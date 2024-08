Alma y cuerpo en lucha: mira “Lento”, el nuevo video de Najwa Nimri

Vida y muerte. Cuerpo y alma. La deconstrucción del ser humano, en su sentido más primitivo, llega con el detenimiento. Con pupilas en el detalle, con un paso perceptible de las cosas, con aislamiento mental para desglosar elementos. Con lentitud.

Najwa Nimri tiene un largo recorrido por contar dentro de la panorámica artística ibérica. Ha firmado papeles clave en cine, televisión. Este año es Alicia en la tercera temporada de “La casa de papel”. También en obras sonoras, donde acumula una decena de materiales de estudio entre solista y proyectos colaborativos; “Feed Us” entre los más destacados. Y aunque desde hace varios años había dejado de lado su rica faceta musical, ha vuelto al ruedo para entregar “Lento”, canción downtempo con una estética sutilmente violenta y seductora, una metáfora vestida en cuero negro con puntos suspensivos en su final, que además es producida por uno de los arquitectos sonoros más relevantes de la actualidad, Pablo Díaz-Reixa El Guincho.

Ahora, unos días después de estrenar su nueva faceta, Najwa estrena el video oficial del track dirigido por Agustín Alberdi y Nicotine a través de The Movement, el nuevo sello de contenido alternativo de la productora LANDIA. “Atrapada en el último estertor, donde el cuerpo quiere volver y el alma quiere vivir narcotizada por siempre, a cargo del viaje. Najwa quería algo de violencia, de incorrección, de pulso sexual. Y le propusimos ahondar en el tiempo, en la duplicidad, usar un set porno sofisticado Gucci, con un look Saint Laurent / Anthony Vaccarello, y un contorno Wolford (y sus geniales campañas con Helmut Newton). Quería que fuese elegante, oscuro, denso y súper hipnótico”, dice Alberdi sobre el tratamiento estético del video.

Mira el video de “Lento” a continuación, y después lee lo que Najwa nos contó sobre él.

Háblame de “Lento”, tu primer sencillo en una nueva etapa artística después de un tiempo alejada de la música. ¿Cómo describirías su ánimo y su aura sonora?

Yo siempre he manejado un concepto, que era hipnosis-patada, y en directo es siempre la máxima que he mantenido.

¿Cómo fue trabajar con una de las cabezas productoras más importantes de la música urbana global? ¿Qué le aporta El Guincho a tu proyecto?

Con El Guincho he llegado a donde me hubiera gustado llegar. Después de cuatro años de búsqueda y tan sólo viéndole trabajar dos días en uno de los tracks con una de mis letras, entendí cuál es el camino, verle dentro del estudio ha sido de las experiencias más positivas y enriquecedoras que he tenido los últimos años.

Sobre el video y su trabajo conceptual, ¿qué buscaste retratar? ¿Cómo, dónde, con quiénes se realizó el video?

En cuanto al video; empecé a trabajar con Agustín Alberdi sobre una idea. El es director/partner de LANDIA, y la cabeza detrás de The Movement, nuevo sello/productora de contenidos con base en Madrid y Buenos Aires, y es amigo íntimo de toda la vida. Él ha rediseñado la próxima manera de proyectarme.



“Lento” es una mezcla oscura y cinematográfica con mucho pulso. Pretendemos, de una forma no muy explícita, retratar una atmósfera densa pero bella, que tenga más relación con la imagen de cine pero con las licencias narrativas y visuales de un vídeo de musical.

¿Qué complejidades o facilidades implicó desde tu contexto actoral y de artista multidimensional?

Fue complejo a nivel técnico porque había que ensayar dos días antes los movimientos exactos para poder hacer una doble Najwa. Manejamos como pretexto interpretativo (de forma que no se notara demasiado) el alma y el cuerpo en lucha, yo misma contra mi misma. Hicimos esta apuesta sabiendo que un video sin coreografía, hoy en día, es casi más una necesidad artística que algo que demande el mercado.

