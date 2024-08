¡Alto ahí! Justice tiene nuevo video y anuncia álbum para el verano

Siempre es fascinante cuando los artistas le dan otra vuelta a sus antiguos lanzamientos, y esto es lo que aparentemente hará Justice en su próximo LP, Woman World Wide, el cual estará disponible a partir del 8 de agosto.

Para ir arrancando motores acaban de lanzar un nuevo video (producido por Mrzyk & Moriceau) y un radio edit de «Stop», track que fuera parte de Woman, su álbum lanzado en 2016, además publicaron el tracklist de su próximo release. Woman World Wide incluirá éxitos como «We Are Your Friends», «DANCE» y «Love S.O.S.». Todo esto nos espera para el próximo verano y pide ser escuchado.

Videos by VICE

1. «Safe and Sound»

2. «D.A.N.C.E.»

3. «Canon» x «Love S.O.S.»

4. «Genesis» x «Phantom»

5. «Pleasure» x «Newjack» x «Helix» x «Civilization»

6. «Heavy Metal» x «DVNO»

7. «Stress»

8. «Love S.O.S.»

9. «Alakazam!» x «Fire»

10. «Waters of Nazareth» x «We Are your Friends» x «Phantom 2» x «Alakazam!»

11. «Chorus»

12. «Audio, Video, Disco»

13. «Stop»

14. «Randy»



Bonus track: 15. «D.A.N.C.E.» x «Fire» x «Safe and Sound»

Sigue a Noisey en Instagram.

Este artículo apareció en Noisey UK.