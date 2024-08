Algunos jóvenes nos dicen qué emojis usan, cuáles odian y qué agregarían

Artículo publicado por VICE México.

Desde la época del MSN de Hotmail o de los SMS —antes de Whatsapp—, el uso de los emojis se ha vuelto parte de nuestra manera de comunicar emociones, sentimientos e incluso señalar objetos. Actualmente parece imposible comunicarse sin estos símbolos y, aunque son muchísimos, aún hay cosas que pueden ser retratadas pero pronto se incluirán: ¿Un infinito? Cuenta con ello. ¿Un mango? También estará incluido. ¿Personas sin pelo? Hecho.



Videos by VICE

Apple anunció que los nuevos símbolos llegaran a iOS12 durante el último trimestre del año y Android, por su parte, dijo que los nuevos emojis llegaran de forma gradual a sus equipos. La nueva selección de emojis la realiza anualmente el Consorcio Unicode, un grupo que considera las recomendaciones de todo quien quiera aportar, lo que hace que el proceso sea más inclusivo.

Este proceso ha creado un exceso de emojis. Ya hay más de 2,500, lo que es mucho. En un futuro vamos a estar rodeados de símbolos que pueden gustarnos o no, pero que seguramente harán más difícil dar con los que realmente queramos usar. Por esto que decidí preguntarle a algunas personas cuáles son los emojis que más usan, los que les gustarían que se agregaran, y cuáles eliminarían.

Benjamín, 22 años

El emoji que más me molesta es el del pulgar para arriba porque mi papá lo usa todo el tiempo, me desespera. El que más uso es el de la cara con “zzz” arriba porque me encanta dormir. Así le aviso a la gente con la que converso cuando lo voy a hacer, para que no esperen mis respuestas. Me encantaría que agregaran uno que simule ser un té porque sólo hay una taza de café y no es lo mismo.

Antonia, 20 años

Me molesta mucho el de la cara loca con la lengua de fuera, es rarísimo e inútil, además hay uno casi igual. Uso mucho el de las manos aplaudiendo, me encanta demostrar que estoy contenta con ese emoji. Espero que agreguen a gente pelirroja porque ya llevamos mucho tiempo siendo discriminados.



Federico, 23 años

Me rompe los huevos la pistola de agua, me gustaba la que había antes. Siempre uso la del hombre con las manos para arriba, es la mejor respuesta ante cualquier pregunta. Me gustaría una pistola de verdad, en el mundo real hay pistolas de verdad.



Javiera, 22 años

Es realmente estúpido la cantidad de lunas que hay, con una ya es suficiente. El símbolo que más me gusta es el de la cabeza dada vuelta, lo uso para las situaciones desastrosas, cuando quedas como desorientado con la respuesta. Sería divertido que agregaran monos de memes icónicos.



Samuel, 26 años

Detesto el emoji de la cara con la lengua afuera y los ojos locos, lo encuentro estúpido. El que más uso es el de la mano que hace como un “ok”, creo que es el más útil de todos. Me encantaría que agregaran algunos que se muevan, así como los GIFs.



María José, 22 años

Te diría que el que nunca usaría sería uno como de un cuadrado gris, porque en realidad no sé lo que es. La cara que tira corazones es el que más uso, los mando de a miles. Sería genial que agregaran uno que diga “gracias”.



Domingo, 18 años

Me jode cualquier emoji que no sea una cara demostrando alguna expresión. Siempre envío el de la cara llorando de la risa, es el mejor de todos. Sería lo máximo que agregaran una cara pegándose en la cabeza.



Macarena, 23 años

No entiendo porque hay tantas letras asiáticas en los emojis, nunca he usado ninguna. Me encanta el corazón porque hace más tierno cualquier mensaje. Ojalá agreguen una cara como de “ups”.



Julen, 22 años

Después de mucho pensarlo, creo estar seguro que el emoji más inútil de todos es el de una herramienta que se aprieta en la mesa, ¿quién, alguna vez en su vida, ha usado eso? El que más utilizo es el del mono con la cara medio azul y las manos en la cabeza, porque me encanta darle más drama a las cosas. Ya es hora de que agreguen una bandera de Euskadi.



Rosario, 22 años

No le encuentro el sentido a que hayan tantos emojis de gatos, son iguales a las caras normales. La cara del mono tapándose los ojos es el que más uso porque siempre meto la pata. Deberían agregar una cara de aburrimiento.



Pablo, 24 años

No entiendo y mucho menos encuentro la utilidad a toda la cantidad de relojes que hay, con uno basta y sobra. Amor eterno al pulgar para arriba, qué manera de simplificar la comunicación. Estoy esperando que pongan a Cristiano Ronaldo, porque el mejor jugador del mundo se merece un emoji.



Amanda, 21 años

La cara feliz normal parece de psicópata, me carga. Siempre le agrego flores o estrellas a mis mensajes, así se ven más simpáticos. Deberían agregar uno que esté sonriendo con una lágrima en la cara, como que demuestre que está conmovido, me ha hecho falta.

Benjamín, 22 años

Odio las lunas con caras, las encuentro raras y desagradables. Generalmente hablo harto de comida por mi trabajo, y no hay emoji mejor para hablar de eso que la cara con saliva en la boca. Yo agregaría uno que simbolice una parrilla para asados, hace falta.



Victoria, 27 años

Nunca he usado una letra china y creo que nunca las usaré. Siempre uso el de la cabeza con una mano en la cara, porque siempre dudo de todo. Ojalá agreguen el de una billetera vacía, para poder representar mi realidad.