Los amantes de la hierba agotaron el stock en las farmacias de Uruguay

Son pasadas las nueve de la mañana y en esta farmacia montevideana ya se cuenta a seis personas en la fila. En pocos minutos más se suman otras cuatro, y todos miran con intriga a los periodistas y cámaras de televisión que se instalan afuera del local.

Es miércoles 19 de julio y hoy el gobierno de Uruguay puso a la venta 32 kilos de marihuana estatal con fines recreativos en 16 farmacias que abarcan 11 departamentos de este pequeño país sudamericano. Esto lo convirtió en el primer Estado en conformar un mercado legal y controlado para el consumo, venta y producción del cannabis.

Javier es el próximo cliente y ansioso, muestra una caja con sus cuatro cogollos. Se registró apenas el día anterior y espera que las farmacias le sirvan de sostén si es que escasea su producción, aunque en realidad la norma no lo habilite a eso. La ley que el expresidente José Mujica (izquierda) aprobó en diciembre de 2013 fijó tres formas de acceso al cannabis: cultivar en casa hasta seis plantas (casi 7.000 personas lo hacen), ser miembro de un club de membresía (existen 63) o registrarse como adquiriente en farmacias (trámite que hicieron 5.500 personas). Se trata de vías excluyentes entre sí y todas requieren un registro previo.

Imagen vía Eloísa Capurro

Detrás de él, Darío también aguarda. Él se registró en mayo, cuando el gobierno habilitó a los mayores de 18 años a pasar por una sede del Correo y dejar algunos de sus datos personales bajo la promesa de que serán resguardados como información sensible. «No tenía en la cabeza que hoy era la venta, me enteré de casualidad por el informativo y vine a esta (farmacia) que me quedaba cerca», explica.

En Montevideo, capital del país, sólo cuatro farmacias se sumaron a la venta de la droga en esta primera etapa y en todas se acabó el stock. Con la novedad del primer día se generaron filas de usuarios esperando su marihuana estatal, que agotaron las reservas de 2 kilos por farmacia ese mismo miércoles. Se estima que volverán a ser abastecidas la próxima semana.

Esteban, el encargado de la farmacia Pitágoras intenta mantener la calma. El software que el gobierno les entregó se traba y hace que el trámite de venta demore unos 15 minutos por persona. Una y otra vez pide a sus clientes que pongan sus dedos sobre el lector de huellas dactilares que tiene como única forma de identificar a los usuarios.

Comprar cannabis estatal no requiere de ningún documento de identidad y el sistema resguarda el nombre de la persona certificando sólo si sus huellas están en la base de datos de consumidores registrados. «No puedo ahora, estoy dispensando», dice Esteban y aleja rápidamente su celular cuando le entra una llamada. Mientras, advierte a sus clientes que ya pidió paquetes de las dos variedades de cannabis. Es que ante tanta demanda se dio cuenta que fue un error «probar» cómo era el negocio pidiendo sólo con una variedad.

Imagen vía Eloísa Capurro

Alfa y Beta

La primera cosecha de marihuana legal y estatal del mundo tiene sólo dos variedades: Alfa I (índica) y Beta I (sativa). Fiel al objetivo de no alentar el consumo de la droga, el presidente Tabaré Vázquez (izquierda) no incluyó nombres comerciales ni parafernalia cannábica en el envase.

En azul, celeste y blanco, los mismos colores de la bandera nacional, apenas se indica la composición de la flor y algunas advertencias: sus efectos sobre el sistema nervioso central, la prohibición de su consumo en el trabajo o durante la conducción de vehículos o la recomendación de evitarlo ante actividades de aprendizaje.

«Si va a consumir por primera vez, procure estar acompañado», recuerda el gobierno. Según datos oficiales, hasta inicios de julio, la mayoría de los registrados eran hombres que residen en Montevideo y tienen entre 30 y 44 años; la mayoría alcanzó la educación secundaria pero cuatro de cada 10 eran universitarios. Según la ley, sólo podrán comprar 10 gramos por semana y 40 al mes. Dispensado en paquetes de cinco gramos, cada envase de cannabis estatal cuesta 187 pesos uruguayos (1,3 dólares el gramo) y la flor llega en su estado natural, sin moler ni prensar.

Imagen vía Eloísa Capurro

Aunque es un «pegue» suave, el «viaje» existe. Con eso el gobierno salva una de las preocupaciones que había con respecto al éxito de esta primera cosecha en su objetivo de arrebatarle mercado al narcotráfico. Con apenas 2 por ciento de THC (la sustancia psicoactiva de la planta) en cada una de sus variedades, algunas figuras habían advertido que el cannabis estatal no generaría el efecto que el consumidor busca. Además, al abrir en primera instancia los registros para el cultivo en casa y los clubes cannábicos (efectivos desde 2014), se generó un «mercado gris» donde se venden flores de buena calidad que fueron sustituyendo al prensado paraguayo (proveniente del narcotráfico) que solía abastecer al mercado local. Aunque esa venta no está amparada por la ley, el gobierno no la desconoce.

A fines de 2015 el presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (organismo estatal que controla y desarrolla el mercado) Augusto Vitale hablaba del «flanco complicado» que se había creado por las «demoras» en la puesta en marcha de la norma. «El desafío ahora está en que pasen al mercado regulado el 60 por ciento de usuarios (estimados de marihuana) que están esperando las farmacias», dijo en un evento jurídico del que informó el semanario local Búsqueda. Esa batalla comenzó esta semana.

