Ligué en Tinder con frases de Amaia de Operación Triunfo

Como casi todos los usuarios de la red social del fuegote, en VICE ya lo hemos probado todo para ligar en Tinder. Frases de trap español, fragmentos de canciones del año 2003, lemas independentistas, trucos de Forocoches… nadie puede decir que no lo hemos intentado lo suficiente.

Tras comprobar que se puede tener éxito echando la caña con rimas de Kinder Malo y Pimp Flaco o con estrofas de Fran Perea teníamos que intentar algo más. Teníamos que ligar con frases de la persona que más alegrías le ha dado a Twitter últimamente: Amaia de OT.

Porque si ha conseguido meterse en el bolsillo a media España, si ha conseguido que haya gente que no sea fan de OT pero sí de ella —como quien esto escribe— si ha conseguido convertirse en Amaia de España y colar las palabras «chocho» y «polla» en TVE sin parecer soez, la triunfada empleando sus frases para ligar era más que probable.

Me pongo una única regla: responder solamente con frases que hubieran salido de la boca de Amaia. Ni una sola palabra podía ser de cosecha propia. Así fue la experiencia.

Amaia preguntó esto en referencia a la ya célebre gata de OT, que se ha convertido en una protagonista más

A veces Amaia lanza preguntas al aire, dudas existenciales en las que la respuesta es lo menos importante. Empleé una de ellas para entrarle a este apuesto galán, que dudó de mi condición humana como muchos dudamos de la de Amaia: un ser tan maravilloso no puede ser de este mundo.

Lo de que Alfred es un genio lo dice todo el rato. Antes de la primera gala Amaia pronunció el ya mítico ‘tengo que depilarme los sobacos’

Este individuo decidió abordarme desde la pasivo-agresividad, echándome en cara que habíamos hecho match en dos ocasiones y había ignorado sus comentarios. Y yo decidí responder con la que probablemente sea una de las frases más célebres de Amaia, o al menos esa por la que muchos empezaron a sospechar, al principio del programa, que la chica de Pamplona iba a dar muy buenos ratos.

Como podéis comprobar, al individuo pasivo-agresivo no le importó que no le llamara por su nombre (no, no se llamaba Alfred) cuando le dije que era un genio.

Amaia le dijo esta frase a su compañera Miriam

Si hubierais podido ver el torso de este individuo, si para proteger su identidad no hubiera tenido que tapar su foto con un círculo negro habríais comprendido por qué esta frase —que originalmente le dijo Amaia a Miriam— le venía como anillo al dedo. O como polvo de proteínas a individuo que se ve en la necesidad de elegir como imagen de perfil una en la que se le ve el torso, que es lo que era.

Amaia dijo que se iba a tocar el chocho para su interpretación de un tema de Rihanna

También instó a sus compañeros a jugar con el lenguaje mientras estaba en albornoz

En esta ocasión decidí apostar por el caballo ganador y emplear una de las no pocas frases míticas de Amaia que contiene la palabra chocho. La pronunció en relación a su versión de Love the rain, de Rihanna, para la que le dieron la directriz interpretativa de «estar cachonda». Y, evidentemente, funcionó.

Para continuar con la conversación y dado que mi interlocutor no me podía ayudar en la empresa que supuestamente tenía entre manos —tocarme el chocho— porque estaba yendo al trabajo decidí usar otra de las frases top de Amaia: la de las almorranas. La invitación a jugar con el lenguaje también entró bien.

Amaia soltó esta perlita durante una comida hablando de las toallitas de higiene íntima

Aunque justo después de darle a enviar me arrepentí —ya que hablaba de rollo, tenía que haberle respondido con eso de «¿Qué rollo surfero, si yo soy de Pamplona?»—, en esta ocasión eché mano de otra de las frases de Amaia que contiene la palabra chocho. Y me imagino que el chaval no googleó lo que era Chilly porque, ¿os imagináis comeros una toallita de higiene vaginal?

Esto se lo dijo a Aldred, mientras miraba por la ventana. Él le respondió ‘sí, a veces sueltan agua’

El gusto de Amaia por los aspersores no podía faltar, pero este buen hombre no se emocionó tanto con la originalidad de la locución como en su momento hicieron los tuiteros: él prefirió convertirlo en el gancho perfecto para proponerme una primer cita. Una primera cita mirando aspersores.

Amaia le dijo a Ana War que se dieran un beso

Y les preguntó a todos sus compañeros, mientras comían, si no les gusta el olor de sus pedos

De los chavales de OT en general y de Amaia en particular se ha halagado su naturalidad sin filtros, su incontinencia verbal y la espontaneidad de la que hablan de cualquier tema, incluidos los escatológicos. Nadie olvidará el aplauso colectivo que se llevó Nerea cuando cagó ni los comentarios de Amaia en las sobremesas sobre los pedos. Y, aplicada al flirteo, esa ausencia de filtros parece funcionar tan bien como para crear hordas de fans.

Amaia versionó al Kanka y su tema ‘Lo mal que estoy y lo poco que me quejo’. Lo del pan lo dijo en una comida

Alguien que no entiende la rabia que da no tener pan para mojar no merece ni el saludo. Así que no seguí respondiendo a este individuo.

Esto de la polla se lo dijo a Marina

Para salir por la puerta grande, como colofón, a modo de guinda del pastel, elegí el «me apetece un buen tío, una buena polla»…. y en este caso funcionó.

Pero en este otro no. Y me dieron las mismas ganas de abrazar a este bienintencionado desconocido que cuando descubrí lo mejor que ha dado TVE desde La Bola de Cristal: Amaia Romero, cuyo ingenio y espontaneidad es más efectivo para ligar que cualquier manual del cortejo.