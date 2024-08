Alice Glass revela más sobre presuntos abusos por parte de Ethan Kath

El pasado mes de octubre Alice Glass, anteriormente vocalista de Crystal Castles, declaró que la razón por la cual había dejado la banda fue la de haber sido sometida a abusos por parte de su excompañero Ethan Kath. Kath negó las acusaciones en ese momento afirmando a través de su abogado que los reclamos eran «pura ficción» y añadió «estoy consultando a mis abogados sobre mis opciones legales».

En noviembre, Kath presentó a Glass una demanda por difamación y declaró a TMZ : «Seguiré viendo por la búsqueda de su bienestar, pero no puedo apoyar la extorsión, los reclamos falsos y las acusaciones presentadas después de que la banda lograra un nuevo éxito sin ella».

Siguiendo la noticias de la demanda, Glass lanzó una canción titulada Cease and Desist, en una referencia aparente al caso. En ese momento Alice hizo un llamado a las armas a todos los sobrevivientes de abuso y ahora, en una nueva entrevista con The Daily Beast , discute la situación tal como está actualmente, afirmando que «se niego a ser intimidada por él [Kath]». Además, agrega:

Las cosas no funcionaron de la forma en que él pensó que lo harían, que esto iba de mi acurrucada y llorando en posición fetal. Pero él ya no me conoce y ya no soy una niña pequeña

Según The Daily Beast, Glass confía en que la demanda será desestimada, debido a la veracidad de sus afirmaciones: «Kath no debería perder el tiempo y dinero de todos para tener una demanda que voy a ganar», afirma.

La nota agrega que The Daily Beast recibió confirmación por parte de la policía de Toronto confirmando que Ethan Kath es objeto de una investigación abierta por la unidad de Delitos Sexuales, a raíz de las denuncias de otras cuatro mujeres junto con Glass. Cuando The Daily Beast le pidió sus comentarios, el abogado de Kath declaró que le había aconsejado a su cliente no hablar sobre las acusaciones, y el abogado agregó:



Me gustaría señalar que revisando las declaraciones de estas personas, me queda claro que sus acusaciones son falsas, engañosas y realizadas únicamente con la intención de respaldar los comentarios falsos y difamatorios del demandado. No es una coincidencia, especialmente que estas personas se presenten justo ahora.



También debo indicar que mi cliente no ha participado en actos sexuales con ninguna persona menor de edad y cuando esto se demuestre, Glass nos forzará a tomar todas las acciones legales disponibles para limpiar el nombre de mi cliente.





Continuaremos actualizando esta historia con más detalles.

