Alucinar sin drogas: tomas macro de pintura fluorescente sobre piel

La textura de la piel humana es interminablemente fascinante. Verla bajo un lente macro, es alucinante. En el proyecto más reciente del diseñador y artista ruso, Ruslan Khasanov, junta la exploración de la anatomía humana a nivel micro con una investigación sobre el color y su interacción con ésta.

Ríos de pintura desbordan y persiguen las líneas dactilares que pautan caminos como si se tratara de un ejercicio de Kintsugi, el arte japonés de hacer reparaciones con oro de objetos rotos. Ahora, con el ejercicio de Khasanov, titulado Over Your Skin (Sobre tu piel), no es una rotura lo que se repara sino que es una ruptura provocada entre el contacto de los pigmentos entre sí y su subsecuente movimiento en las manos, labios y pezones de los modelos que usó. Puedes ver el video, debajo de unas capturas.



Khasanov trabajó en el proyecto durante 4 meses y, en realidad, se trata de un trabajo secuela de otro proyecto en el que también se hacía uso del contacto de la tinta con la piel humana y otros materiales. La diferencia entre ambos es palpable, en uno enfoca de manera exclusiva la piel; en otro probetas y cristales (al parecer) deforman líquidos translúcidos. Sin embargo, de cualquier manera, los experimentos muestran una cara fascinante de un mundo pre-microscópico, la belleza de lo que normalmente no es visible o no se le presta atención en cuanto a su relevancia estética.

Puedes ver más increíbles producciones de Ruslan Khasanov, en su Vimeo. También lo puedes seguir en Instagram.

