Alice Glass regresa con una nueva canción después de dos años de silencio

La ex frontwoman de Crystal Castles, Alice Glass, ha compartido su primera canción nueva en dos años, Without Love .

El lanzamiento le sigue a Stillbirth de 2015, y es una canción pop dispersa y sombría, con referencias a Tell Me What To Swallow de Crystal Castles. Escrita por Alice, Without Lovetambién cuenta con un crédito escrito y una producción adicional del ex-miembro de Health, Jupiter Keyes.

Cuando habló con i-D hace dos años, Alice describió su material como solista «Como un gatito que come a sus propietarios después de muertos», y está claro que en Without Love la cantante, a través de su voz distintiva, está abrazando la oscuridad con mucha dulzura. Recientemente le dijo a Thump que «Algunas canciones suenan más como ser comidas por hormigas de fuego y algunas son como ser consumidas lentamente por una serpiente».

Después del lanzamiento de Stillbirth en 2015, Alice dijo que ella quería lanzar una canción de cuna -como un track hermano a este release. Es justo decir que con Without Love ella ha logrado eso.

