer corto, verde, mega ajustado al cuerpo súper trabajado del güey. Creo que es hasta ahora al que mejor le ha lucido un simple calzón Calvin Klein.

ARIANNA, 21

VICE: ¿Qué tienen de especial estos calzones?

Arianna: Son divertidos e inesperados. Además, la reacción de la otra persona al ver mi ropa interior siempre es buena. Ahí sabes que lo hiciste bien.

¿Cogerías con alguien que no te guste su ropa interior?

No lo haría, creo que en la ropa interior está la personalidad.

¿Qué es lo peor que te ha pasado con tus calzones?

Accidentes naturales que nos pasan a las mujeres. Ja, ja.

¿Cómo sería tu ropa ideal para coger?

Muy sensual, de encajes o simplemente diferente.



¿Qué es lo que más te gusta de la vestimenta de alguien con quien quieres coger?

Si su ropa está combinada.

