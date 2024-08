Ameer Vann ya no es parte de BROCKHAMPTON

La boyband de hip-hop BROCKHAMPTON anunció el fin de semana que su miembro fundador Ameer Vann ya no es parte del grupo. El comunicado se produjo un par de semanas después de que Vann fuera acusado de conducta sexual inapropiada por parte de varias mujeres. En una declaración compartida en Twitter, la banda escribió «Ameer ya no está en BROCKHAMPTON. Queremos sinceramente pedir disculpas a las víctimas afectadas por las acciones de Ameer … No toleramos el abuso de ningún tipo. Esta no es una solución para su sufrimiento, pero esperamos que este sea un paso en la dirección correcta».

La banda canceló el resto de sus fechas por Norteamérica. El último show en vivo de la banda antes de su descanso fue en Boston Calling este el fin de semana. Actuaron sin Vann, y se quedaron en silencio en los espacios donde le hubiera tocado a él. Mira las imágenes de la presentación abajo:

