¿Amante de los samples? Esta tienda de discos es perfecta para ti

Moisés es una de mis personas favoritas en la Ciudad de México por su humor ácido y su increíblemente vasto conocimiento musical, orientado principalmente por su fascinación con el movimiento mod surgido en Londres a finales de los años cincuenta. Estudioso coleccionista de discos, pasó de tocar en bandas y hacer sus propios fanzines a hacer su propio festival durante 10 años (Chewing Gum Weekend) y crear un sello que también es una tienda de discos: Chez Nobody Records.

Si no mal recuerdo, en la última edición de su festival, que también significó el décimo aniversario del mismo, se presentó nada más ni nada menos que Brenda Holloway, la diva de Motown Records. Es decir, si te gusta la música de cualquier tipo, Motown es algo que tienes que conocer por ser pieza clave e influencia de casi todo lo que hoy es la música popular en Estados Unidos, ojo aquí con la hoy tan extendida etiqueta R&B por el mundo.

Después del paréntesis, volvemos con la introducción hacia lo que nos concierne principalmente aquí: a parte de vender vinilos nuevos y usados, además de mercancía oficial de la tienda, el señor Chez está por lanzar una segunda publicación en 7 pulgadas, Por favor, calmantes a cargo de Los Esquizitos, banda mexicana con más de 20 años en circulación –y con 3 intentos fallidos por editar ese material en plástico hasta que congeniaron con Chez Nobody–

Antes de ellos, Lanzó un single doble de Los Moustros del Espacio Exterior, que lograron vender todas las copias de su álbum en unos dos años sin publicidad virtualmente. También sabemos de una ardua investigación sobre el rock nacional que lo llevó a clavarse un chingo en Los Ovnis, banda sesentera de culto sobre la que está tramando un libro que saldrá algún día.

Para esta ocasión fue necesario tener una charla con él, de esas que te ayudan a amar la música como el primer día y a saber que tienes que estudiar los orígenes de lo que resulta ser el sonido hoy en día, en este caso, sobre todo lo que deviene de la música africana y su choque con el pensamiento occidental.

Thump en Español: ¿Qué hay de ti?

Moisés Chez: Pues me dicen Moises Chez o Moises Underground, vivo en Cd. Neza y mi trabajo son los discos de vinilo. Colecciono discos desde los 14 años y empecé a vender para comprar hace unos cinco años. Durante los últimos diez años he publicado fanzines, organizado fiestas, conciertos y festivales con bandas y DJs locales así como internacionales. Hace tres años empecé mi propio sello discográfico CHEZ NOBODY RECORDS con la intención de editar grabaciones en formato vinyl. Ese proyecto derivó en la tienda que este 2 de julio cumplirá dos años llevando el ritmo a todos lados.

¿Por qué la obsesión con los plásticos?

Tengo 32 años y sería difícil explicar la obsesión por los discos. La obsesión por la música es simple, es probablemente la expresión más sublime del ser humano. La obsesión por los discos es un poco mas compleja, te va a absorbiendo con el tiempo, te moldea e incluso generas un discurso alrededor de la fascinación por los sonidos y silencios atrapados en rodajas de vinyl. El plástico tiene su magia; es eso o tengo una onda con la falta como decía Lacan… La relación entre el sujeto y el deseo.

¿Qué te atrajo en un inicio y cómo llevas la filosofía de vida retromodernista hoy en día?

Creo que me sentí atraído porque la música que estaba sonando cuando era joven no me decía mucho. La estética y la música de esa época me impresionaron muchísimo, con tan pocos recursos llegaron a crear obras trascendentales o bien pequeños episodios de creatividad que con el paso de las décadas han sido descubiertos. Creo que es un mundo lleno de frescura ya que finalmente todo es nuevo, todo es un gran descubrimiento en estos tiempo y tanto color, tanta genialidad, creo que fue fueron destellos que terminaron por cegarme.

¿Qué hay de tu afinidad por el rock nacional de corte más “clásico”? por decirlo de alguna manera.

Pues el rock mexicano me cayó muy de sorpresa. Crecí con el rock mexicano de mi generación y todo lo que pasó previamente era un misterio o un chiste. El rock mexicano era «agujetas de color de rosa» o el «confidente de secundaria», que está suave pero le falta actitud. Coleccionando discos descubrí ese lado olvidado de las producciones nacionales: el lado más primitivo, más experimental, más rockero, más punk.

Un tiempo después empecé con investigaciones para el fanzine que escribía, y los artículos se hicieron cada vez más grandes, así que empecé con la investigación de un libro sobre la historia de Los Ovnis.

¿Por qué la sorpresa?

Porque no eran discos o sonidos muy conocidos de hecho siguen siendo un misterio para la mayoría de las personas

Recuerdo aquella vez que vi una foto de cuando tocaste con Los Monjes

También tengo un proyecto con Los Monjes pero aún tomará un poco de tiempo. Los Monjes es una de mis bandas favoritas y uno de mis sueños más grandes era verlos tocar de nuevo, así que busque a los integrantes por años. Encontré a Hesiquio Ramos, el organista original y último miembro vivo en 2013 e hicimos un concierto juntos. Inolvidable.

¿Qué pasó con tu antiguo fanzine?

Pues edité un fanzine durante diez años y de pronto llegó el momento en que ya no podía continuar con la edición, así que se quedó en stand by unos años. Participé en algunos revistas y fanzines de otros países y empecé a publicar en algunas webs (LAPOPLIFE, Real Mod World, ANSIA DE COLOR (España), The Other Face (Italia) Double Breasted (Escocia).

¿Y con el Chewing Gum Weekend?

Se detuvo momentáneamente, ahora estoy enfocando todos mis esfuerzos sobre el sello y a la tienda. Tal vez lo reactivamos este año o el que sigue, fueron diez años de traer bandas y DJs de todos lados, valdría la pena seguirle.

Lo que nos regresa a la tienda. Tal vez pueda apuntar también a que me cuentes como es la interacción de un vendedor de discos con su clientela

Viene todo tipo de gente a la tienda. Desde señores mayores buscando discos de Pedro Infante o Glenn Miller, historiadores buscando las grabaciones del INAH, skinheads buscando discos de reggae, de todo un poco. Hasta parece un cliché pero nos han visitado varios miembros de la comunidad gay preguntando por discos de Gloria Trevi, Thalía o Lucerito. En la tienda puedes encontrar discos clásicos de diferentes épocas junto a grabaciones poco comunes y discos nuevos de agrupaciones contemporáneas.

Tenemos soul, funk, blues, jazz, cumbia, salsa, pop, metal, soundtracks, música del mundo, ska, reggae, high energy, troba, new wave, punk, música disco. Incluso cosas históricas como discursos, obras de teatro, soundtracks de novelas o discos de chistes. Por cierto, hace como dos semanas nos llegaron unos discos de Cheech & Chong.

El otro día me comentaste que quieres comenzar a incluir algo de hip hop

Pues empezamos con muy pocos discos y estamos en el momento de surtir la tienda con material nuevo. La clientela y sus exigencias son variadas y constantes. Trato de satisfacer la demanda del público paulatinamente. Nos han solicitado hip hop y pensamos que sería bueno iniciar con algunos nombres icónicos como Notorious Big o Erykah Badu.

Discos infalibles. The Miseducation of Lauryn Hill o Mamma´s Gun son discos obligados en una buena tienda de discos. Sin embargo, la razón principal es el público, ellos piden nosotros buscamos lo que necesitan y se los acercamos. Aprendemos mutuamente. Cuando llega alguien que apenas comienza y nos pide alguna sugerencia intentamos ayudarle y además tenemos la estación para que puedan escucharlos previamente en la tienda y decidir si lo llevan a casa.

Si el disco está cerrado buscamos algún audio en youtube. También tenemos nuestro fanzine: Tortillas Negras, que a partir del próximo número incluirá algunos tips sobre cuidado, limpieza y almacenamiento de los discos, así como reseñas y notas que podrían servir como referencia para aquellos que van empezando.

La neta el mundo de los discos no es tan snob como lo han hecho parecer en la actualidad. Es algo muy chido salir en busca de nueva música y descubrir sonidos o encontrar el disco de tu grupo favorito que llevas años localizando. La relación sujeto-objeto se torna entrañable.

Literalmente puedes tocar la música, el disco es eso: Sonidos y silencios encapsulados en una rodaja de plástico. La dinámica es mucho más compleja que con el archivo digital. Existe un vínculo. Hay personas que buscan los discos porque les recuerdan un momento de su vida, existen los que coleccionan portadas porque las consideran obras de arte. Hay quien viene y compra el disco para enmarcar la portada y ponerla en la sala de su casa. No hay una motivo específico para comprar discos o un tipo de música o un tipo de persona. Cualquier disco es el mejor disco para iniciar tu colección.

Al respecto del sello, ya van por su segundo lanzamiento

Así es, este mes empezamos la distribución de nuestro segunda producción. El primer vinilo de Los Esquizitos. Un disco de color con acabado ahumado, transparente con un poco de negro, que tardó casi cuatro años en salir y se vio frustrado previamente en dos ocasiones antes de la llegar a nuestras manos. Lo conseguimos finalmente y este 21 de Abril lo presentamos durante el Record Store Day 2018. Ese material fue lanzado previamente en versión digital vía SourPop, en 2014.

Nuestro disco previo fue con Los Moustros del Espacio Exterior, una banda de Sinaloa que en ese momento comenzaba a despuntar después de años de tocar puertas y hacer el esfuerzo por todos los medios. Tuvimos la suerte de trabajar juntos y la edición especial recién se agotó. De manera muy orgánica, virtualmente sin publicidad. Sin embargo, después de dos años hemos aprendido algunas cosas que nos ayudarán a seguir creciendo y mejorando en cuanto a difusión y distribución. La música chingona la ponen las bandas, nosotros la convertimos en plástico, el público la consume y entonces podemos repetir el proceso y ofrecer algo nuevo constantemente. Uno de los primeros sellos independientes en Inglaterra, Immediate Records tenía una frase: Happy to be part of the industry of human happiness. Creo que aplica un poco para nosotros también.

En cuanto a proyectos musicales actuales, ¿que labels y qué actos recomiendas?

Me gustan mucho las grabaciones de Timmion Records, un sello finlandés especializado en soul y funk con unas grabaciones finísimas. Proyectos actuales como Chicano Batman o Nick Waterhouse hacen creer que el mundo tiene razón para seguir girando. Por supuesto Daptone Records y el nuevo LP de James Hunter Six que es una pasada. No se me olvidan The Cavemen de Nueva Zelanda y Les Lullies de Francia para Slovenly Recordings. La banda italiana de glam rock GIUDA. Y a nivel local Travellers All Stars y Ska Contenders en onda jamaicana, Los Broccolis y The Cavernarios en onda garage y un grupo de León, Guanajuato, que se hacen llamar Los Padrinos.

¿Te gustaría agregar algo?

Pues estoy terminando el libro de Los Ovnis, preparando la tienda para Record Store Day y el lanzamiento de nuestra tercera producción de un single con la banda californiana de psych pop THE YOUNG ELDERS, que esperamos tener antes del verano. La fiesta mensual, las sesiones en vivo dentro de la tienda, y muchas ideas para nuevos discos en nuestro catálogo y en nuestros estantes. Cáiganle a DONCELES 88, DESP. 207. Estamos detrás de la Catedral Metropolitana y el Cultural España. A una cuadra del Zócalo.

Sigue a Chez Nobody Records en Facebook // Instagram // Mixcloud.