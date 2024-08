Algunos crossovers más ambiciosos que ‘The Avengers: Infinity War’

Es muy pronto para definir el año en un meme, palabra o mame, pero un candidato fuerte es el “crossover”: un encuentro de personajes pertenecientes a distintas mitologías, medios o historias. Este concepto está presente en el zeitgest contemporáneo. Ya lo vimos, escuchamos y experimentamos, ahora mezclémoslo.

Actualmente, el crossover es omnipresente en el entretenimiento, como en Ready Player One, la competente adaptación por parte de Steven Spielberg de la horrible novela nostálgica de ciencia ficción de Ernest Cline. Aunque Spielberg había pasado algunos años en proyectos más serios y ambiciosos, regresó al formato palomero de películas que él mismo creó y perfeccionó. En el OASIS, plataforma del futuro en Ready Player One, puedes representarte con el avatar de tu preferencia, por lo que sus usuarios se regodean alebrestando sus pasiones y obsesiones adolescentes, mezclándolas de la manera más vulgar. ¿Un DeLorean con el logotipo de los Ghostbusters? Vulgar pero se puede. Todo esto nos lleva a un tercer acto, donde los personajes de tu niñez se enfrentan en una épica batalla de licencias que, a pesar de ser visualmente espectacular, es decepcionante y trivial. South Park lo hizo mejor hace algunos años con Imaginationland con todo y un final insuperable.

Paralelamente se estrenará The Avengers: Infinity War, tercera película del equipo de superhéroes y decimonovena entrega de las películas del universo compartido de Marvel. Esta entrega coronará el principio del fin de una era de abundancia al cerrar tramas narrativas y juntar a todos sus personajes principales para un último adiós. En otras palabras, estamos hablando del crossover más ambicioso en la historia. O eso creíamos.

Estas semanas fuimos testigos de un tremendo momazo que cuestionaba la veracidad de Infinity War como el crossover más ambicioso de la historia en diferentes propuestas. Hubo los legendarios, los súper tetos, los muy locales, muy pendejos y otros de referencias demasiado oscuras. Me di a la tarea de encontrar algunos de los mejores y decidí sí en verdad son dignos del título del crossover más ambicioso de la historia, calificándolos en una escala del cero al diez Thanos.

That’s So Suite Life of Hannah Montana

Calificación: 8 Thanos

https://twitter.com/thebobpalmer/status/975701976267837443/photo/1

Éste fue el primer meme que salió, así que vi los tres episodios que lo componen: Raven (de That’s So Raven, duh) viaja a Boston para asistir a la sesión de fotos de la nueva línea de ropa de su jefa y por alguna razón termina mandando lejos a modelos y fotógrafos. Para salir del aprieto, le pide a los gemelos Zach y Cody (de The Suite Life of Zack & Cody) que modelen, mientras que ella fingirá ser la fotógrafa. Llega la fotógrafa verdadera y Raven pierde su vuelo, por lo que tiene que quedarse en Boston donde tiene una visión: uno de los gemelos corre peligro. De la nada, Hannah Montana (de la serie homónima) llega a la ciudad y le pide a Raven que le haga un vestido, lo cual desata un conflicto cuando Hannah Montana se hospeda en el hotel donde viven los gemelos. El episodio termina convirtiéndose en una historia de por qué el papá de Miley/Hannah, Billy Ray Cyrus, abandonó la música en el contexto ficticio de este universo. Supongo que tuvo sentido para alguien.

¿Es un crossover digno?

De entrada es medio complicado y engorroso de entender si nunca fuiste fan. Aun así, se trata de tres de los programas más populares de Disney Channel, cuyos protagonistas aún permanecen vigentes en la memoria colectiva. Puntos extras por ser el primero.

Reportera en Hawaii

Calificación: 3 Thanos

Marvel: 'Infinity War is the most ambitious crossover event in history'

Me: pic.twitter.com/ySEWg1lAsJ — Sohail Shah (@KingOfSunshine) March 19, 2018

En 1986 no había lugar al que llegara Jessica La Reportera del Crimen Fletcher y no ocurriera un delito. Con esto en mente, el hecho de que Fletcher visitara Hawaii concluiría lógicamente en que su camino se cruzara con el investigador privado por excelencia en la isla: Thomas Magnum (interpretado por Tom Selleck, infame por, en honor al tema, haber rechazado los papeles de Han Solo e Indiana Jones). En el capítulo “Novel Connection” de la sexta temporada de Magnum, P.I., Jessica investiga un intento de asesinato, mientras que en la segunda parte, la que se transmitiría unos días después en la tercer temporada de Murder, She Wrote, Jessica defendería a Magnum de haber asesinado a un matón.

¿Es un crossover digno?



Dos-tres. En realidad no espero que los morros que ven momos sepan de la existencia de los personajes. No ha habido reboots de ninguna serie y su recuerdo se reduce a referencias de terceros.

Las Tortugas Ninja conocen a los Power Rangers

Calificación: 9 Thanos

https://twitter.com/MustyKonyByke/status/975712293760700416

Hay algunas cosas que tenemos que considerar respecto a este episodio: ocurre durante la sexta temporada de los Power Rangers, llamada Power Rangers in Space, misma que encuentra a los Power Rangers… en el espacio. Hay una quinta tortuga, es mujer y se llama Venus de Milo, sin embargo, esta versión de las Tortugas Ninja es tan odiada por sus fanáticos, que han desconocido la existencia en su totalidad. ¿Fans berrinchudos haciendo coraje? ¿Cómo? Eso casi ni pasa.



¿Es un crossover digno?



Totalmente. Era digno de celebración desde antes y lo sigue siendo en este concepto: expone perfecto la idea y lo hace con personajes fácilmente identificables. Y está cagado. Se siente la amistad entre bandos.

Traveling Wilburys

Calificación: 6 Thanos

No se puede negar que éste dolió después de la reciente muerte de Tom Petty, pero dejó algo muy claro: las superbandas son los crossovers originales y quién sabe cuánto más pudieran haber hecho los originales si no hubieran muerto gradualmente sus integrantes, empezando por Roy Orbison, al grado de dejarnos sólo a Bob Dylan y Jeff Lynne.

¿Es un crossover digno?



Hay muchos factores que funcionan a su favor: lo legendario de sus figuras, el éxito de sus canciones y el hecho que tenemos fresca la memoria de Tom Petty. Pero tampoco hay que engañarnos: los momos son para chicos más jóvenes y, ¿cuántos conoces que sepan qué pedo con Bob Dylan o ELO? Un nostálgico intento que se queda un poco corto.

The Big 4

Calificación: 4 Thanos

Si algo tienen los metaleros a su favor, es que son aferrados como pocas subespecies y los Big 4 —o los Cuatro Grandes del Trash— son importantes para ellos. Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax son cuatro de los grupos más taquilleros en la historia de la música.

¿Es un crossover digno?

Fuera de Metallica y tal vez Slayer (quienes planean su última gira), a nadie de las nuevas generaciones les importan mucho estas bandas.

La historia entre estas cuatro bandas está tan entrelazada, que su encuentro no se siente ni lejanamente espectacular. Todos los grupos han perdido miembros claves y fundadores, además tocan juntos a cada rato.

Lady Marmalade

Calificación: 8 Thanos

Hace un años escribí este tuit, que no deja de sentirse profético:

El video de Lady Marmalade con Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya y Pink era como los Avengers de su tiempo. Missy Elliott era Nick Fury. — Chema Solari (@chemasolari) April 17, 2017

El éxito de 1974 de Patti LaBelle fue covereado en 2001 para la película Moulin Rouge!, un exceso musical cuya extraña mezcla de pop y rock contemporáneo, en el contexto de principios del siglo XX, no estaban tan apartada de la idea del crossover. Esta canción juntó a Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya y Pink en el ápice comercial de sus carreras y fue un éxito hecho y derecho.



¿Es un crossover digno?



Ninguna de las cantantes sigue siendo tan popular como al momento de grabar esta canción, pero todas medio se mantienen en el radar. ¿Por qué no invitaron a Missy Elliot a participar bien? Fuera de eso, fue algo increíblemente ambicioso para su momento, además de popular y con vigencia en la actualidad. A la fecha, la frase del coro es el único francés que conocemos muchos de nosotros.



Windows 95 Actualización Friends

Calificación: 7 Thanos

Hecho: a los millennials les mama Friends.

Hecho número dos: a los mexicanos les mama Friends.

Como dice un buen amigo: “Friends es a México, lo que El Chavo del Ocho es al resto de Latinoamérica”. Qué oso que nos guste tanto.

Este video utilizaba a Matthew Perry y Jennifer Aniston de la exitosa serie Friends para explicar de manera sencilla cómo utilizar el sistema operativo Windows 95, el cual, en su momento, vino a facilitar el uso de las computadoras de escritorio y prepararnos para la venida mainstream del internet.

¿Es un crossover digno?



Como lo mencioné, los millennials sienten una nostalgia intensa por Friends, una sitcom regular que envejeció de manera pobre (¿En que dimensión paralela no hay afroamericanxs u otras etnias en Nueva York?). Sigue siendo un éxito en Netflix y tus sobrinos siguen descubriéndolo y repitiendo sus frases como si fueran nuevas. Aniston tiene una carrera hecha y derecha en Hollywood y a Perry hubo un rato que no le iba tan mal. Todos ubican Windows porque fue una parte vital del crecimiento junto a las computadoras, sin importar si ahora usas Apple.

Plink 182

Calificación: 6 Thanos

En 2004, Blink 182 dio dos conciertos en México: uno en el ese entonces Distrito Federal y otro en Monterrey. La banda venía de editar su disco homónimo, mismo que le valió las mejores críticas de su carrera y grandes ventas. Los teloneros fueron Panda, una banda de Monterrey, independiente y en ascenso, que unos meses después explotaría por su propia cuenta.

¿Es un crossover digno?



Blink 182 se reunió hace algunos años después de un descanso y reemplazaron a su guitarrista, Tom DeLonge, por Matt Skiba de la banda Alkaline Trio. Aunque el cambio molestó a muchos de sus fans, la banda permanece lo suficientemente popular para hacer giras en arenas alrededor del mundo. Panda, ahora PXNDX, se tomó un descanso, donde algunos de sus músicos lanzaron proyectos solistas que van de lo normal, hasta atrocidades que deberían ser consideradas crímenes, como este video:

https://www.youtube.com/watch?v=DXruoogdtZ8



Aún así, creo que hay un revival nostálgico de PXNDX a la vuelta de la esquina.



Buevito con Cátsun

Calificación: 10 Thanos

https://twitter.com/Ballartaesputo/status/983468334376157184

Pocos memes han sido tan controversiales y han dividido parejas, familias, amistades y naciones como el “buevito con catsun“.

¿Van siempre de la mano? ¿Prefieres el buevito solo? ¿Le das sus apachurradas a la catsun para saciar ese antojo irremediable? ¿Se vale el buevito con kétchup? ¿O ya está muy fresa?

¿Es un crossover digno?



El gran arte, aquel que trasciende, es el que genera conversación; es el que obliga a volver a analizar concepciones previas y sus consecuencias se reflejan en el crecimiento humano. Esta no es la excepción. El buevito con catsun es un artefacto de estos tiempos, algo inextricable a nuestros tiempos y al concepto abstracto de la humanidad en sí. Es algo más grande que los memes, que Thanos y el internet mismo.